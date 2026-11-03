وال استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی با استفاده از پهپادهای زیردریایی، مین‌های چسبان و قایق‌های شناسایی، حملات خود به کشتی‌ها در خلیج فارس را تشدید کرده است.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط روزنامه وال استریت ژورنال در تاریخ سه‌شنبه ۱۲ آبان، جمهوری اسلامی تاکتیک‌های جدیدی از جمله استفاده از پهپادهای زیردریایی حامل مواد منفجره، مین‌های چسبان و قایق‌های کوچک را برای مختل کردن تردد کشتی‌ها و انتقال نفت در خلیج فارس به کار گرفته است. این اقدامات بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای تقویت موقعیت تضعیف‌شده تهران در جریان جنگ نامتقارن و تلاش برای بازپس‌گیری کنترل تنگه هرمز محسوب می‌شود.

جزئیات عملیات نظامی و اهداف استراتژیک

نیروهای جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر علاوه بر به‌کارگیری پهپادهای زیرآبی، نارنجک‌های راکتی شلیک کرده و با استفاده از قایق‌های کوچک، مواد منفجره را مستقیماً به بدنه کشتی‌های تجاری متصل نموده‌اند. بخش قابل توجهی از این حملات شناورهایی را هدف قرار می‌دهند که وظیفه انتقال نفت از خلیج فارس به نفتکش‌های منتظر را بر عهده دارند. مقام‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرده‌اند که از اواخر ماه اوت، چندین کشتی تجاری توسط شناورهای بدون سرنشین زیرآبی حامل مواد منفجره مورد حمله قرار گرفته‌اند.

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هدف اصلی این تهاجمات، افزایش فشار بر دولت دونالد ترامپ در مذاکرات بن‌بست‌کرده با واشینگتن و ایجاد ترس در میان شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی است. گرگوری برو، تحلیلگر ارشد مسائل ایران و انرژی در گروه اوراسیا، به وال استریت ژورنال توضیح داد که ادامه این حملات می‌تواند خطر کشتیرانی و هزینه حمل‌ونقل را بالا نگه دارد و مانع کاهش قیمت جهانی نفت شود. این استراتژی نشان‌دهنده تلاش تهران برای تبدیل نقاط ضعف نظامی به اهرم‌های فشار اقتصادی و سیاسی است.

تغییر روش‌های شناسایی و پنهان‌سازی هویت

وال استریت ژورنال در بخش دیگری از گزارش خود به تغییر روش‌های شناسایی کشتی‌ها توسط جمهوری اسلامی پرداخته است. گرگوری برو اشاره کرد که در پی حملات مکرر آمریکا به رادارهای ساحلی ایران، نیروهای جمهوری اسلامی بیش از گذشته به دیده‌بان‌های انسانی متکی شده‌اند. در این روش، سرنشینان قایق‌های کوچک که به‌طور مخفیانه در میان شناورهای ماهیگیری پرتعداد تنگه هرمز فعالیت می‌کنند، کشتی‌های عبوری را زیر نظر می‌گیرند و اطلاعات مربوط به موقعیت آن‌ها را به نیروهای مسئول حملات موشکی و پهپادی منتقل می‌کنند.

کارشناسان امنیت دریایی هشدار داده‌اند که شناسایی و مختل کردن چنین فعالیت‌هایی برای نیروهای آمریکایی دشوارتر از مقابله با سامانه‌های راداری ثابت است. یک مقام عرب آگاه از حملات جمهوری اسلامی نیز گفت این قایق‌ها اغلب در نزدیکی مناطقی مشاهده شده‌اند که کشتی‌های تجاری هدف حمله قرار گرفته‌اند. این تغییر تاکتیک در شرایطی رخ داده که آمریکا در جریان جنگ بخش بزرگی از نیروی دریایی جمهوری اسلامی را منهدم کرده است، موضوعی که استفاده از شناورهای غیرنظامی را برای نیروهای حکومت ایران ضروری‌تر کرده است.

بازگشت مین‌های چسبان و گسترش دامنه حملات

یکی دیگر از روش‌های مورد استفاده جمهوری اسلامی، نصب مین‌های چسبان بر بدنه کشتی‌هاست؛ روشی که نیروهای حکومت ایران پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ نیز به استفاده از آن متهم شده بودند. بر اساس گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، در یکی از حملات اخیر در آب‌های شمال عمان، یک قایق کوچک به یک نفتکش نزدیک شد و دو وسیله انفجاری را بالاتر از خط آب به بدنه آن متصل کرد. فایننشال تایمز نیز پیش‌تر از حمله به نفتکش "لوئیز ۱" با مین‌های چسبان خبر داده بود.

با افزایش حجم نفت عبوری از تنگه هرمز، جمهوری اسلامی دامنه حملات خود را نیز گسترش داده است. این حملات دیگر به نفتکش‌ها محدود نیست و کشتی‌های کانتینربر، فله‌بر و حامل گاز را نیز شامل می‌شود. همچنین برخی شناورهای لنگرانداخته در بخش‌های دیگر خلیج فارس و خارج از محدوده تنگه هرمز هدف قرار گرفته‌اند. آلسیو پاتالانو، کارشناس جنگ دریایی در کینگز کالج لندن، گفت: "ایران می‌تواند با هزینه‌ای اندک خسارت قابل‌توجهی وارد کند. در عین حال، امکان انجام حملات از نقاط متعدد ساحلی، شناسایی و جلوگیری از آن‌ها را برای نیروهای آمریکایی دشوارتر و زمان‌برتر می‌کند."

واکنش‌های منطقه‌ای و وضعیت کنونی امنیتی

افزایش حملات در حالی است که جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز تهدید کرده بود با کشتی‌هایی که بدون هماهنگی تهران از تنگه هرمز عبور کنند، مقابله خواهد کرد. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، ۱۵ شهریور از ایجاد آنچه "منطقه ممنوعه تحریمی" در اطراف تنگه هرمز خواند، خبر داد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا بیش از ۳۵ حادثه را در ماه اکتبر ثبت کرده و دست‌کم پنج شناور نیز در روزهای نخست نوامبر هدف قرار گرفته‌اند.

در مقابل، دولت ترامپ تاکید دارد کنترل این آبراه را در اختیار گرفته و نیروهای آمریکایی نیز اعلام کرده‌اند تنگه هرمز از مین‌های ایرانی پاک‌سازی شده است. آمریکا برای حفاظت از تردد کشتی‌ها و انتقال نفت از تنگه هرمز، تقریبا هر روز عملیات نظامی انجام می‌دهد. مقام‌های تهران تاکنون ماهیت دقیق این حملات را تایید نکرده‌اند و سپاه پاسداران بارها مدعی شده است کشتی‌های تجاری بر اثر برخورد با مین‌های کارگذاشته‌شده از سوی نیروهایش آسیب دیده‌اند، ادعایی که مقام‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس آن را ابزاری برای ایجاد وحشت و تردیدافکنی درباره موفقیت عملیات‌های پاک‌سازی می‌دانند.