تاخیر در تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی تهران با شاخص ۱۵۷

شاخص آلودگی هوای تهران به ۱۵۷ رسید اما کارگروه اضطرار تشکیل نشد. وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی درخواست جدیدی نداده‌اند.

شاخص کیفیت هوا ی تهران به عدد ۱۵۷ رسید و وضعیت پایتخت در محدوده ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار دارد. با وجود هشدارهای کارشناسان هواشناسی درباره سکون جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، هنوز خبری از تشکیل جلسه جدید در کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران وجود ندارد. این در حالی است که آخرین داده‌های ثبت شده در ایستگاه‌های مختلف نشان‌دهنده تداوم این وضعیت نگران‌کننده است.

وضعیت شاخص آلودگی و سکون جو در تهران

بر اساس آخرین داده‌های قابل دسترس، شاخص کیفیت هوای پایتخت در زمان بررسی به ۱۵۲ رسیده است. در برخی ایستگاه‌های خاص، از جمله فرمانداری شهرری، این عدد به ۱۵۷ ارتقا یافته است. هر دو عدد مذکور در محدوده ناسالم برای تمام گروه‌های سنی و حساس طبقه‌بندی شده‌اند. پیش‌بینی سازمان هواشناسی از تداوم شرایط مساعد برای انباشت آلاینده‌ها در مناطق پرتردد تهران تا روز دوشنبه ۲۵ آبان حکایت دارد. انتظار نمی‌رود صرفاً با گذشت چند ساعت، شرایط جوی به شکل مؤثری به بهبود کیفیت هوا کمک کند.

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مرتضی ضرابی، کارشناس سازمان هواشناسی، در توضیح علت تداوم آلودگی اشاره می‌کند که در شهرهای پرتردد مانند تهران به دلیل نبود وزش باد مؤثر و سرمای ساعات شبانه، شرایط برای تهویه طبیعی هوا فراهم نیست. او توضیح می‌دهد که در چنین وضعیتی، آلاینده‌های جوی به‌تدریج در لایه‌های نزدیک به سطح زمین تجمع پیدا می‌کنند و غلظت آن‌ها افزایش می‌یابد. این وضعیت باعث شده تا نگرانی‌ها درباره پیامدهای بهداشتی آلودگی هوا همچنان ادامه داشته باشد.

بررسی فرآیند قانونی و تصمیمات وزارت بهداشت

پیگیری‌های انجام شده نشان می‌دهد که دانشگاه علوم پزشکی منتخب به عنوان نماینده وزارت بهداشت تاکنون درخواست تازه‌ای برای تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران به اداره‌کل حفاظت محیط زیست ارائه نکرده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که پیش‌بینی هواشناسی از تداوم شرایط مساعد برای انباشت آلاینده‌ها حکایت دارد. نکته حائز اهمیت این است که مسئله اصلی در شرایط فعلی، نه تشکیل‌نشدن اصل کارگروه، بلکه نبود درخواست تازه برای برگزاری جلسه‌ای جدید و بررسی ضرورت تمدید یا تشدید محدودیت‌هاست.

آخرین بار کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران روز جمعه تشکیل جلسه داد و ۲۰ مصوبه برای کاهش آلودگی هوا و حفاظت از سلامت شهروندان را تا ۴۸ ساعت یعنی تا عصر یکشنبه به تصویب رساند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک، سازمان هواشناسی موظف است هشدارهای مربوط به پایداری جوی را دست‌کم ۹۶ ساعت پیش از وقوع شرایط پیش‌بینی‌شده به وزارت بهداشت اعلام کند. وزارت بهداشت نیز باید حداکثر ظرف ۱۲ ساعت پس از دریافت هشدار، نظر صریح خود را درباره وقوع شرایط اضطرار به کارگروه ارائه دهد.

نقش وزارت بهداشت و استاندار تهران در مدیریت بحران

در صورت تأیید شرایط اضطرار از سوی وزارت بهداشت، کارگروه موظف است بلافاصله تشکیل جلسه دهد و حداکثر ظرف ۱۲ ساعت درباره اقدامات لازم تصمیم‌گیری کند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز دبیر این کارگروه است و استاندار ریاست آن را بر عهده دارد. این سازوکار نشان‌دهنده آن است که وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در فرآیند تصمیم‌گیری صرفاً یکی از دستگاه‌های حاضر در جلسه نیست، بلکه ارزیابی سلامت عمومی و اعلام نظر این وزارتخانه نقشی تعیین‌کننده در فعال‌شدن سازوکار اضطرار دارد.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با بیان این که حفظ کیفیت آموزش دانش‌آموزان در اولویت قرار دارد، با تفکیک دورکاری ادارات از وضعیت مدارس، توضیحاتی ارائه داد. او گفت که تلاش می‌شود آموزش دانش‌آموزان آسیب نبیند و تعطیلی‌های سال گذشته، از جمله وقفه‌های ناشی از جنگ و ناترازی‌ها، بر روند آموزش اثر گذاشت. معتمدیان تأکید کرد که این تجربه در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ می‌شود و حفظ کیفیت آموزش و جلوگیری از تکرار آسیب‌های گذشته، محور تصمیم‌گیری درباره مدارس است.

استاندار تهران با اشاره به فراهم‌بودن بستر آموزش غیرحضوری در شبکه شاد افزود که وزارت آموزش‌وپرورش زمینه آموزش مجازی را فراهم کرده است. با این حال، نباید از این شیوه همان اثربخشی آموزش حضوری را انتظار داشت. او در نهایت تصریح کرد که تلاش می‌شود روند یادگیری دانش‌آموزان دچار اختلال نشود و در عین حال، رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای سلامتی دانش‌آموزان و کادر آموزشی اولویت اصلی است.