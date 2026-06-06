مروری بر برترین گلزنان ادوار جام جهانی فوتبال از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۶، شامل بازیکنانی مانند استابیله، نه‌یلدی، لئونیداس، آدمیر، کوچیش، فونتین، گارینشا، اوزه‌بیو، مولر، لاتو، کمپس، روسی و لینکر.

یکی از عنوان‌هایی که ستارگان بزرگ تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی فوتبال در پی شکار آن هستند، عنوان " آقای گل " رقابت‌هاست. بهترین گلزن مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ کیلیان امباپه، مهاجم فرانسه بود که هشت گل به ثمر رساند.

این عنوان از اولین دوره مسابقات در سال ۱۹۳۰ در اروگوئه آغاز شد، جایی که گیرمو استابیله، مهاجم آرژانتین، با هشت گل در چهار بازی نام خود را به عنوان نخستین آقای گل ثبت کرد. استابیله به دلیل قابلیت نفوذی خود به "El Filtrador" (مردی که از صافی می‌گذرد) شهرت یافت. پس از او، اولدریش نه‌یلدی از چکسلواکی در جام جهانی ۱۹۳۴ با ۵ گل آقای گل شد.

او در ۴۱۵ بازی برای اسپارتا پراگ ۳۸۸ گل زد و در ۴۴ بازی ملی ۲۹ گل به ثمر رساند. لئونیداس، مهاجم برزیل، در جام جهانی ۱۹۳۸ با ۷ گل آقای گل شد و به "الماس سیاه" معروف گشت. او یکی از مبتکران ضربه برگردان بود و شرکت‌های شکلات‌سازی محصولی به نام او تولید کردند. در جام جهانی ۱۹۵۰، آدمیر با ۹ گل آقای گل شد، اما شکست تلخ برزیل در فینال برابر اروگوئه این موفقیت را تحت‌الشعاع قرار داد.

شاندور کوچیش از مجارستان در جام جهانی ۱۹۵۴ با ۱۱ گل آقای گل شد و به دلیل قدرت در ضربات سر به "سرطلایی" معروف گشت. ژوست فونتین از فرانسه در جام جهانی ۱۹۵۸ با ۱۳ گل رکوردی زد که هنوز شکسته نشده است. او در همان سال به همراه فرانسه مقام سوم جهان را کسب کرد و آقای گل لیگ فرانسه نیز شد.

در جام جهانی ۱۹۶۲ به دلیل تاکتیک دفاعی، شش بازیکن با چهار گل مشترکاً آقای گل شدند و گارینشا برزیلی به قید قرعه این عنوان را به دست آورد. اوزه‌بیو پرتغالی در جام جهانی ۱۹۶۶ با ۹ گل درخشید و به تیم ملی پرتغال اعتماد به نفس بخشید. گرد مولر آلمانی در جام جهانی ۱۹۷۰ با ۱۰ گل آقای گل شد و یکی از ارکان تیم اسطوره‌ای آلمان بود.

گژگوش لاتو لهستانی در جام جهانی ۱۹۷۴ با ۷ گل آقای گل شد و به دلیل سرعت بالا مهارنشدنی بود. ماریو کمپس آرژانتینی در جام جهانی ۱۹۷۸ با ۶ گل هم قهرمان جهان شد و هم آقای گل مسابقات. پائولو روسی ایتالیایی در جام جهانی ۱۹۸۲ با وجود محرومیت طولانی، در سه بازی پایانی ۶ گل زد و ایتالیا را قهرمان کرد.

گری لینکر انگلیسی در دهه ۸۰ میلادی بهترین مهاجم انگلیس بود و در جام جهانی ۱۹۸۶ با ۶ گل آقای گل شد. این مرور کوتاه نشان می‌دهد که آقای گل جام جهانی همواره جایگاهی ویژه در تاریخ فوتبال داشته است





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