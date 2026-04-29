تاکید نایب رئیس مجلس بر پیروزی قاطع ایران در جنگ رمضان و لزوم پذیرش ۱۰ شرط ایران توسط آمریکا

حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه شورای اداری آستارا با اشاره به قدرت بازدارندگی ایران و تحریم‌های ظالمانه، خواستار پذیرش مطالبات ایران از سوی آمریکا شد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ای که عصر روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه در فرمانداری شهرستان مرزی آستارا برگزار شد، با حضور فرماندار، امام جمعه، نماینده مجلس، اعضای شورای تامین و مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان، به بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی پرداختند.

حاجی‌بابایی در ابتدای سخنان خود با تاکید بر قدرت و صلابت جمهوری اسلامی ایران، تصریح کردند که ایران در جنگ تحمیلی رمضان پیروز قاطع بوده و این پیروزی نه تنها در حافظه تاریخی ملت ایران، بلکه در سطح جهانی نیز به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر ثبت شده است. ایشان افزودند: پیش از انقلاب اسلامی و حتی در سال‌های اولیه پس از آن، هیچ کشوری در جهان جرأت رویارویی مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی را نداشت، اما جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ایمان، وحدت و رهبری خردمندانه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، این تابو را شکست و توانست با ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان، جهشی عظیم در قدرت و نفوذ خود ایجاد کند.

حاجی‌بابایی با اشاره به کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، این مسئله را به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی و نمادی از قدرت بازدارندگی کشور عنوان کردند و افزودند: امروز تنگه هرمز به طور کامل در کنترل جمهوری اسلامی ایران است و این نشان می‌دهد که ما در برابر هرگونه تهدید و تجاوز، آمادگی کامل داریم. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز به دنبال جنگ و درگیری نیست، اما در برابر هرگونه تجاوز و تهدید، قاطعانه ایستادگی خواهد کرد، گفت: ما خواهان صلح و امنیت در منطقه هستیم، اما در عین حال، اجازه نخواهیم داد که دشمنان ما به منافع و امنیت ملی ما لطمه وارد کنند.

حاجی‌بابایی با اشاره به مواضع اصولی و قاطعانه جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا، به این کشور هشدار دادند که باید تمام ۱۰ شرط تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی را بپذیرد. ایشان تصریح کردند: این ۱۰ شرط، در واقع مطالبات برحق و قانونی مردم غیرتمند ایران اسلامی است و خواسته ملت ما باید به طور کامل محقق شود.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته، تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی بسیاری را از سوی آمریکا و متحدانش تحمل کرده است، افزودند: این تحریم‌ها، شلیک مستقیمی به سفره و معیشت مردم بوده و باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای جامعه شده است. با این حال، ملت ایران با اتکا به ایمان، صبر و استقامت، توانسته است بر این مشکلات غلبه کند و همچنان به پیشرفت و توسعه خود ادامه دهد.

حاجی‌بابایی با تاکید بر ضرورت انسجام و وحدت ملی برای عبور از شرایط دشوار، گفتند: در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به وحدت و همدلی بین همه اقشار مردم داریم تا بتوانیم با تکیه بر این انسجام، بر مشکلات و چالش‌ها غلبه کنیم و به اهداف و آرمان‌های خود دست یابیم. در ادامه سخنان خود، حاجی‌بابایی از مردم شهرستان مرزی بندر آستارا در شمال غربی استان گیلان به خاطر حضور پرشور و مقتدرانه در اجتماع مردمی شبانه قدردانی کردند.

ایشان با اشاره به وحدت و همبستگی بین شیعه و سنی در این شهرستان مرزی، گفتند: از برادران و خواهران اهل سنت و شیعه شهرستان آستارا به خاطر حضور مقتدرانه در اجتماع مردمی شبانه سپاسگزارم. این حضور نشان می‌دهد که مردم آستارا با تمام وجود از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند.

حاجی‌بابایی حضور همگانی در خیابان‌ها و حمایت از رهبری را دفاع از منافع ملی دانستند و با تاکید بر حمایت همه‌جانبه مردم از نیروهای مسلح کشور، تصریح کردند: با وجود رهبری مقتدر و حمایت‌های بی‌دریغ مردم، جمهوری اسلامی ایران به سمت پیروزی حرکت می‌کند و آمریکا سخت در فشار است. ایشان افزودند: آمریکا با تمام توان خود تلاش کرده است تا جمهوری اسلامی ایران را به زانو درآورد، اما با شکست مواجه شده است و اکنون در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد.

حاجی‌بابایی در پایان سخنان خود، بار دیگر بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید کردند و از مردم خواستند تا با هوشیاری و بصیرت، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنند و از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کنند. این جلسه با حضور پرشور و استقبال گرم مردم آستارا به پایان رسید





