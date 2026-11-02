محمدرضا عارف در نشست انتقال آب از دریاهای جنوب به فلات مرکزی، بر تعهد دولت و صنعت به تامین آب و انتقاد از تصمیمات غلط جانمایی صنایع در مناطق خشک تاکید کرد.

محمدرضا عارف ، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه‌ای ویژه برای بررسی طرح‌های انتقال آب از دریاهای جنوب به فلات مرکزی کشور، بر الزام اجرایی تعهدات دولت و صنایع در زمینه تأمین آب تأکید کرد. وی با اشاره به ضرورت تکمیل خطوط انتقال آب از دریاهای جنوب به فلات مرکزی کشور، اعلام داشت که مهم نیست کدام دولت پیشین این تعهدات را داده است؛ بلکه دولت کنونی موظف است به تمام تعهدات خود عمل کند و مجوزهای لازم را اخذ نماید.

الزام صنایع و دستگاه‌های اجرایی به تسریع طرح‌ها

عارف در این نشست تصریح کرد که شرکت‌های بزرگ پیمانکار موظف هستند از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود برای تأمین آب فلات مرکزی ایران هزینه کنند. وی افزود که چالش‌های موجود در اجرای این طرح‌های بزرگ باید بر اساس منابع و امکانات موجود برطرف شود و این مسیر تنها با همکاری دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر است. معاون اول رئیس‌جمهور انتظار داشت صنایع مشارکت بیشتری در تکمیل خطوط انتقال آب داشته باشند، زیرا اجرای این پروژه‌ها نیازهای آبی خود این صنایع را نیز تأمین خواهد کرد.

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انتقاد از تصمیمات اشتباه جانمایی صنایع در گذشته

معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از تصمیمات گذشته در زمینه استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک، خاطرنشان کرد که در چهار دهه گذشته اشتباهاتی در جانمایی کارخانه‌هایی مانند فولاد رخ داده است. وی اشاره کرد که گاهی کارخانه فولاد در مکانی احداث شده که حتی تأمین آب آشامیدنی مردم آن منطقه با چالش جدی مواجه است. عارف تأکید کرد که باید از تجربیات گذشته درس گرفت و از سیاسی‌شدن طرح‌های انتقال آب پرهیز کرد تا به جای همدلی ملی، منافع گروهی حاکم نشود.

محدودیت ده روز برای ارائه پیشنهادهای تسریع طرح‌ها

در ادامه این جلسه، وضعیت پیشرفت طرح‌های انتقال آب از دریاهای جنوب به فلات مرکزی ایران و چالش‌های تأمین منابع مالی مورد بررسی قرار گرفت. معاون اول رئیس‌جمهور پس از شنیدن گزارش‌های ارائه‌شده، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد ظرف مدت ۱۰ روز پیشنهادهای لازم برای تسریع در پیشبرد خطوط انتقال آب را احصا و جمع‌بندی کنند. این پیشنهادات شامل مشوق‌های مورد نیاز برای صنایع است تا در دولت بررسی و تصویب شود.

هشدارهای اقلیمی و ضرورت حفاظت از محیط زیست

عارف با اشاره به پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی درباره تغییرات اقلیمی در دو دهه گذشته، یادآوری کرد که آب یکی از چالش‌های مهم جهان در ۲۰ سال آینده، به‌ویژه در منطقه غرب آسیا، خواهد بود. وی اضافه کرد که ایران نیز از جمله کشورهایی است که به‌شدت با این چالش مواجه می‌شود و کمبود آب یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است. معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد که با وجود تلاش‌های انجام‌شده، هنوز به اهداف نهایی برای تأمین آب فلات مرکزی نرسیده‌ایم و نتیجه کار رضایت‌بخش نیست.

بررسی عملکرد وزارت نیرو در دوران جنگ و بازسازی

محمدرضا عارف در بخشی از سخنان خود با اشاره به اشغال سفارت آمریکا و تحولات پس از انقلاب، به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دوران جنگ‌های تحمیلی اشاره کرد. وی عملکرد وزارت نیرو در طول دو جنگ تحمیلی اخیر و همچنین در بازسازی خسارات پس از آن‌ها را از عوامل افزایش اقتدار کشور دانست. عارف افزود که به پشتوانه تلاش دستگاه‌های مختلف، خطوط تولید کشور همچنان پابرجاست و وزارت نیرو در این دوران عملکرد درخشانی از خود نشان داده است.