تأکید دکتر پیرصالحی بر هماهنگی شبکه سلامت و تأمین استراتژیک دارو در شرایط تحریم

رئیس سازمان غذا و دارو در اجلاس شیراز بر ضرورت تقویت ذخایر راهبردی، مدیریت زنجیره تأمین و همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی برای پایداری خدمات درمانی و دارویی در شرایط بحرانی تأکید کرد.

دکتر مهدی پیرصالحی ، رئیس سازمان غذا و دارو ، در اجلاس معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی در شیراز، بر لزوم همکاری مستمر و هماهنگی میان نهادهای نظارتی و دانشگاه‌ها برای مدیریت چالش‌های تأمین سلامت تأکید کرد. وی با قدردانی از میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، بر این باور بود که نتایج این نشست باید به تصمیم‌های عملیاتی منجر شود که مستقیماً دغدغه‌های مردم را کاهش داده و دسترسی به فرآورده‌های سلامت‌محور را بهبود بخشد.

مدیریت پیچیدگی‌های زنجیره تأمین و اقلام سلامت‌محور

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت حوزه‌های غذا، آرایشی و بهداشتی در کنار دارو و تجهیزات پزشکی، مدیریت این بخش‌ها را در شرایط خاص کشور نیازمند هماهنگی مستمر دانست. وی توضیح داد که گستردگی اقلام سلامت‌محور، مدیریت زنجیره تأمین را به فرآیندی پیچیده تبدیل کرده است. در حوزه دارو بیش از ۱۷ هزار کد IRC و در حوزه تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی بیش از ۵۵ هزار کد IRC وجود دارد که تأمین و مدیریت آن‌ها از مسیر واردات و تولید داخل، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت و هماهنگی مستمر است.

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تجربه جنگ ۱۲روزه و نقش کلیدی دانشگاه‌های مرزی

پیرصالحی با اشاره به نقش مؤثر دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌ویژه دانشگاه‌های مناطق مرزی، در روزهای جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، بیان کرد که در آن مقاطع، دانشگاه‌ها در زمینه تأمین و ترخیص کالاهای اساسی و سلامت‌محور از گمرکات نقش مهمی ایفا کردند. این نهادها با تسریع در انجام فرآیندها، مانع از معطلی و آسیب‌دیدن محموله‌ها شدند و این تجربه نشان داد که هماهنگی و آمادگی مجموعه‌های اجرایی تا چه اندازه در مدیریت شرایط بحرانی اهمیت دارد. در روزهای جنگ نیز بیمارستان‌ها، ناوگان آمبولانس، کارخانه‌های داروسازی و انبارهای شرکت‌های پخش به فعالیت خود ادامه دادند و تلاش شد خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود.

وضعیت تأمین واکسن و ذخایر راهبردی ملی

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت تأمین واکسن‌های مورد نیاز برنامه ملی واکسیناسیون گفت که در گذشته مدیریت ذخایر واکسن بیشتر بر مبنای تأمین ماهانه انجام می‌شد. اما اکنون واکسن‌های مورد نیاز برنامه ملی واکسیناسیون در دسترس قرار دارند و برای برخی اقلام نیز ذخایری تا حدود دو سال و نیم پیش‌بینی شده است. این موضوع بیانگر اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت و تقویت ذخایر راهبردی در حوزه سلامت است و ذخایر راهبردی دانشگاه‌ها باید متناسب با نیازهای واقعی و به‌صورت مدیریت‌شده تأمین شود تا از انباشت غیرضریری اقلام و حبس منابع مالی جلوگیری شود.

چالش‌های تحریم و ضرورت تأمین منابع مالی

پیرصالحی با اشاره به شرایط دشوار ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل و مبادلات بین‌المللی افزود که با وجود فشارهای گسترده، تأمین کالاهای اساسی ادامه یافت و اقلام مورد نیاز در دسترس مردم قرار داشت، هرچند افزایش نرخ ارز بر قیمت برخی کالاها تأثیر گذاشت. مدیریت این شرایط حاصل تلاش مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور بوده است. وی تأکید کرد که تأمین منابع مالی و نقدینگی از الزامات اصلی استمرار فعالیت زنجیره تأمین سلامت است و پزشک بدون دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی امکان ارائه خدمات درمانی مناسب را ندارد.

الزامات همکاری دانشگاه‌ها در تجویز منطقی و نگهداری ذخایر

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی در مدیریت شرایط موجود، تصریح کرد که تجویز و مصرف منطقی دارو، مدیریت منابع و برنامه‌ریزی برای حفظ ذخایر راهبردی از جمله اقداماتی است که دانشگاه‌ها باید با جدیت دنبال کنند. وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری سازمان، دانشگاه‌های علوم پزشکی و مجموعه‌های تأمین و تولید دارو برای عبور از شرایط دشوار تأمین دارو و استمرار خدمات سلامت به مردم تأکید کرد تا تولید، واردات و توزیع اقلام سلامت‌محور با اختلال مواجه نشود.