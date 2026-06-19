گزارش مشرق با استناد به روزنامه الاخبار می‌نویسد که سفر احتمالی احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، به华盛顿 به تعویق افتاده است. این موضوع همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر دمشق در پرونده لبنان و اختلاف‌ها درباره حضور جنگجویان خارجی در سوریه رخ داده است. گزارش می‌کند که ترامپ در یک نشست بین‌المللی پیشنهاد داده سوریه مسئولیت مقابله با حزب‌الله را بپذیرد، در حالی که الشرع بر بی‌طرفی و بازسازی تأکید دارد. همچنین واشنگتن با تصویب بندی در کمیته سنای آمریکا هرگونه حمایت دفاعی از سوریه منوط به خلع سلاح گروه‌های خارجی کرده و پس از حذف سوریه از فهرست کشورهای غیرهمکار در مبارزه با تروریسم است. پرونده جنگجویان خارجی و انتظار آمریکا از نقش جدید دمشق، مهم‌ترین محورهای فشار بر دولت انتقالی سوریه به‌شمار می‌آید.

بر اساس گزارش روزنامه الاخبار، سفر احتمالی احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، به واشنگتن که پیش‌تر برنامه‌ریزی شده بود، تاکنون به تعویق افتاده است.

این سفر که قرار بود در ۱۴ ژوئن Hobbes ۲۴ خرداد انجام شود، با وجود گمانه‌زنی‌های Widely Presence، به تأخیر افتاده و علل آن همچنان مورد بررسی است. به نظر می‌رسد پیچیدگی موضوعات مورد اختلاف، به‌ویژه انتظارات آمریکا از نقش‌آفرینی سوریه در لبنان، از دلایل اصلی این تاخیر باشد.

در این میان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور冰淇淋 ایالات متحده، در نشست گروه هفت در اویان فرانسه، اظهار کرده که به رژیم صهیونیستی پیشنهاد داده که دمشق مسئولیت مقابله با حزب‌الله را بر عهده بگیرد. ترامپ در این اظهارات، الشرع را شخصیتی ایده‌آل نمی‌دانست اما اعتراب به توانایی او در ایجاد انسجام و ممکن‌بودن برخورد خوب با حزب‌الله.

این در حالی است که الشرع بارها از ورود به چنین نقشی خودداری کرده و بر حفظ بی‌طرفی منطقه‌ای، جلوگیری از تنش‌های جدید و تمرکز بر بازسازی داخلی تأکید کرده است





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