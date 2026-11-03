کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، وجود ارتباط متهمان با کارکنان دستگاه را تکذیب کرد و از توقیف نفتکش آمریکا برای پرداخت غرامت بیماران پروانه خبر داد.

کاظمی ، سخنگوی قوه قضائیه ، روز سه‌شنبه در پنجمین نشست خبری خود ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه، به تشریح سیاست‌های جدید قضایی در مواجهه با رسانه‌های اجتماعی و شفاف‌سازی پرونده‌های پیچیده پرداخت. این مقام قضایی بر اهمیت پیروی از آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا (س) برای استواری و اخلاص در مسیرهای مختلف تأکید کرد.

تکذیب ارتباط متهمان با کارکنان قضایی

سؤال مستقیم درباره گزارش‌های مطرح‌شده در خصوص نفوذ برخی افراد در پرونده‌هایی که ریاست قوه قضائیه به طور ویژه به آن‌ها ورود داشت، یکی از محورهای اصلی پاسخ‌های کاظمی بود. سخنگوی قوه قضائیه صراحتاً اعلام کرد که هیچ‌گونه ارتباط خاصی میان متهمان و کارکنان دستگاه قضایی احراز نشده است. وی افزود که افرادی که ادعای نفوذ داشتند، صرفاً عنوان جعلی مطرح کرده و مدعی بودند.

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کاظمی هشدار داد که بسیاری از افراد مدعی نفوذ هستند و از مردم خواست تا مراقب باشند و به هیچ وجه سراغ چنین افرادی نروند. وی تأکید کرد که مراجعه به این افراد نه تنها بی‌فایده است، بلکه ممکن است خود مراجعه‌کنندگان نیز به اتهامات کیفری دستگیر شوند. برای گزارش چنین مواردی، مردم می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۵۸۰ مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اقدام کنند.

سیاست قوه قضائیه در برابر بلاگری و مجازی‌ها

در بخش دیگری از صحبت‌های خود، کاظمی سیاست جدید قوه قضائیه در حوزه فعالیت‌های فضای مجازی و بلاگری را تشریح کرد. وی بیان کرد که اگر محتوای تولید شده جنبه آموزشی و مفید داشته باشد، قوه قضائیه از آن استقبال می‌کند. اما اگر فعالیت‌ها در مسیر نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی یا برهم زدن آرامش جامعه باشد، ورود قاطع و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

این مقام ارشد قضایی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نصب دوربین در محاکم و شعب قضایی، به محدودیت‌های موجود اشاره کرد. وی توضیح داد که ضبط تمام رویدادهای داخل شعب امکان‌پذیر نیست، زیرا در برخی موارد موضوعات امنیتی و محرمانه مطرح است. همچنین گاهی شهادت شهود به گونه‌ای است که باید از افشای اطلاعات و ضبط آن‌ها جلوگیری شود تا امکان استفاده صحیح از این اطلاعات در مسیر احراز حقیقت وجود داشته باشد.

کاظمی اضافه کرد که در برخی پرونده‌ها، به ویژه پرونده‌های مربوط به امور خانوادگی و جرائم منافی عفت، طرفین خواستار رسیدگی محرمانه هستند. علاوه بر این، قانون‌گذار در برخی موارد، به ویژه پرونده‌های مربوط به اطفال، محدودیت‌هایی در نظر گرفته است. با این حال، در شعب دادگاه کیفری یک، امکان ثبت و ضبط جلسات برای پرونده‌های مهم فراهم شده است.

معرفی سامانه نظارتی سامع برای شهروندان

سخنگوی قوه قضائیه از راه‌اندازی سامانه "سامع" به منظور اجرای فرامین رهبر انقلاب و تحقق رضایت حداکثری مردم خبر داد. این سامانه با هدف نظارت بر مسائل رفتاری و موضوعات مرتبط با قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع طراحی شده است. شهروندان می‌توانند با ورود به این سامانه از طریق ثنای خود، تخلفات کارکنان دستگاه قضایی را گزارش دهند.

علاوه بر گزارش تخلفات، ساکنان همچنین می‌توانند رفتارهای مثبت و اقدامات برجسته کارکنان دستگاه قضایی را در این سامانه معرفی کنند. این ظرفیت برای ترویج ارزش‌های انسانی، الگوسازی و تقدیر شایسته از کارکنان استفاده خواهد شد. آدرس این سامانه در رسانه‌ها اعلام شده و دسترسی به آن برای عموم امکان‌پذیر است.

اجرای حکم غرامت بیماران پروانه با توقیف نفتکش

در پایان نشست خبری، کاظمی به روند پرداخت غرامت به بیماران پروانه (ای بی) و اجرای حکم صادره علیه آمریکا پرداخت. وی خاطرنشان کرد که در پرونده‌ای که در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران و با شکایت ۷۷۱ نفر از بیماران پروانه رسیدگی شد، خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی علیه آمریکا در نظر گرفته و حکم صادر شد.

پس از صدور رأی، وکلای پرونده درخواست توقیف اموال را مطرح کردند. در همین راستا، یک فروند نفتکش متعلق به آمریکا با رعایت مقررات قانونی مربوط به دریانوردی، در بندر شهید رجایی استان هرمزگان توقیف شد. این اقدام گامی عملی برای جبران خسارت وارد شده به بیماران پروانه محسوب می‌شود.