سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس بر اصرار ایران به تحقق شروط هفت‌گانه و انتظار برای پاسخ مثبت آمریکا تأکید کرد. جزئیات جلسه با وزیر خارجه و بررسی تحولات منطقه‌ای و قانون مرزبانی.

حسن قشقاوی ، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در توضیح جزئیات جلسه‌ای که عصر امروز با محمد جواد عراقچی ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، اعلام کرد که موضع رسمی تهران تغییر نکرده است. او تصریح کرد که ایران همچنان بر تحقق کامل هفت شرط از پیش تعیین‌شده اصرار دارد و اکنون منتظر دریافت پاسخ قطعی از طرف آمریکایی است. این نشست که با حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی برگزار گردید، محوریت اصلی آن بررسی آخرین وضعیت دیپلماتیک و اقتصادی کشور بود.

گزارش دیپلماسی اقتصادی و تحولات منطقه‌ای

بخش مهمی از این جلسه به ارائه گزارش مفصل از فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی کشور اختصاص یافت. عراقچی در این بخش گزارشی از همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و دوجانبه ایران، به‌ویژه با کشورهای همسایه ارائه داد. موضوعاتی نظیر تبادل و انتقال کالا، حمل‌ونقل و سایر مسائل مرتبط با تأمین و رفع نیازهای اساسی اقتصادی کشور به دقت مورد بررسی قرار گرفت.

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وزیر امور خارجه در ادامه گزارش خود به آخرین تحولات منطقه‌ای و دیپلماتیک پرداخت و از سفرهای اخیر مقامات پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی به ایران رونمایی کرد. او محورهای کلی مذاکرات و گفتگوهای انجام‌شده میان هیئت‌های اعزامی این کشورها با خود و سرلشکر رضایی را تشریح نمود تا تصویر روشنی از وضعیت منطقه ارائه دهد.

زمان‌بندی بازگشایی تنگه هرمز و شروط هفت‌گانه

قشقاوی با اشاره به موضع قاطع تهران درباره شروط هفت‌گانه که عمدتاً برگرفته از مذاکرات اسلام‌آباد است، اعلام کرد به محض دریافت پاسخ مثبت از سوی آمریکا، فرآیند عملیاتی شروع می‌شود. او تأکید کرد که حتی هفت روز می‌تواند در سه روز یا حتی دو روز خلاصه شود. در این سناریو، یک روز صرف تحقق شروط هفت‌گانه شده و در روز دوم، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین خاطرنشان کرد که باید منتظر ماند و دید طرف آمریکایی در قبال ابتکارات دیپلماتیک موجود چه مسیری را در پیش خواهد گرفت. این انتظار نشان‌دهنده آمادگی ایران برای واکنش سریع در صورت پذیرش شرایط مورد نظر است. همچنین رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب و آمادگی جمهوری اسلامی برای مواجهه با هرگونه شرایط، به‌ویژه آمادگی نیروهای مسلح، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی پیش‌نویس قانون جامع مرزبانی

بخش دوم جلسه کمیسیون امنیت ملی به ادامه بررسی پیش‌نویس قانون جامع مرزبانی اختصاص یافت. این پیش‌نویس که از دوره قبل مجلس باقی مانده بود، پیش از جنگ اخیر در کمیسیون تا فصل سوم پیش رفته بود. فصل سوم این پیش‌نویس به موضوع فرماندهی مرزبانی، به‌ویژه وظایف و اختیارات فرماندهی مرزبانی اختصاص دارد. بررسی مواد مربوط به وظایف و اختیارات که از ماده هفت آغاز شده بود، پیش‌تر تا ماده بیست‌وشش پیش رفته بود.

قشقاوی بیان کرد که تدوین این قانون با هدف ایجاد وحدت نظر و وحدت عمل در فعالیت‌های مرزی کشور انجام می‌شود. امروز بررسی مواد بعدی این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گرفت تا خلأهای موجود در قوانین فعلی مرزبانی پر شود. در ادامه جلسه نیز جمعی از اعضای کمیسیون سؤالات خود را درباره آخرین تحولات دیپلماتیک مطرح کردند.

وزیر امور خارجه به تک‌تک سؤالات نمایندگان پاسخ داد و توضیحات لازم را برای رفع ابهامات ارائه کرد. این تعامل سازنده نشان‌دهنده اهمیت ویژه‌ای است که مجلس برای نظارت بر اقدامات دولت در عرصه دیپلماسی و امنیت قائل است. با تکمیل این فرآیندها، ایران منتظر اقدام بعدی واشنگتن برای گشایش در تنش‌های منطقه‌ای خواهد بود.