تام بیلی، هنرمند بریتانیایی، در قالب شرکت تئاتری MECHANIMAL، تصمیم گرفت بدون هیچ نمایشی آماده اجرا، در قالب سفر، آثارش درباره طبیعت و تغییرات اقلیمی بسازد. او با چادر، اجاق سوختی و تجهیزات کافی برای دوام آوردن در دماهای منفی تا مثبت ۱۵ درجه سانتیگراد، حدود ۶۰۰ کیلومتر را در نواحی مرزی قطب شمال میان نروژ و روسیه طی کرد.

تام بیلی ، هنرمند بریتانیایی ، شش هفته را صرف کرد تا در منطقه ای که سریعتر در حال تغییر است، غرق شود. بیلی که در قالب شرکت تئاتر ی MECHANIMAL کار می‌کند، بیش از ۶۰۰ کیلومتر را در نواحی مرزی قطب شمال میان نروژ و روسیه طی کرد.

هدفش این بود که بدون هیچ نمایشی آماده اجرا، در قالب سفر، آثارش درباره طبیعت و تغییرات اقلیمی بسازد. سفر او به عنوان یک جستجوی هنری و همچنین یک سوال سیاسی مطرح است. بیلی در حال بررسی این است که شتاب تغییرات در قطب شمال چه معنایی برای او دارد و اینکه مالکیت، تقسیم منابع و حاکمیت چگونه باید باشد.

همچنین به جنبش «حقوق برای طبیعت» اشاره می‌کند و پرسیده است که آیا وقت آن رسیده که طبیعت را از نظر حقوقی به عنوان یکی از تصمیم‌گیرندگان و صاحب‌حق در تمام تصمیم‌هایی که درباره قطب شمال می‌گیریم، وارد کنیم





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