تاکید بر استرداد وجوه پروازهای لغو شده و عدم افزایش قیمت بلیط

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از پیگیری جدی برای استرداد مبالغ بلیط‌های پروازهای لغو شده در دوران جنگ و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی بلیط هواپیما خبر داد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر لزوم حفظ حقوق مسافران و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی بلیط هواپیما، از پیگیری جدی برای استرداد مبالغ بلیط‌های پروازهای لغو شده در دوران جنگ خبر داد.

مجید اخوان در پاسخ به سوالی در خصوص زمان بازپرداخت وجوه به مسافران، توضیح داد که این مبالغ در حال حاضر در اختیار آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های چارتر کننده و خطوط هوایی قرار دارد. سازمان هواپیمایی کشوری با صدور بخشنامه‌های متعدد، تمامی این نهادها را موظف به بازگرداندن کامل وجوه به مسافران کرده و بر تسریع این فرآیند تاکید ورزیده است.

اخوان افزود که سازمان هواپیمایی کشوری به طور مداوم بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با آنها برخورد قاطع خواهد کرد. وی همچنین از معرفی شش آژانس مسافرتی متخلف به مراجع قضایی برای رسیدگی به تخلفاتشان خبر داد. این اقدام نشان‌دهنده جدیت سازمان هواپیمایی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با سوء استفاده‌ها در صنعت حمل و نقل هوایی است.

اخوان تصریح کرد که احقاق حقوق مسافران از اولویت‌های اصلی سازمان هواپیمایی کشوری بوده و این سازمان در این زمینه هیچ‌گونه کوتاهی نخواهد کرد. سازمان هواپیمایی کشوری با درک شرایط دشوار اقتصادی و نگرانی‌های مسافران، تمام تلاش خود را برای تسهیل فرآیند بازپرداخت وجوه و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به آنها به کار می‌گیرد.

این سازمان همچنین از مسافران خواست تا در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در زمینه بازپرداخت وجوه یا افزایش قیمت بلیط، مراتب را به سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای رسیدگی به موضوع انجام شود. در ادامه، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری به موضوع قیمت بلیط پروازها پس از بازگشایی آسمان کشور پرداخت و با قاطعیت اعلام کرد که هیچ‌گونه افزایش قیمتی در بلیط‌های پروازهای داخلی قابل قبول نیست.

وی افزود که سازمان هواپیمایی کشوری به طور جدی بر قیمت‌ها نظارت خواهد کرد و از هرگونه تلاش برای گران‌فروشی جلوگیری خواهد کرد. با این حال، اخوان اذعان داشت که ممکن است پروازهای بین‌المللی به دلیل افزایش نرخ سوخت هواپیما در بازارهای جهانی، با افزایش قیمت مواجه شوند. وی توضیح داد که این افزایش قیمت‌ها خارج از کنترل سازمان هواپیمایی کشوری است و به عوامل بین‌المللی بستگی دارد.

با این وجود، سازمان هواپیمایی کشوری تلاش خواهد کرد تا با مذاکره با شرکت‌های هواپیمایی و استفاده از راهکارهای مختلف، اثرات این افزایش قیمت‌ها را بر مسافران به حداقل برساند. اخوان در پایان خاطرنشان کرد که سازمان هواپیمایی کشوری همواره در کنار مسافران خواهد بود و تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات با کیفیت و مقرون به صرفه به آنها به کار خواهد گرفت.

سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های هواپیمایی خواست تا با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه اطلاعات دقیق و شفاف، به حفظ اعتماد مسافران کمک کنند. این سازمان بر اهمیت همکاری و تعامل بین تمامی ذینفعان در صنعت حمل و نقل هوایی برای ارائه خدمات بهتر به مسافران تاکید دارد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سازمان هواپیمایی کشوری پروازهای لغو شده استرداد وجه قیمت بلیط حقوق مسافران

United States Latest News, United States Headlines