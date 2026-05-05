مولداوی سوخت جت خود را از رومانی تامین می‌کند. بحران اقتصادی در ایران تشدید شده و بیکاری و گرانی افزایش یافته است. تنش‌های منطقه‌ای با انتقادها از امارات و رایزنی‌های اسرائیل و آمریکا ادامه دارد.

مولداوی برای مقابله با اختلالات ناشی از جنگ ایران در بازارهای انرژی، سوخت جت خود را از رومانی تامین می‌کند. این اقدام در پی افزایش قیمت سوخت جت و چالش‌های پیش روی شرکت‌های هواپیمایی اروپایی صورت گرفته است.

این وضعیت، که از زمان شیوع کرونا بی‌سابقه است، نشان‌دهنده تاثیرات گسترده جنگ بر اقتصاد جهانی و به‌ویژه صنعت هواپیمایی دارد. تامین سوخت جت از منابع جایگزین، تلاشی برای کاهش وابستگی به بازارهای ناپایدار و حفظ تداوم فعالیت‌های هوایی در منطقه است. این تصمیم مولداوی، نمونه‌ای از واکنش کشورهای مختلف به بحران انرژی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی است و اهمیت تنوع‌بخشی به منابع انرژی را برجسته می‌کند.

افزایش قیمت سوخت جت نه تنها بر شرکت‌های هواپیمایی فشار وارد می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به افزایش قیمت بلیت‌ها و کاهش تقاضا برای سفر هوایی شود. این مسئله، به ویژه برای شرکت‌های هواپیمایی کوچک و متوسط، می‌تواند تهدیدی جدی محسوب شود. در داخل ایران، فضای سیاسی و اجتماعی با تنش‌های فزاینده‌ای همراه است.

مهدی طباطبایی، معاون اطلاع‌رسانی دفتر پزشکیان، با اشاره به لزوم حفظ وحدت و انسجام در شرایط کنونی، هرگونه ترویج تفرقه و اختلاف را به خنجری زهرآگین تشبیه کرده است. این هشدار، در راستای تلاش برای جلوگیری از تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی در ایران و حفظ ثبات داخلی در شرایط بحرانی است. در مقابل، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، مانند روزنامه وطن امروز، با انتشار تیترهای تحریک‌آمیز و انتقادی، به تشدید تنش‌ها دامن می‌زنند.

تیتر یک این روزنامه درباره حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، نمونه‌ای از این رویکرد است. این تضاد در مواضع رسانه‌ای، نشان‌دهنده وجود اختلاف‌نظر و رقابت قدرت در داخل حاکمیت ایران است. انتقادهای شدید از مواضع امارات در جنگ اخیر، نیز بخشی از این رقابت‌ها محسوب می‌شود. بحران اقتصادی در ایران به مرحله‌ای بحرانی رسیده است.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از موج گسترده بیکاری، تعطیلی کسب‌وکارها، تعدیل نیرو و تعویق در پرداخت حقوق و مزایا حکایت دارد. این وضعیت، زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش فقر و نارضایتی عمومی شده است. حتی کارکنان فولاد مبارکه نیز با شرایط سختی مواجه هستند و برای دریافت حقوق خود مجبور به مشارکت در آواربرداری از مجتمع آسیب‌دیده شده‌اند. این اقدام، نشان‌دهنده وخامت اوضاع اقتصادی و ناتوانی دولت در پرداخت حقوق کارکنان است.

علاوه بر این، قطع اینترنت در ایران به شصت‌وهفتمین روز رسیده و سانسور دیجیتال، مانع از اطلاع‌رسانی درباره اعدام‌های گزارش‌شده می‌شود. این سانسور، تلاش برای پنهان کردن واقعیت‌ها و سرکوب اعتراضات مردمی است. در همین حال، برخی تحلیلگران، خلأ قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی را پس از کشته شدن چهره‌های تاثیرگذار، مانند علی خامنه‌ای، لاریجانی، شمخانی و پاکپور، برجسته می‌کنند. افزایش شدید قیمت مواد غذایی، پوشاک و کود کشاورزی نیز به فشار اقتصادی بر مردم دامن زده است.

شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از وضعیت اسفناک اقتصادی و ناتوانی خود در تامین نیازهای اولیه زندگی خبر می‌دهند. این وضعیت، نشان‌دهنده فروپاشی اقتصادی ایران و نیاز فوری به تغییرات اساسی است. رایزنی‌های فشرده میان اسرائیل و آمریکا درباره نحوه واکنش به حملات اخیر سپاه پاسداران به امارات متحده عربی نیز نشان‌دهنده تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش احتمال درگیری‌های نظامی است





