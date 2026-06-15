محمدرضا عارف در دبیرخانه ستاد تشییع رهبر شهید با worekcaption همکاری همه دستگاه‌های دولتی برای اجرای کامل بخش‌نامه‌ها و برگزاری باشکوه مراسم تشییع این رهبر بزرگtitle '纺' - مگر غافل/google/TITLE

در یک جلسه دبیرخانه ستاد تشییع رهبر شهید ، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس این ستاد بر لزوم همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی با ستاد تأکید کرد.

وی گفت: تمامی بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های ستاد باید در حکم بخش‌نامه‌های دولت تلقی و به‌صورت کامل اجرا شوند. عارف با گرامیداشت یاد رهبر شهید ایشان را یکی از برجسته‌ترین و اثرگذارترین چهره‌های جهان در قرن بیست‌ویکم دانست و افزود: وضعیت ایران، جهان اسلام و همه آزادگان جهان در دوران رهبری هوشمندانه، حکیمانه، شجاعانه و مقتدرانه ایشان دچار تحولی شگرف و بی‌نظیر شد.

وی با اشاره به اختیارات تفویض‌شده از سوی هیئت دولت به دبیر ستاد، اظهار داشت: اختیارات گسترده‌ای به آقای پورجمشیدیان، دبیر ستاد تشییع امام شهید، واگذار شده است و همه اعضای دولت، دستگاه‌ها، نهادها و ستادهای مرتبط باید همکاری کامل با او داشته باشند. عارف دستور داد همه دستگاه‌های اجرایی در سراسر ایران با تمام توان و ظرفیت‌های خود برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع به میدان بیایند و در اجرای مأموریت‌های محوله مشارکت فعال داشته باشند.

رئیس ستاد تشییع رهبر شهید با تأکید بر ضرورت همدلی، انسجام و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف گفت: با توجه به محدودیت زمان، برگزاری این مراسم نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری است؛ چراکه باید آیینی در شأن امام شهید و رهبر امت اسلامی برگزار شود. همه تلاش‌ها و اقدامات ما می‌تواند فقط بخش کوچکی از دین خود را به امام شهید و مردم حماسه‌آفرین ایران ادا کند و جلوه‌ای از آثار و برکات عظمت، اقتدار و عزتی را که مسلمانان و آزادگان جهان در دوران رهبری ایشان به دست آورده‌اند، به نمایش بگذارد.

در پایان عارف بر ضرورت بسیج همه ظرفیت‌های کشور برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع تأکید کرد و خواستار تداوم هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادها و بخش‌های مسئول در این زمینه شد





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