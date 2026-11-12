پیروزی اسکات کولوم در انتخابات میانه‌دوره مجلس سنا به عنوان نخستین سناتور سیاه‌پوست می‌سی‌سی‌پی از سال ۱۸۸۱، بازتابی از مبارزات طولانی جنبش حقوق مدنی است. جشن‌های گسترده در کالج توگالو جکسون، واکنش‌های مثبت نسل جوان و بزرگسالان، و تبریک رقبا از جمله سیندی هاید-اسمیت، نشان‌دهنده اهمیت تاریخی این رویداد است. کولوم بر مسائل اقتصادی و رفاه مردم تأکید کرد و این پیروزی را نتیجه تلاش جمعی برای بهبود زندگی همه ساکنان ایالت دانست.

در رویدادی تاریخی و پرآوازه که بازتاب‌دهنده تحولات عمیق اجتماعی و سیاسی در ایالت می‌سی‌سی‌پی است، اسکات کولوم به عنوان نخستین سناتور سیاه‌پوست این ایالت از سال ۱۸۸۱ تا کنون به مجلس سنا ی ایالات متحده راه یافته است.

پیروزی کولوم، نامزد حزب دموکرات، با استقبال گسترده و هیجان‌انگیز در میان شهروندان می‌سی‌سی‌پی همراه بود؛ ایالتی که پس از ۱۴۵ سال غیبت، بار دیگر یک نماینده سیاه‌پوست در سنا خواهد داشت. برای بسیاری از هواداران و شهروندان این ایالت، این پیروزی فراتر از یک شکست ساده برای سناتور جمهوری‌خواه، سیندی هاید-اسمیت، بلکه نمادی از دهه‌ها مبارزه و تلاش سیاه‌پوستان آمریکا برای دستیابی به برابری حقوقی و مشارکت سیاسی است.

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جشن پیروزی اسکات کولوم در می‌سی‌سی‌پی

شامگاه چهارشنبه، محوطه کالج تاریخی توگالو در شهر جکسون، مرکز می‌سی‌سی‌پی، به کانونی برای جشن و گردهمایی صدها نفر از هواداران کولوم تبدیل شد. در این گردهمایی، حضور دانشجویان جوان و همچنین سالمندانی که خود در دهه‌های گذشته در جنبش حقوق مدنی فعالیت داشته‌اند، مشهود بود. حاضران پس از روزهایی طولانی انتظار برای مشخص شدن نتایج انتخابات، با پخش موسیقی، رقص‌های شاد و در آغوش گرفتن یکدیگر، پیروزی نامزد دموکرات را جشن گرفتند.

کالج توگالو که از مراکز مهم آموزش عالی سیاه‌پوستان در آمریکا محسوب می‌شود، در دهه ۱۹۶۰ میلادی یکی از پایگاه‌های اصلی فعالیت دانشجویان و مبارزان حقوق مدنی در ایالت می‌سی‌سی‌پی بود و انتخاب مکانی مشابه برای این جشن، پیامی نمادین از پیوند نسل‌ها و تداوم مبارزات گذشته داشت. ماکسین بولدن، یکی از فارغ‌التحصیلان این کالج که در دهه ۱۹۶۰ متولد شده و پدر و مادرش در جنبش حقوق مدنی فعال بوده‌اند، به رسانه‌ها اعلام کرد که حضور در این جشن برای او اهمیتی دوچندان دارد، هرچند که والدینش دیگر در قید حیات نیستند تا نتیجه تلاش‌های خود را ببینند.

او از حضور گسترده جوانان در صحنه انتخابات ابراز افتخار کرد و تأکید نمود که این نسل جدید، وارثان مبارزات پیشینیان هستند. تری راجرز، دانشجوی ۲۱ ساله علوم سیاسی در کالج توگالو نیز که پس از شنیدن خبر پیروزی کولوم به گریه افتاد، گفت که این پیروزی باعث شده است تا علاقه او به ایالتش بیشتر شود و تصمیم گرفته باشد همچنان در می‌سی‌سی‌پی زندگی و فعالیت کند.

پیوند نسل‌ها در مبارزات حقوق مدنی

این احساسات عمیق در میان جوانان و سالمندان، نشان‌دهنده شکاف نسلی در رویکردها اما اشتراک در آرمان‌های بنیادین عدالت و برابری است.