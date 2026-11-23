علی‌اکبر عیوضی دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، از تاخیر در واریز حقوق گروه دوم بازنشستگان در آذر ۱۴۰۵ انتقاد کرد و بر تخلف از وعده‌های قبلی سازمان تاکید داشت.

تا صبح روز دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، واریز حقوق ماهانه بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی که نام خانوادگی آن‌ها با حروف میم به بعد آغاز می‌شود، هنوز انجام نگرفته است. این تاخیر چندروزه، انتقادات شدید نمایندگان این قشر زحمتکش را نسبت به بی‌برنامگی سازمان تامین اجتماعی برانگیخته و آن‌ها را در وضعیت معیشتی دشواری قرار داده است.

تخلف از زمان‌بندی واریز مستمری بازنشستگان

علی‌اکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، با بیان اینکه طبق روال و جدول زمان‌بندی مصوب باید تمامی حقوق بازنشستگان تا پایان سی‌ام آبان ماه واریز می‌شد، اعلام کرد که این موعد نیز پاس نشده است. پیش‌تر مسئولان سازمان وعده داده بودند که حقوق گروه دوم بازنشستگان حتماً تا پایان روز یکشنبه اول آبان ماه پرداخت خواهد شد، اما با وجود گذشت بیش از سی‌ساعت از این موعد مقرر، هنوز هیچ اقدامی صورت نپذیرفته و وعده‌های قبلی به کلی نادیده گرفته شده است.

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وضعیت بحرانی معیشتی بازنشستگان کم‌درآمد

این فعال صنفی با اشاره به آسیب‌پذیری شدید بازنشستگان حداقل‌بگیر، خاطرنشان کرد که این قشر به دلیل نداشتن ذخیره مالی، حتی در این دو تا سه روز معوقه، توانایی خرید نان برای سفره خود را از دست داده‌اند. عیوضی تأکید کرد که انتظار بازنشسته حداقل‌بگیر این بود که حقوقش را در روزهای بیست‌و‌نهم یا سی‌ام ماه دریافت کند تا بتواند هزینه‌های اولیه زندگی را تأمین نماید و تأخیر فعلی نه‌تنها بی‌برنامگی را نشان می‌دهد بلکه ناعادلانه‌ترین نوع تضییع حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

اثرات مخرب تورم و بی‌اعتمادی به سازمان

دبیر کانون بازنشستگان تهران با اشاره به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، یادآور شد که تورم بیش از صد درصدی، هزینه‌های زندگی را به شدت افزایش داده و بازنشستگان را در چاه عمیق فقر گرفتار کرده است. وی افزود که متأسفانه سازمان تامین اجتماعی در چندین ماه گذشته با خلف‌وعده‌های مکرر مواجه بوده و این رویکرد که منجر به ایجاد بی‌اعتمادی شده است، اصلاً قابل پذیرش نمی‌باشد و فشار روانی و مالی سنگینی را به خانواده‌های بازنشسته تحمیل کرده است.

درخواست پاسخگویی و پرداخت سریع مستمری‌ها

علی‌اکبر عیوضی در پایان خواستار اقدام فوری سازمان تامین اجتماعی برای تسریع در پرداخت مستمری‌های عقب‌مانده و پاسخگویی شفاف نسبت به علل این تاخیرها شد. وی تأکید کرد که باید توجه ویژه‌تری به معیشت بازنشستگان کارگری مبذول گردد و سازمان موظف است با پایبندی به وعده‌های خود، از تکرار چنین وقایعی در آینده جلوگیری نماید تا آرامش و امنیت روانی این قشر زحمتکش که سال‌ها زحمت کشیده‌اند، کاملاً تأمین شود.