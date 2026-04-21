فاطمه مهاجرانی ضمن تبیین مواضع ایران در مذاکرات و تأکید بر روحیه تسلیمناپذیری مردم، از عزم دولت و بخش خصوصی برای بازسازی سریع خرابیها و تقویت وحدت ملی خبر داد.
فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت، در یک گفتوگوی تلویزیونی به تشریح ابعاد مختلف رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر منطقه و استمرار دیپلماسی پرداخت. وی با تأکید بر اینکه مذاکرات و دیپلماسی همواره در امتداد میدان عمل تعریف میشوند، تصریح کرد که مردم ایران ملتی تسلیمناپذیر هستند و هیچگاه در برابر فشارهای غیرمنطقی سر خم نخواهند کرد.
با این حال، وی تأکید کرد که اگر مذاکرات بر پایه اصول دیپلماتیک، شامل رعایت ادب، احترام متقابل و به رسمیت شناختن حقوق ایران استوار باشد، تهران همواره ثابت کرده است که پیشگام و ساعی در مسیر گفتوگوهای سازنده است. مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود به انسجام بینظیر مردم در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت که دشمنان ایران با وجود تلاشهای گسترده برای شکستن این وحدت مقدس، با دیواری از ایستادگی و همبستگی ملی مواجه شدند که این امر توطئههای آنان را خنثی کرد. در حوزه اقدامات عملی برای ترمیم خرابیهای ناشی از تنشها، سخنگوی دولت به فعالیتهای جهادی پیمانکاران و بخش خصوصی اشاره کرد. وی اظهار داشت که در مناطقی که زیرساختها و پلها مورد حمله واقع شده بودند، پیمانکاران بدون در نظر گرفتن ملاحظات مالی و قراردادهای اداری، بازسازی فوری آنها را در اولویت قرار دادند تا چرخه خدمترسانی به مردم در کوتاهترین زمان ممکن از سر گرفته شود. همچنین فعالان اتاق بازرگانی استان تهران با تدوین بستههای حمایتی ویژه برای صنایع کوچک و متوسط، سعی در حفظ اشتغال و پایداری تولید در شرایط حساس پس از جنگ دارند. این اقدامات نشاندهنده عزم راسخ دولت و بخش خصوصی برای بازگشت به وضعیت عادی و تقویت اقتصاد مقاومتی است. در نهایت، دولت بر ضرورت حفظ رویکرد عقلانی در مدیریت بحران تأکید ورزیده و رئیسجمهور نیز همواره بر این نکته پافشاری کرده است که تحولات جاری کشور باید با درایت و بهرهگیری از خرد جمعی مدیریت شود. در این مسیر، رایزنیهای دیپلماتیک با کشورهای منطقه از جمله عربستان و عمان برای ایجاد ثبات پایدار ادامه دارد. اگرچه برخی تحلیلها به وجود چالشهای پیشین در مذاکرات با غرب اشاره دارند، اما موضع رسمی ایران همچنان بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت تنظیم شده است. دولت متعهد است که علاوه بر پیگیری حقوق بینالمللی مردم، تمام توان اجرایی خود را برای بهبود معیشت عمومی و تثبیت وضعیت اقتصادی کشور به کار گیرد تا کوچکترین خللی در مسیر توسعه و رفاه ملت ایران ایجاد نشود
