درگیری‌ها و تحولات مرتبط با آتش‌بس بین ایران و آمریکا، آغاز مذاکرات اسرائیل و لبنان، و نگرانی‌ها از وضعیت رسانه‌ها در ایران و منطقه از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده در این خبر هستند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران ، بار دیگر ادعای مقامات حکومتی مبنی بر پذیرش شروط اولیه ایران از سوی آمریکا قبل از آتش‌بس را تکرار کرد. وی در پیامی که پنجشنبه منتشر شد، تأکید کرد که تصمیم آتش‌بس پس از توافق بر سر کلیات و چارچوب مورد نظر ایران با تأیید رهبری اتخاذ شده است. پزشکیان ابراز امیدواری کرد که این تصمیم در کوتاه‌مدت و بلندمدت منافع حداکثری ملت ایران را تأمین کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، گزارش‌های مبنی بر پذیرش شروط ده‌گانه ایران را رد کرده و آن‌ها را «جعلی» خوانده است. ترامپ نیویورک‌تایمز و سی‌ان‌ان را به انتشار گزارش‌های «کاملاً جعلی» درباره جزئیات مذاکرات متهم کرد و هر ۱۰ مورد ادعایی در این گزارش‌ها را «دروغ ساختگی» دانست. در مقابل، سی‌ان‌ان به نقل از شورای عالی امنیت ملی ایران، چارچوب مذاکرات را طرح ده‌ ماده‌ای ایران اعلام کرد. در تحولی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از آغاز مذاکرات با لبنان «در اسرع وقت» خبر داد و هدف از این مذاکرات را خلع سلاح حزب‌الله و برقراری روابط صلح‌آمیز عنوان کرد. وی همچنین از درخواست نخست‌وزیر لبنان برای غیرنظامی‌سازی بیروت استقبال کرد. یک مقام ارشد لبنانی نیز اعلام کرد که مذاکرات با اسرائیل مسیری جداگانه خواهد داشت، اما مشابه مدل آتش‌بس ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان خواهد بود. وی همچنین بر نیاز لبنان به آمریکا به عنوان ضامن هرگونه توافق با اسرائیل تأکید کرد.\در همین حال، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با صدور بیانیه‌ای نسبت به وضعیت رسانه‌ها هشدار داد. این انجمن افزایش فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید، و محدودیت‌های زیرساختی را عامل چالش‌های جدی برای رسانه‌های مکتوب و برخط و معیشت روزنامه‌نگاران دانست. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با اشاره به افزایش قیمت کاغذ و چاپ، کاهش درآمد تبلیغاتی، و محدودیت‌های ارتباطی، فعالیت بسیاری از رسانه‌ها را دشوار ارزیابی کرد و هشدار داد که رسانه‌های برخط با افت مخاطب، اختلال در انتشار محتوا و کاهش درآمد، با تضعیف اطلاع‌رسانی و اعتماد عمومی مواجه شده‌اند. این انجمن همچنین از تعدیل نیرو در اسفند و فروردین و بیکاری شماری از روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کرد و خواستار اقدام فوری برای کاهش هزینه‌ها، تامین زیرساخت‌های ارتباطی پایدار، حمایت از روزنامه‌نگاران بیکار شده، و تقویت گفت‌وگو با نهادهای صنفی شد.\همچنین، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در کنفرانس خبری مشترک با همتای سوری خود، ابراز امیدواری کرد که آتش‌بس به طور کامل اجرا شود و به صلح پایدار منجر گردد. وی از طرف‌های درگیر خواست تا در مذاکرات میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان، رویکردی مصالحه‌جویانه اتخاذ کنند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز خواستار شمول آتش‌بس موقت به لبنان شد و بر حمایت از متحدان منطقه‌ای که هدف حملات ایران قرار گرفته‌اند، تأکید کرد. در تحولی دیگر، یک ویدئو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد یک مأمور نیروی انتظامی در ساوجبلاغ، زنی را برای یک ماه به صیغه موقت درمی‌آورد. همچنین، به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا، دونالد ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از وی خواست تا برای کمک به موفقیت مذاکرات با ایران، حملات اسرائیل در لبنان را کاهش دهد. این مقام آمریکایی افزود که با وجود اعلام عدم شمول لبنان در آتش‌بس از سوی آمریکا و اسرائیل، اسرائیل با «همکاری لازم» موافقت کرده است. در پی انتقادات از آتش‌بس دو هفته‌ای، سخنگوی دادگاه رسیدگی به اتهام فساد نتانیاهو اعلام کرد که دادگاه از سر گرفته می‌شود و وضعیت اضطراری ناشی از جنگ در اسرائیل لغو شد





