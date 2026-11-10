علی سلطان‌پور دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد با اشاره به کسب ۱۴۰ مدال آسیایی و جهانی، بر توسعه زیرساخت‌های قهرمانی و آموزش نوجوانان در زنجان تأکید کرد.

علی سلطان‌پور دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد با اشاره به دستیابی این رشته‌های ورزشی به کسب حدود ۱۴۰ مدال آسیایی و جهانی، آن‌ها را به عنوان رشته‌های مدال‌آور و معتبر در کشور معرفی کرد. او روز سه‌شنبه در مجمع عمومی و سالانه هیأت بولینگ و بیلیارد استان زنجان حضور یافت و بر جایگاه رو به رشد این ورزش‌ها در منظر ورزش کشور تأکید نمود.

انتظارات فزاینده از فدراسیون و هیأت‌های استانی

با توجه به موفقیت‌های کسب‌شده، انتظارات وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک از رشته‌های تحت پوشش این فدراسیون به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش سطح انتظار باعث شده است تا مسئولیت مجموعه فدراسیون و هیأت‌های استانی در راستای بهره‌برداری حداکثری از این پتانسیل سنگین‌تر شود و مدیریت دقیق‌تری را طلب کند.

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ضرورت آموزش و استعدادیابی در سنین پایه

رشته‌های بولینگ و بیلیارد علاوه بر ظرفیت مناسب برای غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و توسعه ورزش همگانی، در بخش قهرمانی نیز دارای قابلیت‌های قابل توجهی هستند. وی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های آموزشی برای رده‌های سنی پایه خاطرنشان کرد که برای پشتوانه‌سازی تیم‌های ملی باید از سنین پایه برنامه‌ریزی کرد و موضوع آموزش و استعدادیابی را در اولویت قرار داد.

برنامه‌ریزی برای پایگاه قهرمانی و معرفی رسانه‌ای

این موضوع یکی از محورهای مورد تأکید فدراسیون است و انتظار می‌رود هیأت زنجان در سال جاری و سال آینده برنامه ویژه‌ای در زمینه آموزش و استعدادیابی داشته باشد. دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های قهرمانی در استان زنجان گفت که امیدواریم پایگاه قهرمانی استان تجهیز شود و در ماه‌های آینده شاهد راه‌اندازی و فعالیت جدی‌تر آن باشیم.

تحول در مدیریت هیأت و توسعه فعالیت‌های بانوان

با آغاز فعالیت مدیریت جدید این هیات در استان زنجان، تحول خوبی در رشته‌های تحت پوشش در این استان ایجاد شده است. ارزیابی عملکرد هیأت‌ها باید بر اساس مقایسه با گذشته خودشان انجام شود که هیأت بولینگ و بیلیارد استان زنجان در مقایسه با دوره‌های گذشته شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. همچنین توسعه فعالیت‌های بانوان از دیگر اولویت‌های این فدراسیون عنوان شد.

آرزوی موفقیت برای نمایندگان در مسابقات جهانی

سلطان‌پور با اشاره به پیش‌روی مسابقات جهانی و حضور نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها، برای ورزشکاران ملی‌پوش آرزوی موفقیت کرد. او امیدوار است نتایج درخشان نمایندگان ایران در مسابقات پیش‌رو، زمینه اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی را فراهم کند.