بررسی وضعیت تولید، تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در دوران جنگ، با تمرکز بر چالشهای پیش آمده، اقدامات انجام شده و تجربیات به دست آمده از مدیریت بحران. این گزارش به بررسی آسیبهای وارده به زیرساختهای دارویی، کمکهای بینالمللی، ذخایر دارویی، و راهکارهای اتخاذ شده برای مقابله با کمبودها میپردازد.
در ایام جنگ ، یکی از بزرگترین دغدغهها، چگونگی تولید، تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی است. با شروع حملات هوایی امریکا و اسراییل به ایران در 9 اسفند، اگرچه مقامات بهداشت و درمان اطمینان میدادند که مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت، اما حملات به کارخانههای دارو سازی، انبارهای ذخیره دارو و شیرخشک در برخی شهرها، و همچنین انهدام کامل انستیتو پاستور و کارخانه توفیق دارو ، نگرانیها را افزایش داد و این سوال مطرح شد که آیا زنجیره تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه خواهد شد یا خیر.
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتوگو با روزنامه اعتماد به این موضوع اشاره کرد که در طول جنگ رمضان، حدود 30 واحد تولیدی دارو و تجهیزات پزشکی دچار آسیبهای جزئی یا کلی شدند. به عنوان مثال، یک کارخانه تولید اقلام بیمارستانی و اتاق عمل که در نزدیکی اهداف قرار داشت، به حدی آسیب دید که خط تولید آن موقتاً متوقف شد. هاشمی همچنین به خسارتهای وارد شده به کارخانههای دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد که اقدامات لازم برای بازسازی و احیای ظرفیت تولید در دستور کار قرار گرفت. علاوه بر خسارات ناشی از حملات هوایی، اختلال در زنجیره تولید و تامین این کالاهای حیاتی نیز نگرانیها را افزایش داد. مسدود شدن تمام گذرگاههای هوایی برای حفظ امنیت و هدف قرار گرفتن گذرگاههای دریایی توسط حملات هوایی، واردات کالا را به مسیرهای ریلی و زمینی در شمال کشور محدود کرد. در این شرایط، کمکهای بشردوستانه از سوی جمعیت هلالاحمر و 11 کشور از جمله ترکیه، ترکمنستان، عراق، چین، هند، روسیه، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان و داغستان روسیه از طریق مسیرهای ریلی و زمینی به ایران ارسال شد. سازمان پزشکان بدون مرز نیز در این کمکها مشارکت داشت. البته مقامات بهداشت و درمان ضمن قدردانی از کمکهای بینالمللی، بر اهمیت استفاده از ظرفیت تولید داخلی تاکید داشتند، زیرا حجم آسیبها و خسارات ناشی از حملات بسیار فراتر از این کمکها بود. هاشمی در گفتوگو با اعتماد اطمینان داد که در طول 40 روز جنگ، خللی در زنجیره تولید، تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد نشد. با این حال، نیاز به برخی داروها و تجهیزات پزشکی به دلیل افزایش مجروحان و بستریشدگان به ویژه در بخش تروما، افزایش یافت. داروهایی مانند سرمهای شست و شو، مسکنها، داروهای ضد عفونت، داروهای بیهوشی، انواع ویتامینها و اقلام مورد نیاز جراحیها و ترمیم شکستگیها و سوختگیها در اولویت قرار داشتند. سازمان غذا و دارو همواره بر تامین ذخایر دارویی به مدت 6 ماه تاکید کرده است. اما بودجه تخصیص یافته برای تامین ذخایر استراتژیک، با توجه به پیشبینیهای قبل از جنگ، برای 3 ماه در نظر گرفته شده بود. با این وجود، رییس سازمان غذا و دارو از تخصیص ارز ترجیحی 28 هزار تومانی برای تامین دارو در سال 1404 خبر داد. هاشمی همچنین به تجربیات به دست آمده از جنگ 12 روزه اشاره کرد و گفت که تامین دارو به صورت لحظهای و تحت نظارت مستقیم سازمان غذا و دارو رصد میشود. معاونان غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور نیز این فرآیند را پیگیری میکنند. وی تاکید کرد که تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر کمبود شیرخشک، دارو یا تجهیزات پزشکی ثبت نشده است و از بروز مشکلات مشابه در این دوره از جنگ جلوگیری شده است. در روزهای ابتدایی جنگ 12 روزه، جمعیت مواج در شهرهای مهمانپذیر، چالشهای موقتی در زنجیره تامین دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی ایجاد کرد ولی با تدابیر اتخاذ شده، وضعیت به سرعت به حالت عادی بازگشت. تنها مساله قابل اشاره در روز نخست، مربوط به مباحث لجستیکی و ایاب و ذهاب بود که با هماهنگی شرکتهای پخش، مرتفع شد. در مجموع، تاکنون هیچ گزارش منفی در خصوص تامین دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی واصل نشده است. این موضوع نشاندهنده مدیریت صحیح و تلاش مستمر برای حفظ سلامت و رفاه مردم در شرایط سخت جنگی است
