تام کاتن: هرگونه حمله ایران به عربستان یا امارات با واکنش آمریکا مواجه خواهد شد

سناتور آمریکایی هشدار داد که هرگونه حمله ایران به متحدان آمریکا در منطقه، نقض آتشبس محسوب شده و با پاسخ قاطع واشنگتن روبرو خواهد شد. وی همچنین به محاصره دریایی ایران توسط آمریکا اشاره کرد.
سناتور کاتن: هرگونه تهاجم جمهوری اسلامی به سعودی یا امارات نقض آتشبس است و واکنش آمریکا را در پی خواهد داشت. تام کاتن ، سناتور جمهوریخواه از ایالت آرکانزاس، روز دوشنبه ۲۴ فروردین در گفتوگو با برنامه «فاکس و دوستان» هشدار داد که هرگونه حمله جمهوری اسلامی به بندرهای عربستان سعودی یا امارات ، نقض آتشبس تلقی خواهد شد و واکنش آمریکا را برای محافظت از نیروهای آمریکا یی و متحدان منطقهای به دنبال خواهد داشت. وی افزود: «بدیهی است که ما صرفاً نظارهگر نخواهیم بود. ما دوباره وارد عمل خواهیم شد.
» این سخنان کاتن پس از آن بیان شد که ایالات متحده دستور محاصره دریایی جمهوری اسلامی را صادر کرد. کاتن در این خصوص افزود که پیام پرزیدنت ترامپ به ایران بسیار روشن است: «یا همه کشتیها بیرون میآیند یا هیچ کشتیای بیرون نمیآید.» سناتور تام کاتن هشدار داد که محاصره تنگه هرمز توسط نیروی دریایی آمریکا به منزله یک «انبر نظامی» عمل خواهد کرد و جریان درآمد نفتی ایران را که از قِبَل آن، شبکههای تروریستی جهانی این رژیم تامین مالی میشوند، قطع خواهد کرد. وی افزود: «به یاد داشته باشید، این منبع اصلی درآمد رژیم ایران است و از همین طریق قادر است نیروهای نظامی و گروههای نیابتی تروریستی خود را در سراسر منطقه حمایت کند. بنابراین، این وضعیت آنها را نه تنها تحت فشار نظامی، بلکه تحت فشار اقتصادی نیز قرار میدهد.» در پاسخ به این سوال که آیا رهبران رژیم ایران از ابعاد شکست خود آگاه هستند یا خیر، کاتن گفت: «این حقیقت دارد که برقراری ارتباط برای رهبران رژیم ایران دشوار است... آنها نه تنها نمیتوانند فرماندهی و کنترل داشته باشند، بلکه حتی در برقراری ارتباط نیز دچار مشکل هستند. آنها از این هراس دارند که اگر تلفنهایشان را روشن کنند، ممکن است هدف حملات قرار گیرند.» کاتن در پاسخ به سوالی در مورد ذخایر نظامی از جمله رهگیرها و مهمات، گفت: «وزیر دفاع و معاون وزیر دفاع آمریکا سخت در تلاش هستند تا تولید این رهگیرها و موشکها را تسریع بخشند.» وی با اشاره به اینکه این وضعیت در حال بهبود است، اما هنوز راه درازی در پیش است، افزود: «من نگران این نیستم که این وضعیت چه معنایی برای انجام عملیات جاری دارد، بلکه نگران این هستم که چه معنایی برای آینده خواهد داشت.» با توجه به دستور رئیسجمهور آمریکا، نیروی دریایی این کشور از دوشنبه ۱۳ آوریل (۲۴ فروردین) ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق آمریکا (ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران)، کشتیهایی را که به بنادر ایران وارد یا از آنها خارج میشوند، محاصره میکند. این اقدام در راستای اعمال فشار حداکثری بر ایران و جلوگیری از دستیابی این کشور به منابع مالی لازم برای حمایت از فعالیتهای منطقهای و تروریستی آن صورت میگیرد. این سناتور جمهوریخواه بر این باور است که اتخاذ این سیاست، ایران را در موقعیت دشواری قرار داده و میتواند در نهایت به تغییر رفتار این کشور منجر شود
