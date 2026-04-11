تاثیر قطعی اینترنت بر اقتصاد دیجیتال ایران: مهاجرت نخبگان، زوال نهادهای مالی و بحران VC

بررسی اثرات مخرب قطعی اینترنت بر اقتصاد دیجیتال ایران، مهاجرت گسترده نخبگان و شرکتها، و کاهش شدید سرمایهگذاری خطرپذیر (VC). این گزارش به تحلیل عمیق بحرانهای ناشی از قطعی اینترنت، از جمله فروپاشی نهادهای مالی و آسیب به اکوسیستم استارتاپی میپردازد. همچنین، به بررسی نقش شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای خارجی در این بحران و مهاجرت تیمی نخبگان به خارج از کشور اشاره دارد.
شرق: اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک این دوره از قطعی اینترنت ، نهفقط در مهار جریان آزاد اطلاعات، بلکه در آسیب بیسابقه به اقتصاد دیجیتال ایران خلاصه میشود. در دهه ۹۰ و سالهایی که راهاندازی استارتاپ ها به عنوان امید نسل جوان و موتور رشد اقتصاد ی معرفی میشد، شروع خاموشیهای اینترنت کلید خورد و به ۱۴۰۴ رسید. بعد هم قطعی اینترنت از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، این اکوسیستم را از حرکت به سمت «رشد و مقیاسپذیری» به سمت «بحران بقا» سوق داده است.
وقتی فروشگاههای آنلاین، مشاغل کوچک دیجیتال، خدمات فینتک و کسبوکارهای مبتنی بر شبکههای اجتماعی در عرض چند ساعت آنلاینبودن خود را از دست دادند، زیان این بخش بهسرعت از تخمینهای رسمی فراتر رفت؛ برخی ناظران برآورد کردند هر روز خاموشی میتواند بیش از ۳۰ تا ۳۷ میلیون دلار ضرر مستقیم به اقتصاد تحمیل کند و زیان جامع بخشهای وابسته به اینترنت طی چند هفته به صدها میلیون دلار برسد. این ضربه، فراتر از خسارت مالی لحظهای است: اعتماد سرمایهگذاران را سست کرد، فروش آنلاین را به شکل بیسابقهای سقوط داد و صدها هزار کسبوکار کوچک در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. بسیاری از این شرکتها بیش از هر چیز به اینستاگرام، تلگرام و پیامرسانهای خارجی وابسته هستند؛ همانها که در دوره قطع ارتباط نمیتوانستند به عنوان کانالهای فروش و تبلیغات عمل کنند. در چنین وضعیتی، شبکه ملی اطلاعات که قرار بود پناهگاه اقتصاد دیجیتال ایران در مواجهه با قطعی اینترنت جهانی باشد، نتوانست خلأ اتصال به وب جهانی را پر کند و بسیاری از خدمات آنلاین حتی در داخل کشور به طور قابل اعتماد در چهار قطعی اینترنت از سال 1398 تا ۱۴۰۴ در دسترس نبودند. نتیجه چیزی نبود جز فروپاشی موقت یا همیشگی بخشهایی از زیستبوم دیجیتال. در این گزارش به تحلیل جامع ابعاد مختلف بحران قطع اینترنت، از مهاجرت دستهجمعی نخبگان و شرکتها تا فروپاشی نهادهای واسط مالی و سناریوهای محتمل برای آینده این صنعت میپردازیم. فصل اول: مهاجرت استارتاپها؛ از خروج نخبگان تا هجرت شرکتی پدیده مهاجرت در اکوسیستم فناوری ایران طی دو سال اخیر دچار دگردیسی بنیادینی شده است. اگر در دهههای گذشته مهاجرت به معنای خروج انفرادی دانشجویان و متخصصان بود، اکنون با پدیدهای مواجه هستیم که کارشناسان آن را «مهاجرت تیمی» یا «هجرت شرکتی» مینامند. این روند به معنای انتقال کامل بدنه فنی، مدیریتی و گاهی برند تجاری یک کسبوکار به خارج از مرزهای ایران است. تحلیل آماری و ابعاد کلان خروج سرمایه انسانی دادههای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی نشاندهنده اوجگیری بیسابقه خروج سرمایه انسانی از کشور است. تعداد متخصصان ایرانی که در سال ۲۰۲۴ به کشورهای دیگر مهاجرت کردهاند، به رقم نگرانکننده ۱۱۰ هزار نفر رسیده است. این آمار شامل فارغالتحصیلان، استادان و نیروهای فنی خبرهای است که ستونفقرات اقتصاد نوآوری را تشکیل میدادند. تحلیل این جهش ناگهانی نشان میدهد عوامل رانشی داخلی مانند کاهش ارزش پول ملی و تورم مزمن، در کنار عوامل کششی منطقهای، موتور محرک این جابهجایی بودهاند. شرکتهای شاخص و بنیانگذارانی که خارج شدند بسیاری از برندهایی که روزگاری نماد موفقیت داخلی بودند، اکنون دفاتر مرکزی خود را به مقصدهایی مانند کانادا، امارات یا ترکیه منتقل کردهاند. برای نمونه، بنیانگذاران استارتاپ «الوپیک» پس از بازگشت به ایران و تلاش برای توسعه کسبوکار، در سال ۱۴۰۰ مجددا کشور را به مقصد کانادا ترک کردند. همچنین استارتاپهایی نظیر «ترایب» (Tribe) در کانادا توسط کارآفرینانی پایهگذاری شدهاند که پیش از این در لایههای بالای مدیریتی اکوسیستم ایران (مانند آواتک و ریحون) فعال بودند. این روند نشان میدهد دانش انباشتهشده در اکوسیستم داخلی در حال انتقال به بازارهای جهانی است، بدون آنکه ارزش افزوده آن نصیب اقتصاد ملی شود. وقتی با بیشتر این مدیران صحبت میکنید، یکی از دلایل اصلی خروجشان از کشور به قطعی اینترنت در سال ۱۳۹۸ بازمیگردد. مقاصد استراتژیک و رقابت منطقهای برای جذب نخبگان کشورهای همسایه با درک خلأ موجود در ایران، برنامههای ویژهای برای جذب این استعدادها تدوین کردهاند. امارات متحده عربی با صدور صد هزار ویزای طلایی برای فناوران و ترکیه با ارائه «تِک ویزا» (Tech Visa) که امکانات منتورینگ و فضای کار اشتراکی را فراهم میکند، به مقصدهای اصلی شرکتهای دانشبنیان ایرانی تبدیل شدهاند. بر اساس گزارشهای DMCC، تعداد شرکتهای ترکیهای (که بسیاری از آنها با مشارکت نخبگان منطقه تشکیل شدهاند) در دوبی ۱۴ درصد رشد داشته است. هرچند در جنگ اخیر اسرائیل با ایران که به درگیری با کشورهای همسایه هم کشیده شد، امارات بسیاری از ارتباطات خود با ایران را قطع و دستور خروج ایرانیان از شهرهای اصلی خود، ازجمله دوبی را داد. فصل دوم: زوال نهادهای مالی و بحران سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) سرمایهگذاری خطرپذیر به عنوان سوخت اصلی موتور استارتاپها در ایران بهشدت کاهش یافته است. دادههای رسمی انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر ایران در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد اگرچه سرمایه ثبتی اعضا رقم قابل توجهی است، اما مبالغ واقعا سرمایهگذاریشده در پروژههای فناورانه با افت شدیدی روبهرو بوده و از تورم عقب مانده است. وضعیت عملکردی نهادهای واسط مالی در سال ۱۴۰۳ بررسی آمار ۱۵۰ عضو فعال انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر ایران نشاندهنده یک ناترازی عمیق میان ظرفیت اسمی و عملکرد واقعی است. تمرکز سرمایهگذاران از پروژههای مرحله بذر (Seed) به سمت سرمایهگذاریهای شرکتی (CVC) و پروژههای بالغتر تغییر یافته تا ریسک ناشی از بیثباتی اقتصادی مدیریت شود
