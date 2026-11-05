رئیس جمهور در جلسه شورا با تأکید بر ظرفیت‌های ترانزیتی گیلان، وعده تسریع در پروژه راه‌آهن رشت-آستارا و کاهش وابستگی استان به کمک‌های دولتی را داد.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نشست ویدئوکنفرانس شورای برنامه‌ریزی استان گیلان که عصر امروز برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای اخیر، بر لزوم بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی و ترانزیتی این استان تأکید کرد. وی در این دیدار با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده در مسیرهای تجاری کشور، خواستار تحول بنیادین در مدیریت منابع استانی و حرکت به سمت خودکفایی مالی شد.

چشم‌انداز جدید برای اقتصاد گیلان

دکتر پزشکیان تصریح کرد که فرصت‌های موجود در استان گیلان با مشکلات آن تناسبی ندارد و اگر بتوانیم از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کنیم، گیلان باید به جای نیاز به کمک دولت، برای کشور درآمد ایجاد کند. وی با ابراز تأسف از فراهم نشدن فرصت حضور در استان گیلان و دیدار حضوری با مدیران و مسئولان این استان، وعده داد در کوتاه‌ترین فرصت ممکن به گیلان سفر کند و از نزدیک درباره مسائل و ظرفیت‌های توسعه‌ای استان با مسئولان و فعالان این حوزه به گفت‌وگو بنشیند.

Also read نرم‌افزار جدید جیمز وب کشف سیارات کم‌نور را متحول می‌کند

رئیس جمهور با اشاره به شرایط خاص کشور و ایجاد محدودیت در مسیرهای پیشین تجارت کشور افزود: حدود 75 تا 80 درصد تجارت کشور از مسیر خلیج فارس انجام می‌شد، اما با محدود شدن این مسیر، ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مسیرهای جایگزین، به ویژه در استان‌های مرزی و شمالی، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. دکتر پزشکیان تأکید کرد: باید با همکاری و گفت‌وگوی مشترک، موانع موجود در مسیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های استان گیلان برطرف شود تا کشور بتواند از فرصت‌های جدید تجاری و ترانزیتی به بهترین شکل استفاده کند.

تکمیل پروژه راه‌آهن رشت به آستارا

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا اظهار کرد: برای این پروژه در ابتدا اعتباری پیش‌بینی نشده بود، اما با توجه به تأکیدات رهبر شهید بر ضرورت حل این مسئله، تلاش کردیم منابع مالی موردنیاز برای تملک اراضی و پیشبرد پروژه تأمین شود. دکتر پزشکیان افزود: در گفت‌وگو با رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تأکید شده است که هر میزان اسناد مربوط به تملک اراضی ارائه شود، منابع مالی آن پرداخت خواهد شد. طرف روسی نیز در حال پیگیری توافقات خود برای آغاز عملیات اجرایی پروژه است.

رئیس‌جمهور همچنین از بررسی امکان اجرای هم‌زمان مسیر ریلی و جاده‌ای در قالب یک طرح دوطبقه خبر داد و گفت: باید از هم‌اکنون در طراحی مسیر پیش‌بینی کنیم که علاوه بر عبور قطار، امکان احداث مسیر جاده‌ای و اتوبان نیز فراهم باشد. دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت کاهش فشار ترافیکی بر شهرها و جلوگیری از تخریب محیط زیست خاطرنشان کرد: با استفاده از اراضی در حال تملک و اجرای طرح‌های مهندسی مناسب، می‌توان مسیری ایجاد کرد که هم قطار و هم خودروها از آن عبور کنند و بخش مهمی از مشکلات ترافیکی، زیست‌محیطی، تجاری و اقتصادی منطقه برطرف شود.

حل معضلات سدسازی و تمرکززدایی

دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره سدهای استان گیلان گفت: موضوع را با وزیر نیرو مطرح خواهم کرد و در هفته آینده برای بررسی وضعیت این پروژه‌ها گفت‌وگو خواهیم داشت. رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام افزود: پروژه‌هایی که به پیشرفت فیزیکی 70 تا 75 درصد رسیده‌اند، نباید معطل بمانند؛ البته باید وضعیت پیشرفت پروژه‌های استان بررسی و مشخص شود که برای رفع موانع و تسریع در تکمیل آن‌ها چه اقداماتی لازم است.

وی با توصیف شرایط کنونی کشور به عنوان جنگ تمام عیار اقتصادی تصریح کرد: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که اگرچه درگیر جنگ نظامی نیست، اما با فشارهای گسترده اقتصادی مواجه است. دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف در داخل کشور است و ما باید با تقویت همدلی و انسجام، اجازه ندهیم اختلافات به ابزاری برای تحقق اهداف دشمن تبدیل شود. رئیس‌جمهور با بیان اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات استان گیلان با گفت‌وگو و برنامه‌ریزی قابل حل است، خاطرنشان کرد: هیچ مشکلی وجود ندارد که نتوانیم با وجود تحریم‌ها و فشارهای خارجی برای آن راه‌حل پیدا کنیم.