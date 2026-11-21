علی جعفری‌آذر نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تورم ۷۰ درصدی، دولت را ملزم به اجرای فوری وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال دانست و ضرورت تناسب آن را با قوانین یاد کرد.

علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تشریح چرایی تأخیر در اجرای وعده‌های افزایش دستمزد کارکنان دولت، بر لزوم جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از تورم بالا و نیاز فوری دولت به تصمیم‌گیری برای سال آینده تأکید کرد. وی با اشاره به آمارهای اقتصادی اخیر، تصریح نمود که اکنون که حدود هشت ماه از ابتدای سال ۱۴۰۴ گذشته است، کشور با تورم عمومی تقریباً ۷۰ درصدی مواجه شده است.

تحلیل تورم ۷۰ درصدی و وعده‌های نیمه دوم سال

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد که در شرایط فعلی، نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها از مرز سه‌رقمی عبور کرده و به اعداد بالاتری رسیده است که فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند. بر این اساس، انتظار می‌رود دولت به وعده‌ای که در ابتدا سال برای جبران این تورم در شش‌ماهه دوم داده بود، عمل کند و این موضوع را به عنوان یک تکلیف قانونی و اخلاقی جدی بگیرد.

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ریشه‌یابی مخالفت با افزایش ۲۵ درصدی در بودجه

جعفری آذر درباره شایعات مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده توضیح داد که در سال گذشته، اکثریت اعضای مجلس با افزایش ۲۵ درصدی حقوق به صورت مقطعی مخالف بودند. دلیل این مخالفت، پیش‌بینی افزایش بیشتر تورم و هزینه‌های معیشتی بود که نمی‌توانست با یک افزایش ثابت اولیه پاسخگو باشد.

در پی این مخالفت و برای جلوگیری از بلاتکلیفی بودجه و بازگشت آن به مجلس، مذاکراتی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صورت گرفت. نتیجه این مذاکرات این بود که افزایش حقوق در شش‌ماهه دوم سال متناسب با میزان واقعی تورم اتفاق بیفتد تا قدرت خرید خانوارها در طول سال حفظ شود.

استناد به قوانین بالادستی و حمایت از معیشت

وی با تأکید بر اینکه برخی همکاران پیشنهاد می‌کردند افزایش حقوق هر چهار ماه یک‌بار با توجه به تورم صورت گیرد، بیان کرد که هدف نهایی کاهش فاصله بین افزایش حقوق و رشد هزینه‌های زندگی بوده است. جعفری آذر افزود که اکنون دولت هم بر اساس وعده‌های قبلی و هم بر اساس قوانین موجود مانند قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلف به انجام این افزایش است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان ساخت که رئیس مجلس در جلسه هفته گذشته نیز بر این موضوع تأکید کرده و مجلس پیگیر اجرای دقیق این قوانین است. وی همچنین یادآوری کرد که حتی در شرایط دشوار اقتصادی و جنگ، تأمین معیشت مردم نوعی پشتیبانی از دفاع ملی محسوب می‌شود.

انتظارات برای بودجه ۱۴۰۶ و ساماندهی کالابرگ

در خصوص بودجه سال ۱۴۰۶، جعفری آذر تأکید کرد که ملاک قانون باید بر افزایش‌ها حاکم باشد و نه صرفاً پیشنهادات شخصی مسئولان. وی گفت دولت باید ابتدا پیش‌بینی تورم سال آینده را مبنا قرار دهد و سپس میزان افزایش حقوق را متناسب با آن تعیین کند تا هم با قانون همخوانی داشته باشد و هم مشکلات معیشتی فعلی تا حد امکان جبران شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با انتقاد از وضعیت کالابرگ الکترونیک، اعلام کرد که دولت هنوز به تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل نکرده است. ثبت‌نام‌های اجباری و انصراف‌ها بدون پشتوانه قانونی است و دولت باید از منابع حاصل از آزادسازی ارز برای حمایت از خانواده‌ها در برابر افزایش قیمت‌ها استفاده کند تا فشار اقتصادی از دوش قشر حقوق‌بگیر برداشته شود.