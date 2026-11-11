تأیید عدم صدور مجوز انتخابات شوراها توسط شورای عالی امنیت ملی

محمدصالح جوکار نماینده مجلس و رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرد که تاکنون هیچ‌گونه مجوزی از سوی شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری انتخابات صادر نشده است.

محمدصالح جوکار ، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ، با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که فرآیند برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات شوراها ی اسلامی شهر و روستا همچنان متوقف است. وی صراحتاً اعلام نمود که تا تاریخ امروز چهارشنبه بیستم آبان ماه سال جاری، هیچ‌گونه مجوز یا ابلاغیه‌ای از سوی نهاد بالادستی یعنی شورای عالی امنیت ملی به این هیات ارسال نشده است.

عدم وجود مجوز امنیتی برای آغاز فرآیند

بر اساس اظهارات رسمی محمدصالح جوکار، تعیین تاریخ دقیق برای روز رأی‌گیری منوط به دریافت تاییدیه نهایی از شورای عالی امنیت ملی است. این مقام مسئول تصریح کرد که بدون کسب اجازه از این شورا، هیچ اقدام عملیاتی برای فراخوانی یا ثبت‌نام نامزدها امکان‌پذیر نخواهد بود و بنابراین هنوز هیچ تقویم مشخصی برای رویداد پیش‌رو ترسیم نگردیده است.

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تفکیک اختیارات میان نهادهای ناظر و امنیتی

جوکار در پاسخ به شایعات مطرح شده درباره امکان برگزاری غیرمتمرکز انتخابات در برخی استان‌های خاص، توضیح داد که طرح چنین پیشنهادی خارج از حیطه اختیارات قانونی شورای عالی امنیت ملی است. به گفته وی، این شورا تنها وظیفه بررسی و اعلام آمادگی نسبت به شرایط امنیتی و سیاسی کشور را دارد و حق مداخله در جزئیات اجرایی یا زمان‌بندی‌های متفاوت محلی را ندارد.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها افزود که تصمیم‌گیری پیرامون نحوه برگزاری، توزیع منابع و مکانیزم‌های فنی کاملاً در اختیار ستاد انتخابات کشور و همین هیات مرکزی است. با این حال، ایشان خاطرنشان ساختند که تا زمانی که مجوز اولیه صادر نشود، این نهاد نیز قادر به اتخاذ تصمیمات نهایی یا اجرایی نخواهد بود.

واکنش‌ها و انتقادات نسبت به وضعیت فعلی

در حالی که مقامات رسمی بر لزوم انتظار برای صدور مجوز اصرار دارند، منتقدان و فعالان سیاسی نسبت به سکوت طولانی‌مدت نهادهای تصمیم‌گیرنده اعتراضاتی را مطرح کرده‌اند. موسوی لاری، چهره شناخته شده سیاسی، با انتقاد تند از وضع موجود، آن را بدعتی خطرناک دانسته و پرسیده است چه کسانی صلاحیت تصمیم‌گیری برای ادامه یا توقف این فرآیند دموکراتیک را دارند.

این تنش‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق بین رویکرد احتیاط‌آمیز نهادهای امنیتی و خواست جامعه برای شفافیت بیشتر در برنامه‌ریزی‌های آینده است. هرگونه تأخیر بیشتر می‌تواند منجر به بی‌ثباتی‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی شود که خود موضوعی نگران‌کننده برای مدیران ارشد کشور محسوب می‌گردد.