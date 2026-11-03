بررسی تاثیر هوش مصنوعی بر مشاغل و تغییر در شیوه کار کردن توسط مدیران مایکروسافت و دانشگاه‌ها، همراه با بازطراحی موقعیت‌های شغلی و کاهش وظایف تکراری.

هوش مصنوعی به سرعت در حال تغییر ساختار مشاغل در سراسر جهان است و شرکت‌های بزرگ فناوری مانند مایکروسافت در خط مقدم این تحول قرار دارند. این فناوری نه تنها وظایف روتین و تکراری را خودکار می‌کند، بلکه نحوه تصمیم‌گیری، اجرای فرآیندهای کسب‌وکار و حفاظت از زیرساخت‌ها را نیز متحول کرده است. مدیران حوزه کسب‌وکار و آموزش معتقدند که با کاهش وظایف معمول، کارفرمایان با چالش جدیدی در نحوه کسب تجربه کاری ارزشمند و پیشرفت کارکنان در مسیر شغلی‌شان روبه‌رو شده‌اند.

نقش هوش مصنوعی در بازطراحی مشاغل اولیه

کیتی جورج، معاون مایکروسافت در حوزه هوش مصنوعی و تحول محیط کار، در این زمینه اظهاراتی را منتشر کرده است. وی تاکید دارد که همه نیروی کار باید متحول شود و مهم‌تر از آن، شیوه کار کردن، نحوه اجرای فرآیندهای کسب‌وکار، چگونگی تصمیم‌گیری و روش حفاظت از زیرساخت‌ها نیز باید تغییر کند. جورج توضیح داد که این فناوری، بسیاری از وظایف سنتی و وقت‌گیر کارکنان را خودکار کرده است. به‌جای واگذاری این وظایف به کارکنان تازه‌کار، می‌توان مشاغل ابتدایی را به‌گونه‌ای بازطراحی کرد که جذابیت بیشتری داشته باشند. با این حال، چنین تغییری مستلزم آن است که کارکنان تازه‌وارد در مدت‌ زمان کوتاه‌تری توانایی قضاوت و قدرت تحلیل خود را ارتقا دهند. این اظهارات در حالی منتشر می‌شود که گزارش‌ها حاکی از آن است، مایکروسافت به حدود ۶۰ هزار نفر از کارکنان خود، معادل یک‌چهارم نیروی کار جهانی شرکت، پیشنهاد بازخرید داوطلبانه داده است. جورج در واکنش به این موضوع تاکید کرد که مایکروسافت همچنان نیروی جدید استخدام می‌کند.

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تغییرات در آموزش و توسعه مهارت‌های نرم

گسترش هوش مصنوعی باعث شده است مدارس و برنامه‌های آموزشی بر مجموعه مهارت‌های متفاوتی تمرکز کنند. لورا رودرمن، مدیرعامل اتحادیه فناوری گفت: مربیان و مدرسان اکنون بیش از گذشته بر اهمیت تفکر انتقادی و مهارت‌های نرم تاکید می‌کنند. بر اساس گزارش اکسیوس، پل بینگهام، معاون ارشد و رئیس اجرایی دانشکده فناوری دانشگاه وسترن گاورنرز آمریکا، درباره نحوه آماده‌سازی دانشجویان برای ورود به بازار کار و توجه به تاثیر هوش مصنوعی بر آن گفت: دانشگاه برای آمادگی ورود دانشجویان به بازار کار مبتنی بر هوش مصنوعی در حال گنجاندن مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی در تمام برنامه‌های آموزشی پیشین خود، از جمله علوم رایانه، امنیت سایبری، تحلیل داده، مهندسی رایانش ابری و مهندسی شبکه است. این تغییرات نشان می‌دهد که سیستم‌های آموزشی در سراسر جهان در حال سازگاری با نیازهای جدید بازار کار هستند.

آینده نیروی کار و فرصت‌های شغلی جدید

اجرای هوش مصنوعی در مایکروسافت، از نظر راهبردی نقش بسیار گسترده‌تری در پیشبرد رشد و نوآوری، کاهش ریسک‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید برای افراد دارد. مدیران حوزه کسب‌وکار و آموزش امیدوارند که این فناوری فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند، هرچند نگرانی‌ها درباره کاهش فرصت‌های اشتغال در پی گسترش هوش مصنوعی همچنان ادامه دارد. با این حال، تغییر در ساختار مشاغل و آموزش‌های لازم برای همگامی با این فناوری، می‌تواند منجر به ایجاد موقعیت‌های شغلی با ارزش افزوده بالاتر شود. کارکنان باید با توسعه مهارت‌های تحلیلی و قضاوت، توانایی خود را در محیط کار جدید اثبات کنند.