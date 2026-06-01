تأکید سخنگوی جنبش النجباء عراق بر رد طرح انحلال الحشدالشعبی

سخنگوی جنبش النجباء عراق تأکید کرد که هرگونه طرح برای انحلال یا ادغام الحشدالشعبی در ساختارهای امنیتی جدید، از سوی آمریکا به بغداد تحمیل میشود.
حسین الموسوی سخنگوی جنبش النجباء عراق در گفتوگو با خبرگزاری نووستی اعلام کرد که آمریکا تلاش میکند با اعمال فشار بر عراق، دولت این کشور را به انحلال الحشدالشعبی وادار کند. وی تصریح کرد که تمام فراخوانها برای انحلال الحشدالشعبی یا الحاق آن به وزارتخانهای جدید، خواستههای آمریکا است و نه خواست دولت عراق، مردم یا نیروهای سیاسی کشور. الموسوی افزود که هدف آمریکا از این اقدامات، اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی عراق است.
وی همچنین تأکید کرد که فشارهای واشنگتن در شرایطی ادامه دارد که روند تشکیل دولت جدید عراق همچنان در جریان است و برخی طرفهای آمریکایی تلاش دارند در ساختار امنیتی و سیاسی کشور نقشآفرینی کنند. سازمان الحشدالشعبی در سال ۲۰۱۴ با هدف پشتیبانی از نیروهای مسلح عراق در نبرد با گروه تروریستی داعش تشکیل شد و از سال ۲۰۱۶ بهعنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی عراق تحت فرماندهی دولت مرکزی فعالیت میکند
