جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر نقش ۴۵۰ هزار بسیجی در مقابله با تهدیدات، ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی و تقویت آمادگی دفاعی را تشریح کرد.

سرلشکر مصطفی ایزدی ، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور در جمع فرماندهان و فرماندهان گردان‌های سپاه تهران بزرگ، بر لزوم حفظ آمادگی همه‌جانبه در مقابله با تهدیدات نظامی و جنگ‌های شناختی تاکید کرد. این مقام ارشد نظامی، پیشگیری از ناآرامی‌های داخلی، تقویت جهاد تبیین، ارتقای امنیت مردم‌پایه و صیانت از سرمایه اجتماعی را به عنوان مهم‌ترین مأموریت‌های پیش روی سپاه و بسیج برشمرد.

جایگاه استقامت و قیام لله در منظومه فکری انقلاب

سرلشکر مصطفی ایزدی سخنان خود را با استناد به آیه شریفه "أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَیٰ وَفُرَادَیٰ" آغاز کرد و قیام لله و استقامت در مسیر حق را از آموزه‌های کلیدی قرآنی دانست. وی با اشاره به اینکه افتخار پیروان پیامبر اکرم(ص) دعوت به استقامت است، افزود: استقامت و اخلاص میراث ماندگار فرماندهان شهید و سیره امام شهید هست و آنان الگوهای ایثار، اخلاص، شجاعت و بی‌اعتنایی به زخارف دنیا هستند.

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جانشین فرمانده کل سپاه با گرامیداشت یاد فرماندهانی همچون حاج احمد متوسلیان، حاج همت، شهید محمد بروجردی، شهید مهدی باکری و شهید حسین خرازی خاطراتی از مجاهدت و روحیه معنوی این چهره‌ها را بازگو کرد. وی تأکید کرد که فرماندهان شهید با حضور در خط مقدم و تقدیم ارزشمندترین سرمایه وجودی خود، نشان دادند که مسیر انقلاب با ایمان، استقامت و فداکاری استمرار می‌یابد و فتح خرمشهر صرفاً فتح خاک نبود بلکه تجلی ارزش‌های الهی بود.

مقابله با تحریف واقعیت‌ها و نقش بسیج در فضای مجازی

سرلشکر ایزدی با مرور تاریخ انقلاب اسلامی از مقابله با گروه‌های ضدانقلاب تا جنگ تحمیلی هشت‌ساله و مبارزه با داعش، نقش مردم و نیروهای بسیجی را در عبور از بحران‌ها برجسته دانست. وی با اشاره به حمایت قدرت‌های خارجی از رژیم بعث عراق، خاطرنشان کرد که انقلاب اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته با اتکا به حضور مردم و ظرفیت‌های داخلی، مراحل مختلفی از تهدید و تقابل را پشت سر گذاشته است.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به تحولات منطقه و نقش جبهه مقاومت در لبنان، یمن، عراق و فلسطین، بر اهمیت حفظ آمادگی دفاعی تأکید کرد و افزود: تغییر ماهیت تهدیدات باعث شده است دشمن به دنبال تضعیف سرمایه اجتماعی، ایجاد ناامیدی، تشدید فشارهای اقتصادی و تأثیرگذاری بر ذهن مردم باشد. وی جنگ شناختی را یکی از محورهای مهم اقدامات دشمن دانست که هدف آن ایجاد شرایط ناپایدار در داخل کشور است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به جهاد تبیین گفت: یکی از عرصه‌های مهم امروز، مقابله با تحریف واقعیت‌ها و تلاش برای مخدوش کردن روایت‌هاست. جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد در این زمینه، بسیج باید با آگاهی، هوشیاری و حضور مؤثر در فضای مجازی نقش‌آفرینی کند و با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به صیانت از حقیقت بپردازد.

ظرفیت‌های عملیاتی و آمادگی دفاعی نیروهای مسلح

سرلشکر مصطفی ایزدی توسعه بسیج مردمی، افزایش آمادگی یگان‌ها، محرومیت‌زدایی، مواسات و امیدآفرینی را از مهم‌ترین محورهای فعالیت آینده بسیج و سپاه برشمرد. وی با اشاره به حضور گسترده نیروهای بسیجی در عرصه‌های مختلف تهران، از فعالیت حدود ۴۵۰ هزار نفر در برنامه‌های مورد اشاره و سازماندهی نزدیک به ۵۰۰ گردان سخن گفت و این ظرفیت را از مؤلفه‌های مهم حضور مردمی در عرصه‌های مختلف دانست.

جانشین فرمانده کل سپاه بر ضرورت تقویت ارتباط بسیج با مردم، پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و توسعه فعالیت‌هایی که موجب افزایش امید و اعتماد عمومی می‌شود، تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به شرایط سپاه تهران بزرگ و فعالیت یگان‌های مختلف، از تلاش‌های فرماندهان و کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.

سرلشکر ایزدی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور از جمله ظرفیت‌های موشکی، پهپادی، پدافندی، دریایی و زمینی نیروهای مسلح، بر ضرورت استمرار آمادگی و ارتقای توان دفاعی تأکید کرد. وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای هسته‌ای و نیروهای سپاهی، ارتشی و بسیجی، فداکاری آنان را مسئولیتی بزرگ برای نسل حاضر دانست.