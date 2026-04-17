تارا با موتور توربوشارژ EF7PTC: اوج سرعت، شتاب و ایمنی در سدان ایرانی

تارا توربو با بهرهگیری از قدرتمندترین پیشرانه ساخت داخل، EF7PTC، به سریعترین و چابکترین سدان داخلی بدل شده است. این خودرو با توان 160 اسب بخار، گشتاور 240 نیوتنمتر، شتاب صفر تا صد 9 ثانیه و مصرف سوخت اقتصادی، تجربه رانندگی بینظیری را ارائه میدهد. علاوه بر این، تارا توربو با موفقیت در تست تصادف از جلو، عنوان ایمنترین خودرو داخلی را نیز به خود اختصاص داده است.
شرکت ایران خودرو با معرفی نسخه توربوشارژ سدان تارا، گامی بلند در جهت ارتقاء سطح کیفی و کارایی خودرو های داخلی برداشته است. این مدل جدید که با نام تارا توربو شناخته میشود، مجهز به پیشرانه قدرتمند EF7PTC است که نه تنها عنوان قویترین موتور ساخت داخل را یدک میکشد، بلکه تارا را به سریعترین و چابکترین سدان تولید انبوه در بازار ایران تبدیل کرده است. این پیشرانه با حجم 1.7 لیتر و پیکر بندی 4 سیلندر خطی، قادر به تولید حداکثر توان 160 اسب بخار است.
این میزان قدرت، در کنار حداکثر گشتاور قابل توجه 240 نیوتنمتر که از دور 1750 پیشرانه در دسترس راننده قرار میگیرد، تجربهای هیجانانگیز از رانندگی را به ارمغان میآورد. شتاب صفر تا صد کیلومتر بر ساعت این خودرو تنها 9 ثانیه بوده و حداکثر سرعت آن به 210 کیلومتر بر ساعت میرسد که این ارقام، تارا توربو را در جایگاهی ویژه در میان رقبای همرده خود قرار میدهد. اما قدرت و سرعت تنها بخشی از جذابیتهای تارا توربو نیست؛ در کنار این عملکرد چشمگیر، مهندسان ایران خودرو توجه ویژهای به بهینهسازی مصرف سوخت نیز داشتهاند. این سدان توربو با مصرف سوخت ترکیبی کمتر از 7 لیتر در هر صد کیلومتر، یکی از اقتصادیترین گزینهها در کلاس خود محسوب میشود و این امر، به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی، برای خریداران از اهمیت بالایی برخوردار است. این دستاورد، نتیجه هماهنگی دقیق بین پیشرانه قدرتمند، گیربکس 6 سرعته اتوماتیک و سیستم مدیریت پیشرفته موتور است. علاوه بر جنبههای فنی و عملکردی، ایمنی سرنشینان همواره یکی از اولویتهای اصلی در طراحی و تولید خودرو بوده است. در همین راستا، تارا توربو موفقیت چشمگیری را در یکی از معتبرترین آزمونهای ایمنی به دست آورده است. این خودرو اخیراً آزمون تصادف از جلو را در نخستین مرکز تست تصادف خاورمیانه با موفقیت کامل پشت سر گذاشته و توانسته است نتایج درخشانی را از خود بر جای بگذارد. این موفقیت، تارا توربو را به ایمنترین خودرو داخلی تبدیل کرده و نشاندهنده تعهد ایران خودرو به ارائه محصولاتی با بالاترین استانداردهای ایمنی است. جزئیات فنی این خودرو شامل موتور EF7PTC توربو شارژ با 4 سیلندر خطی و حجم 1.7 لیتر، حداکثر قدرت 160 اسب بخار، حداکثر گشتاور 240 نیوتنمتر در بازه دور موتور 1750 تا 4000 دور در دقیقه، گیربکس 6 سرعته اتوماتیک، شتاب صفر تا صد 9 ثانیه، حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت، مصرف سوخت ترکیبی 6.9 لیتر در 100 کیلومتر، تعلیق جلوی مک فرسون، تعلیق عقب نیمه مستقل و ترمزهای دیسکی در جلو و عقب است. امتیازات بالای کسب شده در تست تصادف از جلو توسط مرکز تست تصادف و ایمنی ایران AQS، گواه امنیت بالای این خودرو است. تارا توربو با ترکیب منحصربهفرد قدرت، شتاب، بهرهوری سوخت و ایمنی، نه تنها یک جهش کیفی در محصولات ایران خودرو محسوب میشود، بلکه استانداردهای جدیدی را برای سدانهای تولید داخل تعریف میکند. این خودرو با ارائه تجربهای رانندگی پویا و اطمینانبخش، به گزینهای ایدهآل برای خانوادهها و افرادی تبدیل شده است که به دنبال ترکیبی از عملکرد، راحتی و امنیت در خودروی خود هستند. حضور پیشرانه EF7PTC که حاصل دانش و توانمندی متخصصان داخلی است، برگ زرین دیگری بر افتخارات صنعت خودرو کشور افزوده و نشاندهنده قابلیتهای بومی در توسعه فناوریهای پیشرفته است. این موفقیتها در کنار تلاش مستمر برای ارتقاء کیفیت و رضایت مشتریان، جایگاه ایران خودرو را به عنوان یکی از پیشگامان صنعت خودرو در منطقه بیش از پیش تثبیت خواهد کرد. با توجه به مشخصات فنی و نتایج تستهای ایمنی، تارا توربو پتانسیل بالایی برای جذب بخش بزرگی از بازار خودروهای داخلی را داراست و میتواند پاسخگوی نیاز طیف وسیعی از خریداران با سلایق و اولویتهای متفاوت باشد. در مجموع، تارا توربو نمادی از پیشرفت و نوآوری در صنعت خودروسازی ایران است که نویدبخش آیندهای روشنتر و محصولاتی با کیفیتتر در این حوزه است
