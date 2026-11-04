حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در دیدار با مسئولان خراسان رضوی بر حمایت مضاعف از تولید و خوداصلاحی اصناف تأکید کرد و از آزادی ۳۰۰ زندانی خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ، رئیس قوه قضاییه ایران، در جریان سفر خود به شهر مشهد مقدس، بر اولویت‌بندی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی مولد به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌های قضایی کشور تأکید ورزید. ایشان در نشست پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان خراسان رضوی ، با اشاره به شرایط کنونی و تلاش‌های خارجی برای ایجاد فشار اقتصادی بر ملت ایران، اعلام کرد که دستگاه قضا عزم جزم خود را برای تقویت بنگاه‌های اقتصادی نشان داده و این حمایت را در برابر فشارهای دشمن مضاعف اعلام کرده است.

راهبرد دوگانه قانون در خدمت تولید

رئیس قوه قضاییه مکانیسم عمل دستگاه عدلیه را بر پایه دو اصل کلیدی "قانون در خدمت تولید" و "صنف در برابر فساد" بنا نهاد. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد که قوه قضاییه در چارچوب مشخص قانون، از ارائه هیچ‌گونه کمک و مساعدت به بنگاه‌های تولیدی دریغ نمی‌ورزد، اما در مقابل انتظارات مشخصی از گردانندگان این بنگاه‌ها دارد. ایشان خاطرنشان کرد که متولیان امر تولید باید به عنوان اولین خط دفاعی، جلوی انحرافات و فساد در میان هم‌صنفان خود را بگیرند و خوداصلاحی را به عنوان وظیفه نخست صنف اقتصادی بپذیرند.

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مسئولیت اجتماعی و اخلاقی فعالان اقتصادی

محسنی‌اژه‌ای با یادآوری مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی اصناف تولیدی، بیان داشت که انتظار می‌رود فعالان اقتصادی در مواجهه با مشکلات حقوقی یا مالی هم‌صنفان خود، با بی‌تفاوتی برخورد نکنند و دست یاری به سوی آنان دراز کنند. رئیس عدلیه تأکید کرد که فعالیت اقتصادی یک زنجیره هم‌بستگی است و اقتصاد همدلانه و مسئولیت‌محور فراتر از مباحث صرفاً سود و زیان عمل می‌کند. ایشان تفکیک قائل شدن میان فرد فاسد و فردی که در مسیر تولید سالم زمین خورده را راهبرد اصلی قوه قضاییه دانست و خاطرنشان کرد که با هر دو گروه به صورت جداگانه برخورد خواهد شد.

ایثارگری و تسهیل حل دعاوی قضایی

رئیس قوه قضاییه روحیه ایثارگری را لازمه فعالیت اقتصادی در شرایط فعلی دانست و از فعالان سالم خواست تا گاهی از کسب حداکثر سود بگذرند و مانند رزمنده‌ای که پشت لانچر است، روحیه ایثار از خود نشان دهند. ایشان با تأکید بر اینکه اکثریت فعالان اقتصادی ایران اسلامی از این روحیه بهره‌مند هستند، آن را باید در تمامی مردم نیز جلوه‌گر دانست. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد که بسیاری از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی با مصالحه و سازش قابل حل است و صلح و سازش را راه میان‌بر برای حل دعاوی و ابزاری راهبردی برای تقویت نظم اجتماعی برشمرد. شرط این امر گذشت اندکی از حقوق توسط طرفین دعواست.

تکمیل پروژه‌ها و آمار آزادی ۳۰۰ زندانی

در بخش دیگری از سخنان خود، محسنی‌اژه‌ای بر ضرورت اهتمام ویژه مسئولان در تکمیل پروژه‌ها تأکید کرد و اعلام داشت که اتمام ۶۰ درصد یک پروژه و باقی‌ماندن ۴۰ درصد آن به هیچ وجه قابل قبول نیست و منجر به اتلاف منابع بدون حاصل شدن نتیجه ملموس می‌شود. قوه قضاییه آمادگی دارد در صورت وجود مشکلات قضایی و حقوقی، در چارچوب قانون و منافع جمعی به موضوع ورود کند. در جریان همین نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، از آزادی ۳۰۰ محکوم واجد شرایط با اعطای تسهیلات ارفاقی خبر داد و به آنان توصیه کرد که دیگر تحت هیچ شرایطی به سمت خلاف و جرم نروند، چرا که تکرار جرم منجر به محرومیت از این تسهیلات خواهد شد.