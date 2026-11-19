مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس بر پیروزی مقابل پیکان و سلامت ملی‌پوشان تاکید کرد. همچنین علی بیرانوند عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا را کسب کرد و وضعیت مالی باشگاه‌های بزرگ لیگ برتر بررسی شد.

مهدی تارتار ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ، در نشست خبری پیش از دیدار مقابل باشگاه پیکان ، وضعیت فعلی تیم و برنامه‌های این مجموعه را به طور کامل تشریح کرد. او با تکذیب شایعات منتشر شده درباره اختلافات درون locker room، بر یکپارچگی تیم و آمادگی کامل بازیکنان ملی‌پوش برای مقابله با حریف تاکید کرد. سرمربی قرمزپوشان همچنین با بیان اینکه پیروزی مقابل پیکان یک هدف غایی است، انتظارات خود را از این رو در رو مشخص نمود.

تاکید بر غلبه و رفع شایعات داخلی

تارتار در پاسخ به پرسش‌های پیرامون وضعیت بازیکنان ملی‌پوش که به تازگی در اردوهای تیم ملی حضور داشتند، اعلام کرد که خوشبختانه این بازیکنان پس از پایان بازی‌های رسمی فیفا با شرایط فنی و بدنی عالی به جمع تیم بازگشته‌اند. وی با اشاره به هماهنگی کامل با کادر فنی تیم ملی ایران، توضیح داد که داده‌های GPS بازیکنان در طول تمرینات به دقت پایش شده و نشان‌دهنده سلامت کامل آن‌هاست. او با ذکر نام باشگاه پیکان به عنوان یک حریف محترم و خوب، یادآوری کرد که با وجود احترام به رقیب، هدف نهایی این تیم حتما کسب پیروزی است.

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سرمربی پرسپولیس در ادامه سخنان خود به شایعات مربوط به نارضایتی بازیکنان باتجربه از سبک مدیریت داخلی واکنش نشان داد و با قاطعیت اعلام کرد که جو رختکن تیم بسیار مثبت و دوستانه است و تاکنون هیچ‌گونه مشکلی در این بخش وجود نداشته است. او بازیکنان تیم را فوق‌العاده توصیف کرد و افزود که فضای حاکم بر تیم نشان‌دهنده هماهنگی بالای بین اعضای این مجموعه است و هرگونه خبری مبنی بر اختلاف در این بخش فاقد پایه و اساس است.

بررسی وضعیت تکنسین‌ها و مصدومان تیم

در بخش دیگری از نشست خبری، تارتار درباره احتمال جذب دستیار خارجی برای کادر فنی پرسپولیس صحبت کرد و بیان داشت که تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی زمان‌بندی مناسب است. وی با اشاره به رضایت کامل از عملکرد کریم باقری با ۱۵ سال سابقه مربیگری و سرمربیگری و همچنین وحید فاضلی که تجربه سرمربیگری در لیگ برتر را دارد، اظهار داشت که به همین دلیل هیچ نیازی به تغییر در کادر فنی فعلی احساس نمی‌شود. او تصریح کرد که هیچ کس به اندازه کریم باقری نمی‌تواند به فرآیند مربیگری در این تیم کمک کند.

پیرامون وضعیت بازیکنان مصدوم نیز سرمربی پرسپولیس اعلام کرد که اوستون ارونوف در حال حاضر دچار سرماخوردگی شدید است و ابوالفضل جلالی نیز در فهرست بازیکنان حاضر نیست. وی با بیان اینکه هنوز وضعیت دقیق این دو بازیکن نهایی نشده است، تاکید کرد که وظیفه اصلی تیم در زمین چمن و تلاش برای نتیجه‌ای است که باعث خوشحالی هواداران پرسپولیس شود. او همچنین با جدا کردن مسائل فنی از مدیریتی، اشاره کرد که بحث‌های مدیریتی عهده‌دار بخش دیگر است و کادر فنی فقط بر روی کارهای تخصصی تمرکز دارد.

سکوت مدیریتی و افتخارات آسیایی

مهدی تارتار در پایان صحبت‌های خود پیرامون رابطه با مدیران باشگاه گفت که مدیریت تیم تاکنون هیچ مشکلی نداشته و وظیفه اصلی او کار کردن روی چمن است. در حاشیه این اخبار داخلی، علی بیرانوند در مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا که در بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد، موفق شد با کسب رأی بیشتر از سالم الدوسری و فراس البریکان، عنوان بهترین بازیکن سال قاره را از آن خود کند. این دروازه‌بان که پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ نیز نامزد نهایی شده بود، این موفقیت را در دومین حضور خود در فهرست نهایی کسب کرد.

با این موفقیت، بیرانوند پس از خداداد عزیزی، علی دایی، مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی، پنجمین بازیکن ایرانی است که این جایزه معتبر را دریافت می‌کند. آخرین بار علی کریمی در سال ۲۰۰۴ موفق به کسب این عنوان شده بود و از آن زمان تاکنون هیچ بازیکن دیگری از ایران موفق به دریافت جایزه بهترین بازیکن سال آسیا نشده بود. در همین مراسم، مرضیه جعفری سرمربی خاتون بم و تیم ملی فوتبال زنان ایران نیز برای دومین سال متوالی به عنوان بهترین مربی زن فوتبال آسیا انتخاب شد.

تحلیل شکاف مالی در فوتبال جهان

علاوه بر اخبار ورزشی داخلی، گزارش جدیدی از وضعیت مالی باشگاه‌های بزرگ لیگ برتر انگلیس منتشر شده است که نشان‌دهنده گسترش فاصله مالی بین غول‌های فوتبال و سایر تیم‌ها است. منچستریونایتد، منچسترسیتی، لیورپول، آرسنال، چلسی و تاتنهام اکنون صدها میلیون پوند بیشتر از دیگر باشگاه‌های لیگ برتر درآمد دارند. بخش عمده‌ای از این برتری مالی ناشی از قراردادهای تجاری گسترده و توسعه بازارهای بین‌المللی حق پخش تلویزیونی است. برای مثال، اختلاف میانگین درآمد شش باشگاه بزرگ با درآمد اورتون، از ۱۲۰ میلیون پوند در فصل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ به ۴۴۲ میلیون پوند در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ افزایش یافته است.

کیران مگوایر، استاد اقتصاد فوتبال در دانشگاه لیورپول، این موضوع را ناشی از حضور هواداران جهانی و جذابیت این برندها برای شرکای تجاری بین‌المللی می‌داند. در حالی که ۴۵ درصد درآمد شش باشگاه بزرگ از فعالیت‌های تجاری تامین می‌شود، این سهم برای اورتون تنها ۱۰ درصد است. همچنین در سطح اروپا، توزیع درآمد لیگ قهرمانان به نفع باشگاه‌های بزرگ‌تر عمل می‌کند؛ به طوری که سهم منچسترسیتی از بخش سهم ارزش در فصل گذشته حدود ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار پوند بوده است.