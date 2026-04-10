تاکید فرمانده مرزبانی بر امنیت پایدار مرزها و تجلیل از مرزداران

فرمانده مرزبانی انتظامی کشور با بازدید از مرزهای سیستان و بلوچستان، از تلاش‌های مرزبانان در حفظ امنیت مرزها قدردانی کرد و بر اهمیت ارتقای توان عملیاتی و همکاری با سایر نیروهای امنیتی تأکید نمود.

فرمانده مرزبانی انتظامی کشور با اشاره به کنترل مرزهای کشور و برقراری امنیت بالا، بیان داشت: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران، مدافعان حریم و مرز و بوم این کشور هستند و اجرشان کمتر از مدافعان حرم نیست.

سردار علی اکبر جاویدان، در تاریخ بیست و یکم فروردین، طی بازدید از واحدهای مرزی جنوب استان سیستان و بلوچستان، با تجلیل از خدمات ارزشمند و مؤثر مرزداران در تأمین نظم و امنیت منطقه، تأکید کرد: حفظ امنیت، مهم‌ترین و اصلی‌ترین مأموریت مرزبانی است که به لطف خداوند متعال، مرزداران خستگی‌ناپذیر با شایستگی و توانمندی بی‌وقفه و شبانه‌روزی در جهت حفظ و ارتقای آن تلاش می‌کنند. وی با تأکید بر قداست نگهبانی از مرزهای کشور، افزود: امروز شما مرزبانان مقتدر با حفاظت از کیان مرزهای مقدس ایران اسلامی، نقش بسزایی در استقرار امنیت کشور ایفا می‌کنید. سردار جاویدان، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات مرزداران یگان‌های دورافتاده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، اذعان داشت: با تلاش و همت مضاعف شما مرزداران، امنیت منطقه در حال حاضر کاملاً ملموس است و این همت والا و زحمات شبانه‌روزی و بی‌وقفه‌ی شما در نزد امام عصر (عج) ارزشمند بوده و پاداش اخروی در پی خواهد داشت.\به گزارش ایسنا، به نقل از مرزبانی استان، در روز بیست و یکم فروردین، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا، با همراهی سردار رضا شجاعی، فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، در فرماندهی هنگ مرزی جکیگور، نگور و پایگاه دریابانی چابهار حضور یافت و ضمن عرض خداقوت به مرزبانان، ارائه‌دهندگان نظم و امنیت در مرز، توان رزمی و عملیاتی مرزداران را مورد ارزیابی قرار داد. این بازدید فرصتی برای بررسی دقیق‌تر وضعیت مرزها، تجهیزات و آمادگی نیروها بود. سردار جاویدان با تأکید بر اهمیت ارتقای توان عملیاتی و آموزش‌های تخصصی مرزبانان، بر لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در رصد و پایش مرزها تأکید کرد. وی همچنین بر ضرورت همکاری نزدیک با نیروهای امنیتی و انتظامی دیگر در منطقه تأکید نمود تا امنیت پایدار در مرزها تضمین شود. ارزیابی‌ها نشان داد که مرزبانان در مقابله با تهدیدات امنیتی و قاچاق، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و با جدیت به انجام وظایف خود می‌پردازند. این بازدیدها و ارزیابی‌ها به منظور اطمینان از آمادگی نیروها و ارتقای سطح امنیت در مرزها به صورت دوره‌ای انجام می‌شوند تا امنیت مرزهای کشور حفظ و تقویت شود.\در ادامه این بازدیدها، سردار جاویدان از نزدیک با مشکلات و چالش‌های پیش روی مرزبانان در مناطق مرزی آشنا شد و دستورات لازم برای رفع این مشکلات را صادر کرد. وی همچنین بر اهمیت توجه به رفاه و معیشت مرزبانان و خانواده‌هایشان تأکید کرد و از مسئولان مربوطه خواست تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند. سردار جاویدان با تأکید بر نقش حیاتی مرزبانان در حفظ امنیت کشور، خاطرنشان کرد که مرزبانان با فداکاری و ایثار، از مرزهای کشور پاسداری می‌کنند و این فداکاری‌ها شایسته تقدیر و قدردانی است. وی همچنین از آمادگی مرزبانی برای همکاری با سایر دستگاه‌ها و نهادها در راستای ارتقای امنیت مرزها خبر داد و تأکید کرد که امنیت مرزها، امنیت کل کشور است و همه باید در حفظ و ارتقای آن مشارکت داشته باشند. در پایان این بازدید، سردار جاویدان از تلاش‌های شبانه‌روزی و بی‌وقفه‌ی مرزبانان قدردانی کرد و برای آنان آرزوی موفقیت و سلامتی نمود





