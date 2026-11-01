جزئیات چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۵، نحوه دریافت کارت و نکات مهم اداری توسط سازمان سنجش آموزش کشور.

سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای رسمی و دقیق، جزئیات کامل مربوط به چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران را برای سال ۱۴۰۵ اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، این آزمون مهم و تخصصی صبح روز جمعه، همزمان با ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در ۱۴ مرکز استان از سراسر کشور برگزار خواهد شد. داوطلبان عزیز می‌توانند با مراجعه به جدول مندرج در اطلاعیه، موقعیت مکانی حوزه امتحانی خود را مشخص کرده و برای حضور به موقع آماده شوند.

زمان‌بندی دقیق و نحوه دریافت کارت آزمون

فرآیند برگزاری این آزمون بزرگ حرفه‌ای از ساعت ۸ صبح روز جمعه آغاز می‌شود، اما دَرهای ورود به سالن‌های امتحانی نیم ساعت زودتر، یعنی در ساعت ۷:۳۰ صبح کاملاً بسته خواهد شد. از این رو، تمامی متقاضیان و داوطلبان موظف هستند پیش از بسته شدن درب‌های ورودی، در محل حوزه امتحانی تعیین شده حضور فیزیکی داشته باشند. تاخیر در حضور می‌تواند منجر به محرومیت از شرکت در آزمون شود و فرصت جبرانی وجود نخواهد داشت. کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قابل مشاهده و پرینت است.

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متقاضیان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی و سال تولد، نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند. آن‌ها باید بر اساس نشانی تعیین شده بر روی پرینت کارت، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است. چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شود، لازم است با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش و ورود به سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی، نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام کند.

شرایط ویرایش اطلاعات و رفع نقص‌های اداری

لازم به ذکر است این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سامانه پاسخ‌گویی عضو باشند. لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود کرده‌اند با عضویت در این سامانه نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند. با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در اطلاعات شناسنامه‌ای کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد، ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنید.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای مربوط به مقطع تحصیلی، معدل و تاریخ فارغ‌التحصیلی در کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات کارت مندرج در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کنید. در صورتی که نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستید، ضروری است در روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و از ۱۴ تا ۱۷ با همراه داشتن مدارک مربوطه به نماینده مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس نشانی اعلام شده در جدول مندرج در ذیل این اطلاعیه مراجعه کنید.

مدارک ضروری و وسایل ممنوعه در جلسه آزمون

در غیر این صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد. متقاضیانی که معلولیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته است، برای اعمال بند معلولیت لازم است فرم تأیید معلولیت خود را از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت و در تاریخ مذکور به واحد رفع نقص مراجعه کنند. چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس است و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله عکس اشتباه، فاقد مُهر عکس، واضح نبودن عکس است، ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، دو قطعه عکس ۴ در ۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار، در زمان تعیین‌شده به نماینده سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنند و موضوع را تا مرحله رفع مشکل پیگیری کنند.

در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد. سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است. متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار دارد به‌طور دقیق مطالعه کنند. دَرهای ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد و فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن دَرهای ورودی به محوطه و یا سالن‌های امتحانی ممانعت به عمل خواهد شد.

در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است. متقاضیانی که اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد. هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه‌بر پرینت کارت شرکت در آزمون، همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاک‌کن و یک سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد. متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.