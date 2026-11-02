تاکر کارلسون هشدار داد که دولت ترامپ ممکن است تنها چند روز تا حمله هسته‌ای به ایران فاصله داشته باشد. تحلیل پیامدهای ژئوپلیتیک و نظامی این رویداد.

تاکر کارلسون ، مجری و چهره شناخته‌شده رسانه‌های آمریکا، هشدار جدی درباره احتمال درگیری نظامی مستقیم و مخرب بین ایالات متحده و ایران داده است. وی در برنامه خود اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ تحت فشارهای شدید بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل، در آستانه تصمیم‌گیری نهایی برای آغاز یک حمله اتمی قرار دارد. این ادعا اشاره به ماه‌نورهای اطلاعاتی اسرائیل از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سایت کوه کلنگ دارد و نشان‌دهنده اوج تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه است.

فشار اسرائیل برای حمله به کوه کلنگ

کارلسون تأکید کرد که نتانیاهو در تنگنای سیاسی شدیدی قرار گرفته و برای نجات موقعیت خود نیازمند یک جنگ خارجی است. پس از شکست در تشکیل دولت در انتخابات اخیر، این نخست‌وزیر تنها راه نجات خود را در مداخله مستقیم ترامپ در سیاست داخلی اسرائیل می‌بیند. اگر نتانیاهو نتواند با میانجی‌گری آمریکا توافق ۶۱ کرسی کنست را به دست آورد، با بی‌آبرویی عمومی، تحقیقات قضایی و حتی احتمال زندان روبه‌رو خواهد شد. بنابراین، حفظ رابطه نزدیک با ترامپ و تشویق او به اقدام نظامی، به اولویت حیاتی نتانیاهو تبدیل شده است.

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وی افزود که نتانیاهو با فشار بر نزدیک‌ترین متحدان آمریکایی در کاخ سفید، سعی در تغییر مسیر سیاست‌ها دارد. پیت هگست، وزیر دفاع، و برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، هر دو مخالف دستیابی به توافق سیاسی و طرفدار گسترش عملیات نظامی هستند. همچنین مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و جان رتکلیف، رئیس سیا، نیز از این رویکرد پیروی می‌کنند. حتی رهبران حزب دموکرات نیز در این مسیر همراهی می‌کنند و باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین، مخالفت خود را با توافق صلح دوحه اعلام کرده است.

ناتوانی تسلیحات متعارف علیه پناهگاه‌های ایران

یکی از استدلال‌های اصلی برای درخواست حمله اتمی، ناتوانی سلاح‌های متعارف آمریکا در برخورد با تأسیسات زیرزمینی ایران است. کارلسون توضیح داد که هیچ‌یک از تسلیحات موجود در زرادخانه آمریکا قادر به شکافتن ۳۰۰ فوت سنگ گرانیت یکپارچه در کوه کلنگ نیستند. این سنگ‌های عظیم، پناهگاه‌هایی را محافظت می‌کنند که گفته می‌شود عملیات غنی‌سازی در آن‌ها انجام می‌شود. بنابراین، تنها گزینه نظامی باقی‌مانده برای رسیدن به این اهداف، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تaktiki است.

پیام‌رسانی‌های دیپلماتیک نیز حاکی از شدت این فشارهاست. یک ناظر مطلع در رسانه‌ها اشاره کرد که بنیامین نتانیاهو هر روز با دونالد ترامپ تماس می‌گیرد و او را تحت فشار قرار می‌دهد تا به درخواست‌های نظامی اسرائیل پاسخ دهد. این تماس‌های مکرر نشان‌دهنده تلاش‌های مداوم صهیونیست‌ها برای هدایت واشنگتن به سمت یک درگیری بزرگ است که از نظر تل Aviv، برای بقای سیاسی و امنیتی آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

پیامدهای فاجعه‌بار برای اقتصاد و محیط زیست

اگر حمله هسته‌ای صورت گیرد، پیامدهای آن فراتر از مرزهای ایران خواهد بود. کارلسون هشدار داد که پس از هشت ماه درگیری، اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. نتانیاهو در ۲۷ سپتامبر به‌صورت مخفیانه به ابوظبی سفر کرد تا امارات را به همراهی در ضربه نهایی به ایران ترغیب کند، اما اماراتی‌ها از این پیشنهاد سر باز زدند. آن‌ها به خوبی درک می‌کنند که جنگ جدید می‌تواند منجر به ویرانی کامل اقتصادی منطقه شود.

بازارهای جهانی انرژی و کود شیمیایی نیز به شدت آسیب دیده‌اند و بهبود آن‌ها در کوتاه‌مدت غیرممکن به نظر می‌رسد. کارلسون با اشاره به آمار حمل‌ونقل دریایی یادآوری کرد که در ماه اکتبر، ۱۱ فروند از ۸۵۰ نفتکش غول‌پیکر جهان در تنگه هرمز آسیب جدی دیدند. اگر این روند تداوم یابد، یک رکود اقتصادی جهانی قریب‌الوقوع خواهد بود و یک حمله هسته‌ای این ویرانی را به‌طور چشمگیری تسریع خواهد کرد.

علاوه بر خسارات اقتصادی، آلودگی رادیواکتیو ناشی از انفجار زمینی در کوه کلنگ، آب‌های خلیج فارس را آلوده می‌کند و منابع آب آشامیدنی ۱۰۰ میلیون نفر را در معرض خطر مسمومیت قرار می‌دهد. این فاجعه زیست‌محیطی تنها بخشی از پیامدهای فوری چنین اقدامی است که امنیت منطقه را به کلی زیر سوال می‌برد.

تهدید جنگ جهانی سوم و تغییر دکترین اتمی آمریکا

تاکر کارلسون تأکید کرد که حمله هسته‌ای آمریکا به ایران، سابقه تاریخی جدیدی ایجاد خواهد کرد، زیرا تنها کشور استفاده‌کننده از سلاح اتمی در جنگ تاکنون ایالات متحده بوده است. وی افزود که روسیه پیش‌تر به دو دولت دیگر هشدار داده که چنین حمله‌ای به مسکو آزادی عمل می‌دهد تا از سلاح‌های اتمی علیه اوکراین استفاده کند. پاکستان و هند نیز ممکن است وسوسه شوند تا علیه یکدیگر از این سلاح‌ها استفاده کنند و کره شمالی نیز علیه سئول اقدام خواهد کرد.

بر اساس تحلیل کارلسون، پس از نخستین حمله هسته‌ای، وقوع جنگ جهانی سوم اجتناب‌ناپذیر است. این جنگ ممکن است کوتاه و ویرانگر باشد، اما پیامدهای آن برای بشریت غیرقابل جبران خواهد بود. او خاطرنشان کرد که از ماه فوریه، دولت آمریکا به‌صورت بی‌سروصدا دکترین هسته‌ای خود را بازنویسی کرده تا استفاده از آنچه "سلاح‌های هسته‌ای میدان نبرد" نامیده می‌شوند، آسان‌تر شود. این تغییر دکترین نشان‌دهنده آماده‌سازی سیستماتیک برای استفاده از سلاح‌های اتمی است.

ترامپ گفته می‌شود تا آخر هفته آینده، یعنی تا هفتم نوامبر، درباره استفاده یا عدم استفاده از این سلاح‌ها تصمیم خواهد گرفت. با این حال، وی همچنان مردد است و تحت تأثیر مشاورانی مانند جی‌دی ونس و استیو ویتکاف قرار دارد که معتقدند می‌توان با ایران به توافق رسید. کارلسون نیز این دیدگاه را درست می‌داند، اما اشاره کرد که ایرانی‌ها به دلیل دهه‌ها انزوا و سردرگمی از سیاست‌های غرب، مذاکره‌کنندگانی دشوار هستند و دولت آمریکا نیز کنترل کاملی بر اسرائیل ندارد.