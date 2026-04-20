تأکید رئیس کل دادگستری هرمزگان بر پیگیری قاطعانه جنایت جنگی مدرسه شجره طیبه میناب

رئیس کل دادگستری هرمزگان از تدوین گزارش ۳۳۷ صفحه‌ای برای پیگیری بین‌المللی جنایت جنگی در مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد و بر تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی دستگاه قضایی تأکید کرد.

مجتبی قهرمانی ، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در حاشیه حضور پرشور و حماسی مردم بندرعباس در مراسم گرامیداشت شهدای جبهه مقاومت و بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، ضمن ستایش روحیه استکبارستیزی شهروندان، بر اهمیت تداوم این وحدت و انسجام ملی تأکید کرد. وی با بیان اینکه حضور انقلابی مردم در تمامی عرصه‌ها پشتوانه محکمی برای نظام و دستگاه‌های اجرایی است، از مردم فهیم هرمزگان به دلیل هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان قدردانی نمود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه سخنان خود، به تشریح اقدامات و مأموریت‌های دستگاه قضایی در استان پرداخت و افزود: همکاران ما در تمامی سطوح، به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه در حال انجام وظایف خود هستند. روند خدمت‌رسانی قضایی نه تنها در ساعات اداری، بلکه در قالب سیستم‌های کشیک و در تمامی روزهای تعطیل با قوت ادامه دارد تا خللی در روند تظلم‌خواهی و احقاق حقوق شهروندان ایجاد نشود. وی تأکید کرد که در شرایط حساس کنونی که کشور درگیر نبردی همه‌جانبه با دشمنان است، دستگاه قضایی با همراهی استانداری و سایر نهادهای امنیتی و اجرایی، مأموریت‌های محوله را با دقت و سرعت پیگیری می‌کند. بخش مهمی از اظهارات رئیس کل دادگستری هرمزگان به پیگیری پرونده جنایت اخیر در مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب اختصاص یافت. این مقام قضایی، این اقدام را یک جنایت جنگی هولناک از سوی دشمنان صهیونیستی-آمریکایی دانست و ابعاد آن را بسیار گسترده خواند. قهرمانی تصریح کرد که از همان لحظات ابتدایی بروز حادثه، تمامی ظرفیت‌های قضایی در سطح استان و حتی در سطح کلان در قوه قضاییه به کار گرفته شده است تا ابعاد پنهان این جنایت روشن شود. وی از تهیه یک گزارش مستند و جامع ۳۳۷ صفحه‌ای خبر داد که حاوی جزئیات دقیق، شواهد و مدارک متقن از این جنایت است. این مستندات به منظور طرح دعوی و پیگیری حقوقی در مراجع ذی‌صلاح ملی و نهادهای بین‌المللی ارسال شده است تا صدای مظلومیت دانش‌آموزان این مدرسه به گوش جهانیان برسد و ماهیت تروریستی عاملان آن برای همگان آشکار شود. قهرمانی در پایان سخنان خود با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مسببان این جنایت، خاطرنشان کرد که حفظ امنیت و دفاع از حقوق مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچگونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست. وی به اولیای دم شهدای این واقعه اطمینان داد که دادگستری تا زمان حصول نتیجه نهایی و مجازات تمامی آمران و عاملان این جنایت جنگی، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. پیگیری‌های حقوقی و قضایی با قدرت ادامه خواهد یافت تا عدالت به طور کامل اجرا شود و عاملان چنین اقدامات وحشیانه‌ای به سزای عمل خود برسند. وی در پایان خواستار حفظ هوشیاری بیش از پیش مردم در برابر جریانات نفوذی شد و ابراز امیدواری کرد که با وحدت کلمه، تمامی توطئه‌های دشمنان علیه امنیت داخلی کشور خنثی شود





