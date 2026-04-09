در حالی که مقامات ایرانی بر پذیرش شروط این کشور از سوی آمریکا پیش از آتش‌بس تأکید دارند، دونالد ترامپ این ادعاها را رد می‌کند. همزمان، اسرائیل از آغاز مذاکرات با لبنان خبر داده و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران نسبت به چالش‌های پیش روی رسانه‌ها هشدار می‌دهد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران ، بار دیگر ادعای مقامات حکومتی را تکرار کرد مبنی بر اینکه آمریکا پیش از آتش‌بس ، کلیات شروط ایران را پذیرفته بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا ، این ادعاها را رد کرده و رسانه ‌هایی مانند سی‌ان‌ان و نیویورک‌تایمز را به انتشار گزارش‌های «کاملاً جعلی» درباره جزئیات مذاکرات متهم کرده است.

پزشکیان در پیامی که منتشر کرد، تأکید نمود که تصمیم آتش‌بس با «اتفاق نظر در ارکان اصلی نظام و تأیید رهبری عالی‌قدر» پس از پذیرش کلیات و چارچوب مورد نظر ایران از سوی آمریکا گرفته شده است و این روند در کوتاه‌مدت و بلندمدت منافع ملت ایران را تأمین خواهد کرد. در مقابل، ترامپ با رد این ادعاها، طرح‌های ۱۰ ماده‌ای و ۱۵ ماده‌ای مطرح شده را ساختگی خوانده و هدف از آن‌ها را بی‌اعتبار کردن افراد دخیل در روند صلح دانست. از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از آغاز مذاکرات مستقیم با لبنان در اسرع وقت خبر داد و هدف از این مذاکرات را خلع سلاح حزب‌الله و برقراری روابط صلح‌آمیز میان دو کشور اعلام کرد. این تصمیم پس از درخواست‌های مکرر لبنان برای مذاکره گرفته شده است. همچنین، نتانیاهو از درخواست نخست‌وزیر لبنان برای غیرنظامی‌سازی بیروت استقبال کرد. \در همین حال، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با هشدار نسبت به وضعیت رسانه‌ها، از تشدید فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های زیرساختی انتقاد کرد. این انجمن اعلام کرد که این عوامل، حیات رسانه‌های مکتوب و برخط و معیشت روزنامه‌نگاران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. انجمن صنفی به افزایش هزینه کاغذ و چاپ، کاهش درآمد تبلیغاتی و محدودیت‌های ارتباطی و قطع اینترنت بین‌المللی اشاره کرد که فعالیت بسیاری از رسانه‌ها را دشوار کرده و منجر به افت مخاطب، اختلال در انتشار محتوا و کاهش درآمد در رسانه‌های برخط شده است. این انجمن همچنین از تعدیل نیرو در اسفند و فروردین ابراز نگرانی کرد و خواستار اقدام فوری برای حمایت از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها شد. \هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در کنفرانس خبری مشترک با همتای سوری خود، ابراز امیدواری کرد که آتش‌بس به‌طور کامل اجرا شود و به صلح پایدار منجر شود. وی همچنین از طرف‌های درگیر خواست که در مذاکرات با رویکردی مصالحه‌جویانه عمل کنند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز اعلام کرد که آتش‌بس موقت باید شامل لبنان شود و بر حفاظت از شرکای منطقه‌ای که هدف حملات قرار گرفته‌اند، تأکید کرد. در تحولی دیگر، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد یک مأمور نیروی انتظامی در ساوجبلاغ، زنی را برای یک ماه «صیغه موقت» می‌کند. از سوی دیگر، به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا، گزارش شده است که دونالد ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، از او خواسته تا برای کمک به تضمین موفقیت مذاکرات با ایران، حملات اسرائیل در لبنان را کاهش دهد. در نهایت، سخنگوی دادگاه رسیدگی به اتهام فساد نتانیاهو اعلام کرد که این دادگاه از سر گرفته می‌شود، پس از آنکه وضعیت اضطراری ناشی از جنگ در اسرائیل لغو شد





