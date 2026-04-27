تاماهاوک: از سلاح دفاعی بومیان تا ابزار حمله به ایران

این مقاله به تاریخچه تاماهاوک، سلاح سنتی بومیان آمریکای جنوبی، و تبدیل آن به ابزار حمله در عصر مدرن می‌پردازد. همچنین به تحلیل نگاه غرب به ملت‌های نامتمدن و پیامدهای آن برای ایران اشاره می‌کند.

تاماهاوک ، نام تبر سنتی بومیان آمریکا ی جنوبی، که به سرخ‌پوستان معروف‌اند، در تاریخ روابط میان بومیان و اروپایی‌ها جایگاه خاصی دارد. زمانی که اروپایی‌ها با سلاح‌های گرم، کشتی‌ها و اسب‌هایشان به قاره جدید رسیدند، تاماهاوک یکی از معدود ابزارهای دفاعی بومیان در برابر متجاوزان بود.

امروزه، این واژه برای ایرانی‌ها نیز آشناست، اما با معنایی کاملا متفاوت. آمریکایی‌ها نام این سلاح را بر روی موشک‌های کروزی خود گذاشته‌اند که اهدافی دوردست را هدف می‌گیرند و قربانی می‌کنند. این در حالی است که بر اساس گزارش برخی رسانه‌های آمریکایی، احتمالا همین موشک تاماهاوک بود که مدرسه میناب را هدف قرار داد و به جان تعداد زیادی از دانش‌آموزان ایرانی برآمد.

این جنایت هولناک، یادآوری تلخ از تاریخ است که نشان می‌دهد چگونه ابزارهای دفاعی بومیان، امروز به ابزارهای حمله تبدیل شده‌اند. خوان گینس د سپولودا، انسان‌گرای اسپانیایی، در توجیه قتل‌عام بومیان توسط هم‌وطنانش می‌نویسد: «هنر شکاری وجود دارد که استفاده از آن نه‌تنها علیه حیوانات، بلکه علیه انسان‌هایی مناسب است که با اینکه برای اطاعت زاده شده‌اند، از بندگی سر باز می‌زنند».

این دکترین، به غربی‌ها اجازه می‌دهد سرخ‌پوستان را به عنوان «هومونکول» یا انسان تقلیل‌یافته ببیند و آنها را مستحق نابودی بدانند. این ایده، ریشه در فلسفه غرب دارد و از ارسطو تا فرانسیس بیکن و از سپولودا تا دونالد ترامپ، ادامه داشته است. ارسطو معتقد بود که «بسیار عادلانه و مطابق قانون طبیعت است که ملت‌های نامتمدن تحت حاکمیت ملت‌های متمدن قرار بگیرند تا از توحش فاصله بگیرند».

بیکن نیز این نظریه را مدون‌تر می‌کند و می‌نویسد: «ملت‌هایی به اسم وجود دارند که ملت حقیقی نیستند، بلکه فقط جمعیت‌ها و انبوهی از مردم‌اند؛ ملت‌هایی که از سوی قانون طبیعت، قانون‌شکن و مطرودند. سرکوب چنین مردمی به نفع همه ملت‌هاست». با فاصله‌ای کوتاه از فاجعه مدرسه میناب، دونالد ترامپ، چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهور آمریکا، در چند پیام و سخنرانی، نظام ایران را شرور، وحشی، بیمار و... خطاب می‌کند.

اما پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان، موافق دیدگاه‌های ترامپ نیست. همان‌طور که کشیش و اسقف مسیحی، بارتلمه لاس کاساس، انسان‌شناس دیگر اسپانیایی، در مخالفت صریح با سپولودا می‌نویسد: «غیرانسان کسی است که انسان‌های دیگر را از انسانیت طرد می‌کند». او آشکارا آنچه را دنیای غرب در حق بومیان قاره جدید روا می‌دارد، جنایت و در تضاد با تعالیم مسیح می‌داند. پاپ آمریکایی هم این روزها آنچه را ترامپ می‌گوید و انجام می‌دهد، در تضاد با تعالیم مسیح می‌بیند.

ما ایرانی‌ها بعد از دهه‌ها تلاش برای ورود به جهان معاصر، دو انقلاب در دو قرن اخیر و این همه آلودگی به ظواهر مدرنیته غربی، احتمالا خود را مستحق این نمی‌دانیم که در سال ۲۰۲۶ بدانیم تاماهاوک چیست، جنازه کودکان‌مان را از زیر آوار بیرون بیاوریم و این‌گونه قانون‌شکن یا مطرود تلقی شویم. جامعه‌شناسان و فیلسوفان ما حق دارند تمام مسیری را که به این سرنوشت تلخ منجر شده، آسیب‌شناسی کنند.

اما حقیقت تلخی در پس این سرنوشت وجود دارد؛ این حقیقت به سرشت نگاه غرب یا حداقل صاحبان قدرت در غرب به ما بازمی‌گردد؛ به آنچه ما نیستیم یا به هر دلیلی نتوانسته‌ایم باشیم؛ نگاهی که از ارسطو تا فرانسیس بیکن و از سپولودا تا دونالد ترامپ امتداد دارد و در نهایت به تقلیل جایگاه ما به «شکار» در دنیای شکار و شکارچی می‌انجامد





