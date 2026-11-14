تاثیر مراکز داده هوش مصنوعی بر بازار فلرات جهان و چالشهای توسعه

گسترش هوش مصنوعی تقاضا برای گالیم، ژرمانیم و مس را افزایش می‌دهد، اما زمان‌بر بودن ساخت و چالش‌های سیاسی این روند را کند می‌کند.

گسترش سریع زیرساخت‌های هوش مصنوعی در ایالات متحده و چین ، تقاضای جهانی برای فلرات استراتژیک و کمیاب را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. خبرگزاری رویترز در گزارش منتشر شده روز شنبه ۲۳ آبان، با بررسی نقش مراکز داده در اقتصاد فلرات، به این نتیجه رسیده است که اگرچه پیش‌بینی‌های اغراق‌آمیز درباره تغییر بنیادین بازار فلرات تا حدی نادرست است، اما رشد واقعی هوش مصنوعی تاثیر چشمگیری بر مصرف فلرات خاصی خواهد داشت.

میزان مصرف فلرات در مراکز داده هوش مصنوعی

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، مراکز داده به ازای هر مگاوات ظرفیت، بین ۶۰ تا ۷۵ تن فلز مصرف می‌کنند. این رقم در مقایسه با مراکز داده معمولی که بین پنج تا ۱۰ مگاوات برق مصرف می‌کنند، بسیار بالاتر است زیرا ظرفیت مراکز داده عظیم هوش مصنوعی از ۱۰۰ مگاوات فراتر می‌رود. تقریبا تمام بخش‌های این مراکز از ساختمان و کابل‌ها تا تراشه‌ها و سیستم‌های خنک‌کننده، به انواع فلرات نیاز دارند.

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در میان عناصر مورد نیاز، گالیم، ژرمانیم و قلع اهمیت ویژه‌ای دارند. مجمع جهانی اقتصاد پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۵، مراکز داده به ترتیب شش درصد از مصرف جهانی گالیم، ۲.۴ درصد از ژرمانیم و ۱.۲ درصد از قلع را به خود اختصاص خواهند داد. چین تولیدکننده اصلی گالیم و ژرمانیم است و محدودیت‌های صادراتی این کشور، سایر ملل را به جست‌وجوی منابع جایگزین واداشته است. همچنین، پیچیده‌تر شدن تجهیزات پردازشی، نیاز به اتصالات بیشتر و در نتیجه مصرف قلع برای لحیم‌کاری مدارهای الکترونیکی را افزایش داده است.

تاثیر پنهان زیرساخت‌های برق بر تقاضای مس و آلومینیوم

برخلاف تصور رایج، سهم مستقیم مراکز داده از مصرف جهانی مس در سال ۲۰۳۵ کمتر از ۰.۹ درصد برآورد می‌شود. با این حال، بخش بزرگی از تقاضای ناشی از هوش مصنوعی برای مس و آلومینیوم، خارج از خود مراکز داده و در زیرساخت‌های تأمین برق رخ می‌دهد. احداث خطوط انتقال، پست‌های برق و نیروگاه‌های اختصاصی برای تأمین انرژی فراوان مورد نیاز این مراکز، حجم عظیمی از فلرات را مصرف می‌کند.

مؤسسه مشاوره‌ای وود مکنزی برآورد کرده است که اگر زیرساخت‌های برق نیز در نظر گرفته شوند، تقاضای واقعی برای مس و آلومینیوم سه تا چهار برابر برآوردهایی است که فقط خود مراکز داده را محاسبه می‌کنند. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند برق خورشیدی و بادی نیز به این تقاضا دامن می‌زند زیرا ساخت تجهیزات این نیروگاه‌ها به فلرات زیادی نیاز دارد. طبق پیش‌بینی وود مکنزی، ظرفیت برق مورد نیاز مراکز داده از سالانه ۱۵ تا ۲۰ گیگاوات در شرایط فعلی، به ۳۰ تا ۳۳ گیگاوات در اوایل دهه ۲۰۳۰ خواهد رسید.

چالش‌های زمانی و سیاسی در توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی

پژوهشی از دانشگاه آکسفورد و شرکت کارگزاری مالی مارکس نشان می‌دهد که بخشی از ظرفیت‌های پردازشی اعلام‌شده برای هوش مصنوعی، بیانگر بلندپروازی شرکت‌هاست تا برنامه‌های آماده اجرا. این پژوهشگران اصطلاح "Bragawatts" را برای توصیف این ظرفیت‌های اغراق‌آمیز به کار برده‌اند. آن‌ها معتقدند گسترش واقعی زیرساخت‌ها با تأخیر و محدودیت‌های فیزیکی همراه خواهد بود.

ساخت یک مرکز داده ممکن است ۱۸ تا ۲۴ ماه طول بکشد، اما میانگین زمان انتظار برای اتصال به شبکه برق در آمریکا طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ حدود چهار سال بوده است. این کندی در توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی شرکت‌های فناوری را با چالش مواجه کرده است.

واکنش‌های زیست‌محیطی و سیاسی به گسترش هوش مصنوعی

نگرانی‌ها درباره مصرف بالای انرژی و پیامدهای زیست‌محیطی مراکز داده، منجر به واکنش‌های سیاسی در ایالات متحده و اروپا شده است. در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر آمریکا، برخی نامزدهای دموکرات وعده دادند که در صورت پیروزی، ساخت مراکز داده جدید را به طور موقت متوقف خواهند کرد. دموکرات‌ها همچنین در حال آماده‌سازی قوانین تازه‌ای برای نظارت بر هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت‌های آن هستند.

در اروپا نیز اعتراض‌هایی شکل گرفته است. هفتهٔ گذشته معترضان وارد محل ساخت یک مرکز دادهٔ مایکروسافت در آمستردام شدند؛ اقدامی که بخشی از اعتراض‌های هماهنگ در ۱۶ کشور علیه مراکز دادهٔ آلاینده بود. نگرانی از گسترش بی‌رویه هوش مصنوعی و فشار بر دولت‌ها برای نظارت بیشتر، آیندهٔ توسعه این صنعت را با ابهاماتی همراه کرده است.