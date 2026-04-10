تاکید نماینده مجلس بر پایبندی به شروط رهبری در مذاکرات و حفظ اقتدار ملی

علی خزایی، نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی، در مراسمی در شهرستان پیشوا با تاکید بر پایبندی به چارچوب‌های تعیین شده از سوی رهبر انقلاب در مذاکرات و حفظ اقتدار ملی، بر لزوم دفاع از حقوق مردم و مقابله با هرگونه تخطی از این چارچوب‌ها تاکید کرد.

علی خزایی شامگاه بیستم فروردین در اجتماع مردم شهیدپرور شهرستان پیشوا که در چهلمین روز شهادت رهبر شهید و شهدای دانش آموز در حرم مطهر جعفر بن موسی الکاظم (ع) برگزار شد، سخنانی ایراد کرد. وی با تاکید بر پایبندی به اصول و آرمان های انقلاب اسلامی، مسیر حرکت جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب پیام های رهبر انقلاب دانست و تاکید کرد که هیچ تغییری خارج از این چارچوب پذیرفته نخواهد شد.

خزایی با اشاره به پیامدهای مقاومت و ایستادگی ملت ایران، بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید کرد و افزود: حضور پرشور مردم در صحنه، ضامن اقتدار و سربلندی کشور است و هرگونه تلاشی برای تفرقه افکنی و تضعیف اراده ملت، محکوم است. وی با اشاره به موضوع مذاکرات با کشورهای دیگر، تاکید کرد که تا کنون هیچ مذاکره ای صورت نگرفته است و پیام های متعددی از سوی برخی کشورها با موضوع آتش بس ارسال شده است که جمهوری اسلامی به آنها پاسخ منفی داده است. نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: در نهایت، پیامی مبنی بر پذیرش شروط ملت ایران برای آغاز مذاکرات دریافت شد. خزایی در ادامه سخنان خود، با تاکید بر شروط رهبر انقلاب برای انجام مذاکرات، گفت: رهبر انقلاب تاکید کردند که مذاکرات تنها در صورت رعایت کامل شروط ملت ایران و تضمین عدم بدعهدی دشمن انجام خواهد شد. وی مطالبه دریافت غرامت و جبران خسارات را یکی از محورهای اصلی این شروط دانست. خزایی با هشدار نسبت به هرگونه تخطی از این چارچوب، تاکید کرد که هیچ فردی در هیچ جایگاهی اجازه ندارد از دستورات رهبری سرپیچی کند و در صورت کوتاهی، ملت ایران با واکنش قاطعانه پاسخ خواهد داد. وی همچنین، با اشاره به اهمیت نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور، تصریح کرد: میدان مردم، حضور آگاهانه و انقلابی در صحنه است و میدان دیپلمات ها، مذاکره مقتدرانه با تکیه بر همین پشتوانه مردمی خواهد بود. در بخش دیگری از سخنان خود، خزایی با تاکید بر تعهد نمایندگان ملت به دفاع از حقوق مردم ایران، افزود: نمایندگان ملت با تمام توان از حقوق مردم ایران دفاع خواهند کرد و اجازه نخواهند داد منافع ملت و چارچوب های تعیین شده از سوی رهبر انقلاب نادیده گرفته شود. وی بار دیگر بر لزوم حفظ وحدت و همبستگی ملی تاکید کرد و از مردم خواست تا با هوشیاری و بصیرت، توطئه های دشمنان را خنثی کنند و در مسیر پیشرفت و تعالی کشور، گام های استواری بردارند. خزایی در پایان سخنان خود، از مردم شریف شهرستان پیشوا به خاطر حضور پرشور و حماسی در این مراسم قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با استعانت از خداوند متعال و با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، همواره در مسیر حق و عدالت گام بردارد و شاهد پیشرفت و سربلندی روزافزون کشور باشد. وی همچنین بر ضرورت تقویت بنیه اقتصادی و فرهنگی کشور تاکید کرد و افزود: برای رسیدن به اهداف بلند انقلاب اسلامی، باید با تلاش و کوشش مضاعف، در جهت خودکفایی و استقلال اقتصادی و فرهنگی گام برداریم و با اتکا به توانمندی های داخلی، زمینه را برای پیشرفت و تعالی کشور فراهم سازیم





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مذاکرات رهبر انقلاب اقتدار ملی شروط ایران وحدت ملی

United States Latest News, United States Headlines