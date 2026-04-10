نگاهی به وضعیت صنعت هوانوردی ایران پس از یک ماه از آغاز تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل و بررسی چالش‌های پیش رو و راهکارهای موجود برای حفظ و بازسازی این صنعت حیاتی.

یک ماه از آغاز تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران می‌گذرد و صنعت هوانوردی کشور با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. از همان ساعات ابتدایی تهاجم و به دنبال بسته شدن حریم هوایی، فعالیت‌های حمل‌ونقل هوایی به طور کامل متوقف شده است. این وضعیت، که مشابه آن حتی در جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه نیز تجربه نشده بود، خسارات جبران‌ناپذیری را به پیکره نحیف هوانوردی کشور وارد کرده است.

از ۹ اسفند و در آستانه آغاز پروازهای نوروزی، کل ناوگان هوایی کشور غیرفعال شده و این امر، زیان‌های مالی و معنوی فراوانی را به دنبال داشته است. حملات اخیر، که با نقض آشکار قوانین و مقررات بین‌المللی مرتبط با صنعت هوانوردی و کنوانسیون‌های شیکاگو و مونترال همراه بوده است، شامل انهدام تعدادی از ناوگان غیرنظامی و حملات به فرودگاه‌های کشور نیز می‌شود. این اقدامات، طبق قوانین سازمان بین‌المللی هواپیمایی (ICAO)، به منزله جنایت جنگی تلقی شده و محکوم است. در این شرایط بحرانی، سوالات متعددی مطرح می‌شود، از جمله این که برای حفظ ناوگان و انجام برنامه‌های تعمیراتی چه اقداماتی باید انجام شود؟ آیا امکان حضور متخصصان مهندسی و تعمیرات شرکت‌های هواپیمایی در محیط کار و آشیانه‌ها وجود دارد؟ آیا امنیت لازم برای انجام این فعالیت‌ها فراهم شده است؟ با توجه به تداوم حملات غیرقانونی و ضرورت حفظ امنیت پرسنل و متخصصان صنعت هوانوردی، به نظر می‌رسد امکان فعالیت عادی و اجرای دستورالعمل‌های تعمیراتی ناوگان تا مدت نامعلومی وجود نخواهد داشت. اما در تمام بحران‌ها و شرایط حساس، متخصصان و مهندسان تعمیرات هواپیما همواره آمادگی و عزم خود را برای انجام وظایف‌شان نشان داده‌اند. در دوران دفاع مقدس، در شرایط تحریم‌های ظالمانه، کمبود و فرسودگی ناوگان، ارسال کمک‌های بشردوستانه و مقابله با داعش و جنگ ۱۲ روزه، این عزیزان همواره در خدمت کشور بوده‌اند و اکنون نیز آماده فداکاری هستند. \در این شرایط بحرانی، انجام تعمیرات و بازرسی‌های دوره‌ای هواپیماها همچنان ضروری است. اگرچه ممکن است پروازها و جابه‌جایی مسافران تا هفته‌ها متوقف شود، اما انجام چک‌های دوره‌ای و کارهای تعمیراتی نباید به تعویق بیفتد و باید در زمان‌های تعیین‌شده انجام شوند. این مهم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تامین تجهیزات و قطعات یدکی، و همچنین حفظ امنیت پرسنل و متخصصان است. همچنین، باید از تجربیات گذشته در دوران تحریم‌ها و جنگ استفاده کرد تا بتوان بر مشکلات فائق آمد و صنعت هوانوردی کشور را حفظ نمود. در این راستا، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه تعمیر و نگهداری هواپیما، می‌تواند نقش بسزایی در خودکفایی و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی داشته باشد. همچنین، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا بتواند پاسخگوی نیازهای صنعت در شرایط فعلی باشد. \در پایان، از مدیران ارشد صنعت هوانوردی کشور و دولت محترم درخواست داریم تا توجه ویژه‌ای به وضعیت خطیر فعلی صنعت هوانوردی داشته باشند و برای حفظ حقوق سرمایه انسانی متخصص و حفظ ناوگان هوایی کشور تلاش کنند. حمایت از این صنعت، که نقش حیاتی در توسعه اقتصادی و ارتباطات بین‌المللی کشور دارد، ضروری است. همچنین، باید با بهره‌گیری از تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود، نسبت به بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی اقدام کرد تا پس از پایان بحران، بتوان به سرعت فعالیت‌های حمل‌ونقل هوایی را از سر گرفت. این امر نیازمند تخصیص بودجه کافی، تسهیل در واردات قطعات یدکی، و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت‌های تعمیراتی است. امیدواریم با تلاش و همت همه دست‌اندرکاران، صنعت هوانوردی کشور از این بحران عبور کرده و به جایگاه شایسته خود در منطقه و جهان دست یابد





