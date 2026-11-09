تاکید وزیر خارجه مصر بر دیپلماسی برای بحران ایران و غزه

بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، در سفر به پاریس بر لزوم حل سیاسی بحران ایران و اجرای طرح صلح غزه تاکید کرد و پیامدهای اقتصادی تنش‌ها را هشدار داد.

بدر عبدالعاطی ، وزیر امور خارجه مصر ، روز دوشنبه در جریان سفر خود به شهر پاریس برای شرکت در نشست وزیران گروه هفت (G7)، دیدارهای مهمی را با نمایندگان رسانه‌های فرانسوی انجام داد. وی در این گفتگوها بر ضرورت اولویت دادن به مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک برای حل بحران‌های منطقه‌ای، به‌ویژه درگیری‌های مرتبط با ایران ، تاکید ویژه کرد.

هشدارهای دیپلماتیک در نشست G7 پاریس

وزیر خارجه مصر در مصاحبه‌های خود با روزنامه لوموند و شبکه خبری فرانس ۲۴، ضمن اشاره به تحولات جاری، بر اهمیت دستیابی به راه‌حلی پایدار برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها تأکید نمود. عبدالعاطی نسبت به پیامدهای ناگوار این بحران بر امنیت کلی منطقه هشدار داد و تصریح کرد که ادامه وضعیت تنش‌زا می‌تواند آزادی کشتیرانی و جریان عادی تجارت بین‌المللی را با اختلالات جدی مواجه سازد.

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این مقام ارشد مصری در بخش دیگری از اظهارات خود، ابعاد اقتصادی و راهبردی تحولات اخیر را برجسته کرد و اعلام نمود که بحران کنونی تبعات منفی گسترده‌ای را برای امنیت انرژی و امنیت غذایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه خواهد داشت. این هشدارها نشان‌دهنده نگرانی جدی قاهره درباره اثرات زنجیره‌ای ناآرامی‌ها بر پایداری اقتصادی جهان است.

موضع مصر درباره طرح صلح غزه و اوکراین

وزیر امور خارجه مصر در این گفتگوها موضع ثابت قاهره را نسبت به مسئله فلسطین تشریح کرد و بر ضرورت اجرای کامل طرح جامع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای برقراری صلح در نوار غزه تاکید ورزید. این بیانیه نشان می‌دهد که مصر همچنان بر درگیر کردن واشنگتن در فرآیندهای صلح پایدار در خاورمیانه اصرار دارد.

علاوه بر مسائل خاورمیانه، روابط راهبردی میان مصر و آمریکا، تحولات یمن، مناسبات قاهره و طرابلس و همچنین بحران اوکراین از دیگر محورهای اصلی مصاحبه‌های وزیر خارجه مصر با رسانه‌های فرانسوی بود. عبدالعاطی در ارتباط با جنگ اوکراین نیز بر ضرورت دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای پایان دادن به این بحران طولانی‌مدت تأکید کرد.

در پی انتشار این دیدگاه‌ها، ریاست جمهوری مصر نیز بیانیاتی صادر کرد که از تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی جامع جهت پایان دادن به بحران ایران به‌طور کامل حمایت می‌کند. این هماهنگی میان سطوح مختلف دولت مصر نشان‌دهنده یک خط‌مشی واحد و قاطع در برخورد با چالش‌های امنیتی و سیاسی فعلی است.