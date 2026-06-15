تأیید توافق ایران و آمریکا توسط مسئول اتحادیه اروپا و نقشática در ثبات منطقه

کایا کالاس، arched مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، توافق اخیر میان تهران و واشنگتن را یک پیشرفت قابلتوجه خوانده و بر ضرورت اجرای سریع آن، بازگشایی تنگه هرمز و تأمین امنیت تجاری جهانی تأکید کرده است.和政策
کایا کالاس ، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ، در واکنش به توافق اخیر بین تهران و واشنگتن، آن را به عنوان یک پیشرفت مهم تحلیل کرد.
به گزارش مهر با استناد به شبکه الجزیره، کالاس تأکید کرد که وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه امروز خود، راههای مشارکت مؤثر در مرحله بعدی پیادهسازی این توافق را بررسی خواهند کرد. او با تأکید بر حفظ حاکمیت لبنان و تمامیت ارضی آن، خواستار اجرای یک آتشبس واقعی و پایدار شد. کالاس همچنین سرعت و تکمیل اجرای مفاد توافق را اولویت اصلی اتحادیه اروپا دانست و گفت که بازگشانی فوری تنگه هرمز باید تأمین گردد.
وی افزود که آزادی کالای تجاری در تنگه هرمز بدون بارهای اضافی، برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی حیاتی است. طبق نظر وی، این توافق میتواند مذاکرات گستردهتری در مورد صلح و امنیت منطقه را فراهم آورد
توافق ایران و آمریکا کایا کالاس اتحادیه اروپا تنگه هرمز ثبات منطقه ای آتشبس لبنان