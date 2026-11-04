تاکید رهبر ایران بر راهبرد قدرت و وحدت ملی در پیام ۱۳ آبان

سید مجتبی خامنه‌ای در پیام ۱۳ آبان بر استمرار راهبرد ایران هرچه قوی‌تر و حفظ وحدت ملی تاکید کرد و تاریخچه تنش‌های تهران و واشنگتن را مرور کرد.

آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر ایران، در پیامی رسمی به مناسبت ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بر لزوم تداوم راهبرد کلان " ایران هرچه قوی‌تر" و حفظ انسجام درونی کشور تاکید کرد. ایشان این روز را فرصتی برای مرور ابعاد تاریخی اختلافات میان تهران و واشنگتن و همچنین نقطه‌ای مهم در مواجهه جدی با سیاست‌های ایالات متحده آمریکا عنوان نمودند.

تحلیل تاریخی مداخلات آمریکا در ایران

رهبر ایران در این پیام با نگاهی به سوابق روابط دو کشور، کودتای ۲۸ مرداد را نقطه آغاز مداخله آمریکا در ایران برای چپاول منابع و سرمایه‌های ملی، به ویژه نفت، دانستند. ایشان ضمن اشاره به نقش ساواک در مسلط ساختن فضای امنیتی بر جامعه توسط آمریکا در دوران پیش از انقلاب، پشتیبانی از حکومت وقت برای سرکوب معترضان را از دیگر اقدامات خصمانه آمریکا برشمردند.

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آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از پیام خود، حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب و مخالف نظام، پشتیبانی از حکومت بعث عراق در جنگ تحمیلی و همچنین سرنگونی هواپیمای مسافربری را به عنوان مصادیق بارز رفتارهای خصمانه آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی برشمردند. ایشان این موارد را به عنوان نمونه‌هایی از کارنامه تنش‌ها و اقدامات منفی واشنگتن علیه منافع ایران مطرح کردند.

تحریم‌ها و ترورهای کلان با راهبرد بازدارندگی

سخنگوی نظام در ادامه با اشاره به اقدامات اخیر، اعمال تحریم‌های گسترده، طولانی و سنگین اقتصادی، ترور چهره‌های برجسته علمی و نظامی، ترور رهبر فقید ایران و تهاجم مستقیم نظامی را از دیگر بخش‌های کارنامه تنش‌های دو طرف خواندند. ایشان معتقدند که این اقدامات نشان‌دهنده عزم راسخ ایالات متحده برای آسیب رساندن به ایران است.

رهبر ایران با اشاره به تحولات اخیر خلیج فارس و تنگه هرمز، حضور و مدیریت منطقه توسط نیروهای ایرانی و تقابل با پایگاه‌های نظامی آمریکا را واکنشی به فشارهای خارجی دانستند. ایشان با تاکید بر افت قدرت سخت و نرم ایالات متحده، بر این نکته مهم اشاره کردند که هیچ‌گونه دلخوشی به تغییر رفتارهای حزبی در آمریکا یا امتیازدهی به این کشور نادرست است.

راهبرد ایران هرچه قوی‌تر و آرزوهای واشنگتن

آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای آرزوی طرف مقابل را تسلیم بی‌قید و قید ملت ایران برشمردند و تاکید کردند که تنها راه دستیابی به نقطه بازدارندگی مطلق، استمرار راهبرد "ایران هرچه قوی‌تر" از طریق انسجام اجتماعی، پایداری ملی و پیشرفت همه‌جانبه است. ایشان این راهبرد را کلید اصلی مقابله با تهدیدات خارجی و تضمین امنیت پایدار کشور می‌دانند.

در این پیام، رهبر ایران بر این باور تاکید کردند که وحدت ملی و انسجام داخلی، مهم‌ترین ابزار برای مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی ایالات متحده است. ایشان معتقدند که با تقویت زیرساخت‌های داخلی و توسعه علمی و نظامی، ایران می‌تواند در برابر هرگونه تهاجم یا تحریم، مقاومت کند و به پیشرفت‌های مستمر خود ادامه دهد.