مسعود پزشکیان در نشست با مدیران رسانه‌های کشور، بر لزوم حفظ وحدت ملی، بهبود معیشت، حمایت از تولید و تقویت روابط با همسایگان تأکید کرد.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در نشستی صمیمی با جمعی از مدیران رسانه‌های کشور، ضمن تشریح رویکردها و اقدامات دولت در مدیریت شرایط ناشی از جنگ و تحولات پس از آن، مهم‌ترین اولویت‌های کشور در مقطع کنونی را حفظ انسجام ملی ، ارتقای تاب‌آوری کشور، بهبود معیشت مردم، حمایت از تولید و صنعت، تقویت روابط با کشورهای همسایه، پشتیبانی از نیروهای مسلح و پیگیری مذاکرات در چارچوب سیاست‌های کلان نظام برشمرد.

رئیس جمهور در این نشست با تأکید بر اینکه کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود قرار دارد، تصریح کرد که عبور موفق از چالش‌های پیش‌رو نیازمند هم‌افزایی تمامی ارکان حاکمیت، تقویت سرمایه اجتماعی، اجتناب از دوقطبی‌سازی و حرکت در چارچوب تصمیمات نهادهای قانونی و سیاست‌های ابلاغی نظام است. وی همچنین با تبیین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شرایط کنونی کشور، بر ضرورت تمرکز همزمان بر حفظ اقتدار ملی و رفع مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد و گفت دولت در کنار صیانت از منافع ملی و امنیت کشور، خود را متعهد به کاهش فشارهای اقتصادی، مقابله با فساد و تبعیض، گسترش تعاملات منطقه‌ای و ایجاد گشایش در مسیر توسعه کشور می‌داند.

در ادامه این نشست، پزشکیان با اشاره به اهمیت وحدت و انسجام ملی به عنوان زیربنای عبور کشور از چالش‌ها، یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر از جمله رهبری عالیقدر انقلاب، فرماندهان، نخبگان، دانشمندان، مردم و دانش‌آموزان شهید را گرامی داشت و حفظ همبستگی اجتماعی و جلوگیری از شکل‌گیری شکاف‌های داخلی را یک ضرورت راهبردی برای حفظ منافع ملی دانست. وی تصریح کرد که برای بنده، حفظ وحدت و انسجام جامعه از هر موضوع دیگری اهمیت بیشتری دارد و در بسیاری از موارد با وجود امکان طرح برخی دیدگاه‌ها و مواضع، ترجیح داده‌ام از بیان آنها خودداری شود تا مبادا کوچک‌ترین آسیبی به انسجام ملی و همبستگی اجتماعی کشور وارد شود.

رئیس جمهور با انتقاد از برخی مواضع مطرح‌شده در رسانه ملی درباره جنگ و مذاکرات، یادآور شد که آنچه بعضاً در رسانه ملی مطرح می‌شود لزوماً بازتاب‌دهنده دیدگاه شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع یا حتی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نیست و انتظار می‌رود رسانه ملی منعکس‌کننده سیاست‌ها و رویکردهای مراجع رسمی تصمیم‌گیری کشور باشد. وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره جنگ و مذاکره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و نباید اجازه داد که فشارهای رسانه‌ای یا سیاسی به ساختار تصمیم‌گیری کشور تحمیل شود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور دولت، خاطرنشان کرد که دغدغه نخست من ایران و مردم ایران است و اینکه عدالت، برابری و رفتار منصفانه در جامعه تحقق یابد. وی با اشاره به مشکلات معیشتی جدی بخشی از مردم، گفت که پذیرفتنی نیست در جایگاه مسئولیت قرار داشته باشم اما برخی از مردم شب را با شکم گرسنه به صبح برسانند.

رئیس جمهور همچنین ضرورت بازنگری در شیوه‌های فرهنگی و اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به آسیب‌های اجتماعی جوانان، اظهار داشت که نمی‌توان همه مسئولیت را متوجه آنها دانست، بلکه نظام آموزشی، فرهنگی و اجتماعی سهم خود را در شکل‌گیری این وضعیت دارد و باید برای اصلاح آن اقدام کنیم. وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و دینی کشور مانند بیش از ۸۰ هزار مسجد، از مسئولان پرسید چرا نتوانسته‌اند پیوند مؤثری میان نسل جوان و این ظرفیت‌ها برقرار کنند و تأکید کرد که اگر ارزش‌هایی همچون عدالت، انصاف، احترام به کرامت مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان محور عمل قرار گیرد، زمینه جذب و همراهی جوانان نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد.

رئیس‌جمهور در پایان با تشریح رویکرد دولت در حوزه مذاکرات و سیاست خارجی، بر پایبندی کامل دولت به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت که تصمیمات راهبردی کشور باید در چارچوب سازوکارهای قانونی اتخاذ شود و هیچ فرد یا جریانی نباید خود را فراتر از این سازوکارها بداند





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