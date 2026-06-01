Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

تأکید سخنگوی جنبش النجباء عراق بر رد طرح انحلال الحشدالشعبی

سیاسی News

تأکید سخنگوی جنبش النجباء عراق بر رد طرح انحلال الحشدالشعبی
النجباءالحشدالشعبیعراق
📆6/1/2026 5:35 AM
📰EtemadOnline
43 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 35% · Publisher: 59%

سخنگوی جنبش النجباء عراق تأکید کرد که هرگونه طرح برای انحلال یا ادغام الحشدالشعبی در ساختارهای امنیتی جدید، از سوی آمریکا به بغداد تحمیل می‌شود.

سخنگوی جنبش النجباء عراق تأکید کرد که هرگونه طرح برای انحلال یا ادغام الحشدالشعبی در ساختارهای امنیتی جدید، از سوی آمریکا به بغداد تحمیل می‌شود.

حسین الموسوی سخنگوی جنبش النجباء عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری نووستی اعلام کرد که آمریکا تلاش می‌کند با اعمال فشار بر عراق، دولت این کشور را به انحلال الحشدالشعبی وادار کند. وی تصریح کرد که تمام فراخوان‌ها برای انحلال الحشدالشعبی یا الحاق آن به وزارتخانه‌ای جدید، خواسته‌های آمریکا است و نه خواست دولت عراق، مردم یا نیروهای سیاسی کشور. الموسوی افزود که هدف آمریکا از این اقدامات، اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی عراق است.

وی همچنین تأکید کرد که فشارهای واشنگتن در شرایطی ادامه دارد که روند تشکیل دولت جدید عراق همچنان در جریان است و برخی طرف‌های آمریکایی تلاش دارند در ساختار امنیتی و سیاسی کشور نقش‌آفرینی کنند. سازمان الحشدالشعبی در سال ۲۰۱۴ با هدف پشتیبانی از نیروهای مسلح عراق در نبرد با گروه تروریستی داعش تشکیل شد و از سال ۲۰۱۶ به‌عنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی عراق تحت فرماندهی دولت مرکزی فعالیت می‌کند

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EtemadOnline /  🏆 9. in İR

النجباء الحشدالشعبی عراق آمریکا

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-01 08:35:08