رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با رد تفاوت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا، رفتار تهران را منوط به عملکرد واشنگتن در امنیت ملی دانست.

ابراهیم عزیزی ، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده آمریکا، بیانیه‌ای صادر کرد که در آن بر بی‌تفاوتی جمهوری اسلامی ایران در برابر انتخاب هر یک از دو حزب اصلی آمریکا تأکید شد. وی با رد هرگونه تمایز در برخورد تهران با دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان ، اعلام کرد که معیار اصلی سیاست‌گذاری‌های ایران، عملکرد عملی و اقدامات ملموس مقامات آمریکایی در قبال منافع ملی و امنیت کشور است و نه نام حزب حاکم در کاخ سفید یا کنگره.

واکنش تهران به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات

عزیزی در تحلیل خود از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، ابراز داشت که برای جمهوری اسلامی ایران تفاوتی میان این دو گروه سیاسی وجود ندارد و هر دو را به مثابه دو تیغه یک قیچی می‌بیند که هر دو می‌توانند منافع ایران را هدف قرار دهند. وی خاطرنشان کرد که جمهوری‌خواهان با اتخاذ تصمیمات غلط در گذشته به ایران آسیب زده‌اند و در مقابل، دموکرات‌ها نیز رویکردهای خصمانه‌ای داشته‌اند که تفاوت چندانی با مدل قبلی نداشته است.

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نماینده مجلس تصریح کرد که استراتژی جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس ارزیابی عملکرد واقعی آمریکا تنظیم شده و تغییر نتایج انتخابات تأثیری در تغییر خط مشی کلان تهران نخواهد داشت. این رویکرد نشان می‌دهد که تهران سیاست خود را بر مبنای منافع ملی و امنیت کشور بنا کرده و منتظر سیگنال‌های احزاب مختلف سیاسی در واشنگتن نیست.

هشدار به واشنگتن درباره اقدامات خصمانه

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود، هشدارهای قاطعی را به دولت آمریکا خطاب کرد و اعلام داشت که هرگونه اقدام یا رفتار خصمانه از سوی مقامات آمریکایی که امنیت ملی، تمامیت سرزمینی ایران و امنیت منطقه را به خطر اندازد، با پاسخ سریع، کوبنده و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد. او بر این نکته تأکید کرد که ایران از هرگونه محدودیت جغرافیایی در پاسخگویی خودداری نکرده و این موضوع مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است.

عزیزی با دعوت از مقامات آمریکایی برای رسیدن به یک تحلیل درست، پیشنهاد کرد که راه نجات برای واشنگتن، خروج از منطقه و بازگشت به سرزمین خودشان است. او بیان کرد که جایی برای حضور آمریکا در خاورمیانه با هدف اقدام علیه ملت ایران و منافع ملی کشور وجود ندارد و هرگونه تلاش در این مسیر محکوم به شکست خواهد بود.

پیام انتخابات آمریکا و درس‌گیری برای آینده

وی همچنین به پیام پنهان در نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اشاره کرد و گفت که بخش قابل توجهی از مردم این کشور، سیاست‌های رئیس‌جمهور جنگ‌طلب را نپذیرفته‌اند و با رأی دادن خود، مخالفت با جنگ‌طلبی و ضرورت توجه به منافع داخلی را نشان داده‌اند. این تحلیل نشان می‌دهد که نارضایتی داخلی در آمریکا می‌تواند منجر به تغییراتی در سیاست‌های خارجی واشنگتن شود.

عزیزی در پایان سخنان خود تأکید کرد که اگر رؤسای جمهور و احزاب آمریکایی، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، از تحولات و نتایج اخیر انتخابات درس نگیرند و همچنان به سیاست‌های خصمانه و جنگ‌طلبانه ادامه دهند، ملت بزرگ ایران پاسخ درخور و پشیمان‌کننده‌ای به آنها خواهد داد. این بیانیه قاطعیت جمهوری اسلامی ایران را در برخورد با هرگونه تهدید جدی نشان می‌دهد.