بررسی نظریه اندرو چگ درباره بقایای اسکندر در ونیز و قطع ناگهانی حضور ایران در دوسالانه هنر این شهر پس از سال‌ها شرکت فعال هنرمندان ایرانی.

تئوری جدیدی از سوی اندرو چگ ، پژوهشگر بریتانیایی، مطرح شده است که مدعی است بقایای مومیایی‌شده مدفون در زیر محراب کلیسای سن مارکو در ونیز، متعلق به اسکندر مقدونی است، نه مارک مقدس. این ادعا بر این اساس مطرح می‌شود که دو بازرگان ونیزی در سال ۸۲۸ میلادی، این جسد را مخفیانه از اسکندریه مصر به این شهر منتقل کردند و برای دور زدن بازرسی ماموران خلافت عباسی، آن را در میان گوشت خوک پنهان کرده بودند. اسکندر مقدونی فرمروایی است که حدود ۲۳۵۵ سال پیش به ایران لشکر کشید و در جریان فتوحات خود، تخت جمشید را به آتش کشید.

تاریخچه انتقال آثار باستانی به ونیز

وندیز در پی ویرانی شهرهای آکویلیا و آلتینوم توسط هون‌ها در سال ۴۵۲ میلادی شکل گرفت و پناهجویان در تالاب‌ها مستقر شدند. این پدیده مشابه فرار ساکنان ری به تهران پس از حمله مغول‌ها در هشت قرن بعد است. آثار باستانی متعددی نیز از سرزمین‌های دیگر به ونیز منتقل شده‌اند، از جمله چهار اسب برنزی که پیش از سال ۱۲۰۴ میلادی در میدان اسب‌دوانی قسطنطنیه بودند و توسط نیروهای ونیزی در جنگ صلیبی چهارم غارت شدند.

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همچنین فرانسسکو موروسینی، فرمانده ونیزی، مجسمه شیر مرمرین یونان باستان را که حدود ۳۶۰ پیش از میلاد تراشیده شده بود، در سال ۱۶۸۷ از بندر آتن به ونیز آورد. در جریان همان لشکرکشی، او دستور انفجار معبد پارتنون را صادر کرد. این اقدامات نشان‌دهنده تمایل تاریخی ونیز به تصاحب گنجینه‌های جهان باستان برای تقویت هویت خود است.

قطع ناگهانی حضور ایران در دوسالانه هنر

دوسالانه ونیز که ریشه در سال ۱۸۹۵ دارد، اکنون یکی از مهم‌ترین رویدادهای هنری جهان است. اگرچه ایران در جیاردینی غرفه دائمی ندارد، اما بین سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۶ در دوران محمدرضا شاه پهلوی شش بار و پس از سال ۲۰۰۳ نُه بار در این رویداد شرکت کرده است. امسال، برگزارکنندگان دوسالانه به‌طور ناگهانی اعلام کردند که ایران در این دوره شرکت نخواهد کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اینترنت در ایران به طور سراسری قطع و اوضاع اقتصادی وخیم بود.

تحولات معماری و فرهنگی زرادخانه ونیز

زرادخانه ونیز که زمانی کارخانه کشتی‌سازی بود و کارگران آن می‌توانستند کشتی‌های جنگی را سریع آماده حرکت کنند، اکنون میزبان نمایشگاه اصلی دوسالانه است. ساختمان آجری آن که قبلاً برای ریسمان‌بافی با الیاف کنف استفاده می‌شد، اکنون محل برگزاری رویدادهای هنری است. این تغییر کاربری نمادی از تبدیل ونیز از یک قدرت دریایی به یک مرکز فرهنگی اروپا است. امروزه هنرمندان سراسر جهان آثار خود را برای نمایش در این شهر می‌آورند.

تلفیق تاریخ، هنر و ادعاهای باستان‌شناسی همچون نظریه اندرو چگ، ونیز را به مکانی تبدیل کرده است که در هر کانال خود شگفتی‌های تازه‌ای دارد. از اسکندر تا مارک مقدس و از هنر باستانی تا هنر معاصر، این شهر پل ارتباطی میان گذشته و حال است. پایان شرکت ایران در دوسالانه، فصل جدیدی در تعامل فرهنگی این دو منطقه را رقم زده است.