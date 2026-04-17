تاکید رئیس جمهور بر وحدت جهان اسلام و صلح پایدار در منطقه

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان بر رویکرد جمهوری اسلامی ایران در تقویت وحدت جهان اسلام و لزوم صلح و ثبات پایدار در منطقه تاکید کرد. وی همچنین از نقشآفرینی اسلامآباد در میانجیگری و برقراری آتشبس قدردانی کرد و خواستار احقاق حقوق ملت ایران در چارچوب موازین حقوق بینالملل شد. فرمانده ارتش پاکستان نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار، پیام تسلیت کشورش را به مناسبت شهادت رهبر ایران ابلاغ کرد و بر لزوم همکاری کشورهای منطقه برای بازسازی و ثبات تاکید نمود.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ، روز پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ماه ۱۴۰۵، در دیداری با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان ، بر راهبرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحکیم پیوندهای وحدت در جهان اسلام تاکید ورزید. وی در این دیدار ضمن قدردانی صمیمانه از نقش مؤثر اسلامآباد، به ویژه از تلاشهای عاصم منیر و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان ، در فرآیند میانجیگری و تسهیل برقراری آتشبس، از میزبانی شایسته هیأت ایرانی در جریان مذاکرات در پاکستان نیز ابراز خرسندی کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تمامی کشورهای اسلامی را برادران خود تلقی میکند و این رویکرد ریشه در سیره پیامبر اکرم(ص) دارد، خاطرنشان ساخت که اقدامات اخیر در هدف قرار دادن پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه، در چارچوب ضرورتهای دفاعی و در پاسخ به شرایط تحمیلشده صورت گرفته است. پزشکیان منشأ بسیاری از جنگها و بیثباتیها در منطقه را توطئههای رژیم صهیونیستی برای ایجاد شکاف میان کشورهای اسلامی دانست و بر لزوم همگرایی و همکاری امت اسلامی برای جلوگیری از بهرهبرداری رژیم صهیونیستی از سرزمینهای اسلامی علیه خود مسلمانان تاکید کرد. وی اطمینان داد که با وحدت کشورهای اسلامی، امکان سوق دادن منطقه به سوی جنگ از سوی این رژیم از میان خواهد رفت. رئیس جمهور همچنین با اشاره به تجاوزات جنایتکارانه و غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، که منجر به شهادت رهبر عالیقدر، تخریب زیرساختهای حیاتی و جان باختن شمار زیادی از مردم بیگناه شده است، پرسید که این اقدامات با چه مجوزی و به چه دلیلی صورت گرفته است. پزشکیان تاکید کرد که از ابتدای پذیرش مسئولیت، تمامی تلاشها برای تقویت دوستی و برادری در داخل و منطقه بوده است، اما از همان آغاز، اقدامات خصمانه و تحریکآمیز از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مشاهده شده است. با این حال، ایران به دنبال بیثباتی در منطقه نبوده و خواهان توسعه روابط برادرانه با کشورهای همسایه و منطقه است. وی از نقش پاکستان به عنوان یک کشور اسلامی در پیگیری توقف جنگ قدردانی ویژه کرد و تلاشهای مسئولانه و پیگیرانه پاکستان را مایه خرسندی دانست و ابراز امیدواری کرد که سایر کشورهای اسلامی نیز رویکردی مشابه اتخاذ کنند، چرا که در این صورت، دشمنان امت اسلامی قادر به پیشبرد اهداف خود نخواهند بود. پزشکیان بر پایبندی ایران به چارچوبهای حقوق بینالملل تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که جمهوری اسلامی ایران به دنبال احقاق حقوق ملت خود در چارچوب قوانین بینالمللی است و پس از پایان جنگ، تقویت همکاریهای متقابل میان کشورهای منطقه را زمینهساز صلح و امنیت پایدار دانست. وی با طرح این پرسش که چرا کشورهای منطقه نتوانند امنیت خود را بهصورت مستقل تأمین کنند، به الگوی ناتو در اروپا اشاره کرد و اظهار داشت که کشورهای اسلامی نیز میتوانند با اتکا به اشتراکات دینی و فرهنگی، مسائل خود را در چارچوب همکاریهای جمعی حلوفصل کنند. رئیس جمهور جنگ را به نفع هیچیک از طرفها ندانست و تاکید کرد که آمریکا در این منازعه پیروز نخواهد بود و این کشورهای منطقه و جهان هستند که متحمل خسارات جدی خواهند شد، در حالی که تنها رژیم صهیونیستی در پی تحقق مطامع خود است. پزشکیان همچنین به بیاعتمادی مردم ایران نسبت به آمریکا به دلیل نقض مکرر تعهدات، حملات در حین مذاکرات و ترور مسئولان اشاره کرد و گفت که با وجود چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به روابط برادرانه با کشورهای دوست از جمله پاکستان، در این مسیر قرار گرفته اما منافع ملت خود را با قدرت پیگیری خواهد کرد. رئیس جمهور در پایان از فرمانده ارتش پاکستان خواست سلامهای گرم جمهوری اسلامی ایران را به نخستوزیر و ملت شریف این کشور ابلاغ کند. عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در این دیدار با ابراز خرسندی از ملاقات با دکتر پزشکیان، از میزبانی جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب و ملت ایران قدردانی کرد و پیام تسلیت عمیق نخستوزیر و مردم پاکستان را در پی شهادت حضرت آیتالله العظمی خامنهای، فرماندهان و شهروندان ایرانی ابلاغ نمود. وی با اشاره به تحولات جاری منطقه تصریح کرد که هرچند این جنگ پایان خواهد یافت، اما منطقه به شرایط پیش از آن باز نخواهد گشت و ضروری است تمامی کشورها برای بازسازی، ثبات و آرامش منطقه همکاری مشترک داشته باشند. وی همچنین با اشاره به حمایت کشورهای چین، عربستان سعودی، مصر و ترکیه از روندهای دیپلماتیک در طول این بحران، بر اهمیت استمرار این همکاریها تاکید کرد. فرمانده ارتش پاکستان افزود که اهمیت روابط میان کشورها در شرایط بحران و جنگ بیش از زمان صلح نمایان میشود و رفتوآمدها نشانه صداقت در دوستی است. او به اشتراکات عمیق دینی، تاریخی و فرهنگی میان ایران و پاکستان اشاره کرد و این امر را زمینهساز همکاریهای گستردهتر دانست. عاصم منیر بر تلاشهای جاری برای پایان دادن به جنگ تاکید کرد و اظهار داشت که اگرچه معتقد است میتوان خیلی زود به توافق دست یافت، اما این جنگ جز ویرانی و خسارت، دستاوردی نخواهد داشت. وی در پایان گزارشی از روند مذاکرات ارائه داد و ابراز امیدواری کرد که در آیندهای نزدیک، دستیابی به توافق و خاتمه جنگ محقق شود. این دیدار و تبادل نظرها نشاندهنده اهمیت روابط دوجانبه و تلاشهای مشترک برای برقراری صلح و ثبات در منطقه است
