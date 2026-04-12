وزیر جهاد کشاورزی از استحکام بنیه امنیت غذایی کشور خبر داد و به برنامه‌های حمایتی برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو اشاره کرد. وی از توسعه روابط با همسایگان، افزایش ظرفیت‌های حمل و نقل و حمایت از تولید داخلی سخن گفت.

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: بنیه امنیت غذایی کشور مستحکم است و حملات اخیر تاثیری بر آن نخواهد داشت. وی در دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، با اشاره به هدف قرار گرفتن برخی انبارهای کالاهای اساسی ، بر عزم و اراده ملی مردم در این زمینه تاکید کرد. نوری با اشاره به تاثیرات منفی جنگ و تخریب صنایع فولاد و پتروشیمی بر صنعت بسته‌بندی کالاهای اساسی ، از برنامه‌ریزی برای جایگزینی و تسهیل بسته‌بندی و توزیع کالاها خبر داد.

شرایط جنگ منطقه‌ای و افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفت و به خرید ۲ میلیون تن کود اوره اشاره شد که به زودی توزیع خواهد شد. همچنین، از خرید حدود ۱۱ میلیون تن ذرت با قیمت مناسب‌تر نسبت به آینده خبر داده شد. وی به ذخایر مناسب کالاهای اساسی در انبارهای راهبردی و احتیاطی اشاره کرد و از همکاری تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان بخش کشاورزی در حفظ امنیت غذایی قدردانی کرد. نوری، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به شهادت بیش از ۷۵ نفر از کارکنان و فعالان بخش کشاورزی در جنگ اخیر اشاره کرد. وی به توسعه روابط با کشورهای همسایه و فعال‌سازی ظرفیت‌های حمل و نقل در دریاچه خزر و کریدورهای منطقه اشاره کرد. مسیر حمل و نقل از آسیای مرکزی گسترش می‌یابد و مسیر ترکیه فعال شده است و روزانه ۱۲۰۰ تن کالای اساسی از بندر مرسین وارد می‌شود. همچنین، به راه‌اندازی ناوگان حمل و نقل زمینی و ریلی برای کالاهای اساسی از منطقه آزاد ماکو از سمت ترکیه اشاره شد. وزیر جهاد کشاورزی از شکل‌گیری مراودات سه‌جانبه ایران، روسیه و چین خبر داد و به کوتاه‌تر شدن مسیرهای ترانزیت از قاره آمریکا و استفاده از ظرفیت‌های بنادر امام خمینی (ره) و چابهار تاکید کرد. سال گذشته حدود ۸ میلیون تن کالای اساسی از بنادر خزر وارد کشور شده است و ظرفیت واردات از بندر انزلی حدود ۱۵ میلیون تن است. وی با بیان اینکه ۸۵ درصد نیاز بازار محصولات کشاورزی کشور در داخل تولید می‌شود، به بارندگی مطلوب امسال و پیش‌بینی تولیدات خوب در سال زراعی اشاره کرد. نوری به سوابق واردات گوشت قرمز از جمهوری آذربایجان و همکاری با مغولستان اشاره کرد و به توسعه تجارت و ترانزیت با همسایگان و افزایش حجم تجارت در سواحل شمالی کشور در سال گذشته اشاره نمود و از فعال‌تر شدن این روند در ۶ ماهه دوم سال جاری خبر داد. تاکید بر این نکته ضروری است که بنیه امنیت غذایی کشور با وجود چالش‌ها همچنان پابرجا است و تلاش‌های گسترده‌ای برای حفظ و ارتقای آن در جریان است. تلاش برای جایگزینی مسیرهای حمل و نقل، توسعه روابط با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌های موجود، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تامین امنیت غذایی و مقابله با چالش‌های پیش‌رو است. این اقدامات در راستای تامین نیازهای اساسی مردم و حفظ ثبات اقتصادی کشور انجام می‌شود و به نظر می‌رسد با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده و همکاری‌های بین‌المللی، چشم‌انداز مثبتی در این زمینه وجود دارد. افزایش تولید داخلی، تنوع‌بخشی به منابع وارداتی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، از جمله عوامل مهمی هستند که به تقویت امنیت غذایی کشور کمک می‌کنند. همچنین، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب، می‌تواند به افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات کمک کند. در مجموع، اقدامات انجام شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در حوزه امنیت غذایی، نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به این موضوع حیاتی و تلاش برای تامین نیازهای اساسی مردم است. با توجه به چالش‌های پیش‌رو، ادامه این روند و تقویت همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، از اهمیت بالایی برخوردار است





