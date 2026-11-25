مسعود پزشکیان در خراسان رضوی بر هدفمندسازی بودجه و حمایت از اقشار کم‌درآمد تأکید کرد. وی از کاهش ۵ درصدی مصرف انرژی و طرح تورم صفر خبر داد.

مسعود پزشکیان ، رئیس‌جمهوری، در جریان سفر استانی خود به خراسان رضوی و در نشست مشترک با نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت بازنگری عمیق در الگوی توزیع منابع و بودجه‌ریزی کشور تأکید کرد. وی با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی، اعلام داشت که اولویت اصلی دولت باید هدایت منابع به سمت بهبود وضعیت زندگی اقشار کم‌درآمد و مناطق محروم باشد. این اقدام در راستای اجرای دقیق‌تر طرح‌های حمایتی و اصلاح نظام یارانه‌ها صورت می‌گیرد تا عدالت اجتماعی در توزیع منابع افزایش یابد و شکاف طبقاتی کاهش پیدا کند. رییس‌جمهوری همچنین بر لزوم پرهیز از تمرکززدایی در سیاست‌های کلان اقتصادی تأکید کرد و خواستار توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها و دستاوردهای اقتصادی در سراسر کشور شد.

دستاوردهای کاهش مصرف انرژی و نقش عمومی

مسعود پزشکیان در بخشی از سخنان خود به دستاوردهای ملموس دولت در حوزه مدیریت منابع طبیعی و انرژی اشاره کرد و اعلام نمود که در سال جاری توانسته‌اند با مدیریت بهینه و مشارکت فعال مردم، پنج درصد در میزان مصرف انرژی کاهش ایجاد کنند. این میزان کاهشی که با همکاری و همیاری عمومی محقق شده است، نشان‌دهنده تاثیرپذیری جامعه از سیاست‌های اصلاحی دولت در زمینه مصرف صحیح نهاده‌ها می‌باشد. رییس‌جمهوری تصریح کرد که این دستاورد صرفاً نتیجه اقدامات مدیریتی نبوده، بلکه مشارکت شهروندان در کاهش مصرف سوخت و برق نقش تعیین‌کننده‌ای در آن داشته است. وی افزود که درآمد حاصل از این صرفه‌جویی انرژی باید مستقیماً در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم هزینه شود تا آثار مدیریت صحیح به صورت عینی در زندگی روزمره شهروندان دیده شود.

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ساماندهی سهمیه آرد و نان برای جلوگیری از رانت

یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، چالش‌های موجود در حوزه توزیع آرد و نان و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بود. رئیس‌جمهوری با ابراز نگرانی از گزارش‌هایی مبنی بر مصرف خارج از الگوی نان و آرد، اعلام داشت که افرادی در طول یک ماه بین ۱۶ کیلوگرم تا یک تن نان و آرد را که مختص تغذیه انسان است، صرف تغذیه احشام می‌کنند. این آمار هشداردهنده نشان می‌دهد که نظام فعلی توزیع نیازمند بازنگری جدی و فرهنگ‌سازی گسترده است تا منابع عمومی به درستی و در محل مورد نیاز مصرف شوند. پزشکیان خاطرنشان کرد که هدف از اجرای طرح کالابرگ هدایت یارانه‌هایی است که هم‌اکنون به افراد برخوردار می‌رسد، به سمت حمایت مؤثرتر از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه باشد. این تغییر رویکرد نیازمند همراهی و آگاهی عمومی برای توزیع عادلانه‌تر منابع است.

سیاست تورم صفر در مناطق محروم

در پاسخ به انتظارات اقتصادی مردم و نمایندگان مجلس، مسعود پزشکیان از سیاست "تورم صفر" خبر داد و توضیح داد که این طرح نباید صرفاً محدود به تهران باشد. وی بیان کرد که دولت به دنبال ایجاد سازوکاری است که بتواند بر اساس آن، از اقشار ضعیف در مناطق محروم حمایت کند و زمینه کاهش تورم و رسیدن آن به صفر را در این مناطق فراهم آورد. این رویکرد جدید نشان می‌دهد که دولت قصد دارد با تمرکز بر نیازهای خاص مناطق حاشیه‌نشین و محروم، اثرات تورم را در زندگی روزمره فقیرترین قشرها خنثی کند. رییس‌جمهوری تأکید کرد که تمام برنامه‌های حمایتی از جمله ساماندهی سهمیه آرد و نان باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که منابع و یارانه‌های اختصاص‌یافته به شکل عادلانه‌تری در اختیار جامعه هدف قرار گیرد و فساد و رانت‌خواری در این فرآیند به حداقل برسد.

شفافیت در بودجه و اولویت‌های زیرساختی

رییس‌جمهوری در تشریح رویکرد دولت در تخصیص بودجه و اجرای طرح‌های عمرانی، اعلام کرد که هیچ طرح توسعه‌ای و پروژه‌ای بدون تأمین و تخصیص صددرصدی منابع افتتاح نخواهد شد. هدف این سیاست این است که پروژه‌ها پیش از بهره‌برداری از پشتوانه مالی لازم برخوردار باشند و منابع مورد نیاز برای تکمیل و استمرار فعالیت‌های آن‌ها پیش‌بینی شده باشد. در حوزه زیرساخت و حمل‌ونقل، گسترش کریدورهای ریلی با هدف توسعه حمل‌ونقل عمومی و اتصال مسیرهای شمال به جنوب و غرب به شرق، از اولویت‌های مهم دولت است. این اقدامات با هدف تسهیل جابجایی کالا و مسافر و کاهش هزینه‌های لجستیک در دستور کار قرار گرفته است.

مطالبات نمایندگان خراسان رضوی و آینده تعاملات

در ابتدای این نشست، نمایندگان استان خراسان رضوی مسائل، مشکلات و مطالبات این استان را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی با رییس‌جمهوری در میان گذاشتند. توزیع عادلانه زیرساخت‌ها، اعطای شناسنامه به فرزندان دارای مادر ایرانی، توسعه محورهای مواصلاتی و خطوط ریلی، نوسازی خطوط انتقال آب، حفاظت از آبخوان‌ها و آبخیزها، مدیریت یکپارچه گمرکات، توجه به فناوری‌های دانش‌بنیان، اصلاح نظام حقوق و دستمزد و شفاف‌سازی چالش‌های حوزه سوخت و انرژی، از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد. نمایندگان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و علمی استان برای تقویت روند توسعه و رفع موانع موجود تأکید کردند و خواستار پیگیری مسائل مطرح‌شده در سطح ملی و تسریع در تصمیم‌گیری شدند. در پایان این نشست مقرر شد که دکتر پزشکیان در روزهای آینده با حضور در مجلس شورای اسلامی با نمایندگان ملت دیدار و گفت‌وگو کند و مسائل مطرح‌شده مورد پیگیری قرار گیرد.