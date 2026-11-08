بررسی شاخص‌های شامخ و راهکارهای عملی مدیران برای حفظ نقدینگی و زنجیره تامین در صورت وقوع اختلالات حمل و نقل و قطع ارتباطات

برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی در ایران، دغدغه اصلی دیگر صرفاً پیش‌بینی شدت جنگ نیست، بلکه تمرکز بر سناریوهای عملیاتی برای مواقع بحرانی است. پرسش کلیدی این است که اگر فردا مسیرهای حمل‌ونقل مسدود شوند، برق یا اینترنت قطع گردد، مواد اولیه با تاخیر برسد یا مشتریان پرداخت خود را عقب بیندازند، هر کسب‌وکار چند روز توان ایفای تعهدات خود را خواهد داشت. تاب‌آوری در این تعریف جدید، تنها به معنای باز ماندن درب کارخانه نیست، بلکه توانایی حفاظت از امنیت کارکنان، مدیریت دقیق نقدینگی ، حفظ اعتماد مشتریان و آمادگی برای بازگشت سریع به بازار پس از عبور از بحران است.

تحلیل شاخص شامخ و وضعیت فعلی تولید

در ارزیابی میزان تاب‌آوری بخش خصوصی ایران در ماه‌های گذشته، نمی‌توان درصد دقیقی برای کل اقتصاد اعلام کرد زیرا شاخص مستقل و واحدی برای سنجش افزایش تاب‌آوری تمامی بنگاه‌ها در دسترس نیست. با این حال، داده‌های منتشر شده در گزارش شامخ نشان‌دهنده نشانه‌هایی از یادگیری عملی و انعطاف‌پذیری در برخی صنایع است. در مردادماه، مؤلفه مقدار تولید صنعتی در این گزارش به عدد ۵۱ رسید که گواهی می‌دهد بخشی از بنگاه‌ها توانسته‌اند فعالیت تولیدی خود را دوباره فعال کنند.

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با وجود این مثبت‌نمایی نسبی، شاخص کل اقتصاد در شهریور در عدد ۴۶.۲ ثبت شد که پایین‌تر از مرز خنثای ۵۰ است و همچنان در محدوده انقباض قرار دارد. این دو عدد کنار هم معنای مهمی را نشان می‌دهند: در حالی که توان سازگاری در برخی بخش‌ها افزایش یافته است، اما ظرفیت مالی بنگاه‌ها و تقاضای بازار هنوز به طور کامل ترمیم نشده است و بسیاری از شرکت‌ها برای بقا در حال حاضر در وضعیت ناپایداری به سر می‌برند.

استراتژی‌های انعطاف‌پذیری و هزینه‌های پنهان

فعالان اقتصادی برای مقابله با چالش‌ها راهکارهای عملیاتی مختلفی را در پیش گرفته‌اند که شامل یافتن تأمین‌کنندگان جایگزین، تغییر مسیرهای حمل‌ونقل، تقسیم سفارش‌ها به محموله‌های کوچک‌تر و حفظ ارتباط با مشتریان خارجی می‌شود. این اقدامات نشانه‌های ارزشمند انعطاف‌پذیری بخش خصوصی است، اما بسیاری از همین بنگاه‌ها ادامه فعالیت خود را با مصرف ذخایر نقدی، فروش موجودی‌های قدیمی، افزایش بدهی یا به‌تعویق انداختن نوسازی تجهیزات ممکن ساخته‌اند.

استفاده از سرمایه برای زنده‌ماندن در امروز، بدون شک موفقیت پایدار محسوب نمی‌شود و سخت‌جانی بخش خصوصی در همه صنایع به یک میزان نبوده و گاهی بهای سنگینی برای بنگاه‌ها داشته است. با توجه به احتمال تشدید دوباره درگیری‌ها، مدیران نباید دچار واکنش‌های افراطی شوند؛ چه تصور اینکه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و چه توقف کامل فعالیت‌ها به دلیل ترس از آینده، هر دو استراتژی‌های نادرستی هستند که منجر به زیان بیشتر خواهند شد.

مدیریت بحران در ۷۲ ساعت اول و حفظ عملیات

وظیفه اصلی مدیران تولید، پیش‌بینی زمان وقوع جنگ نیست، بلکه طراحی برنامه برای چندین وضعیت متفاوت و احتمال وقوع بحران است. هر بنگاه باید از امروز سه سناریوی مختلف را مد نظر قرار دهد: ادامه نااطمینانی بدون اختلال عمده، اختلال محدود چندروزه در حمل‌ونقل و ارتباطات، و اختلال طولانی‌تر در تأمین انرژی، مواد اولیه یا فروش. برای هر یک از این سناریوها باید مسئول تصمیم‌گیری، هزینه قابل تحمل و اقدامات ضروری از پیش مشخص شده باشد.

در ۷۲ ساعت نخست هرگونه بحران، اولویت مطلق با حفظ امنیت نیروی انسانی و حفظ حداقل توان عملیاتی است. مدیران باید مشخص کنند که کارکنان چگونه از وضعیت مطلع می‌شوند، چه کسی اختیار توقف تولید خطرناک را دارد، و اطلاعات مشتریان، سفارش‌های باز، اسناد ضروری و نسخه‌های پشتیبان کجا نگهداری می‌شوند. تجربه نشان داده است که برای صادرکنندگان خدمات، اینترنت نقشی هم‌تراز با بندر برای صادرکنندگان کالا دارد و قطع ارتباطات می‌تواند جریان درآمد یک شرکت را حتی بدون آسیب فیزیکی به کارخانه متوقف کند.

نقشه راه یک تا سه ماهه و معماری زنجیره تامین

برای دو تا چهار هفته بعد از شروع بحران، مهم‌ترین مسئله حفظ نقدینگی شرکت است. مدیران توصیه می‌شوند جریان ورود و خروج پول را برای سیزده هفته آینده به صورت هفتگی بازبینی کنند تا موعد حقوق، بدهی تأمین‌کنندگان، وصول مطالبات و هزینه جایگزینی موجودی کاملاً شفاف باشد. خریدهای غیرضروری و توسعه‌های فاقد فوریت باید عقب انداخته شوند، اما تعدیل عجولانه نیروی متخصص یا ارزان‌فروشی موجودی حیاتی می‌تواند توان بازگشت بنگاه را در بلندمدت نابود کند.

حتی دریافت تسهیلات بانکی تنها زمانی مفید است که دوره تنفس و زمان بازپرداخت آن با چرخه واقعی تولید، فروش و وصول پول هماهنگ باشد. وامی که پیش از آغاز مجدد درآمدزایی شرکت وارد مرحله اقساط سنگین شود، به جای حمایت، به فشار مالی دیگری تبدیل خواهد شد. در افق یک تا سه ماه، تاب‌آوری از مدیریت نقدینگی فراتر رفته و به معماری زنجیره تأمین می‌رسد که در آن هیچ ماده اولیه حیاتی نباید تنها یک تأمین‌کننده داشته باشد و هیچ بازار مهمی نباید صرفاً به یک مسیر حمل وابسته بماند.

استراتژی‌های بلندمدت و نجات بنگاه‌های کوچک

مواد و قطعاتی که نبودشان خط تولید را متوقف می‌کند، باید از اقلام کم‌اهمیت تفکیک شوند و برای گروه نخست موجودی ایمن ضروری است، اما انبارداری هیجانی همه کالاها می‌تواند نقدینگی شرکت را از بین ببرد. در صادرات نیز حضور در بازار مقصد، شناخت مقررات، داشتن شریک قابل اعتماد و امکان تحویل مرحله‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و حتی در بحران نیز نباید ارتباط با مشتری خارجی قطع شود، زیرا اعتماد تجاری با گزارش صادقانه یک تأخیر کمتر آسیب می‌بیند تا وعده‌ای که عملی نمی‌شود.

اگر نااطمینانی ماه‌ها ادامه پیدا کند، نجات بنگاه تنها با کاهش هزینه ممکن نیست و باید محصول، کانال فروش و مدل درآمدی دوباره ارزیابی شود. برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، خرید مشترک مواد اولیه، استفاده از ظرفیت‌های تولید قراردادی، انبار و حمل مشترک و شبکه‌سازی تخصصی می‌تواند جایگزین مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های سنگین و انفرادی باشد. شرکتی تاب‌آورتر است که محصول استاندارد، قیمت‌گذاری قابل دفاع، زنجیره تأمین قابل تکرار و ارتباط پایدار با بازار مقصد داشته باشد و نگاه سنتی به تجارت صرفاً با فروش یک محموله صادراتی، تاب‌آوری واقعی نمی‌سازد.