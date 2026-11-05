سردار علی بلالی مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه، راهبرد بازدارندگی فعال ایران و نقش کلیدی بومی‌سازی و پراکندگی زیرساخت‌های موشکی را در مقابله با تهدیدات تشریح کرد.

سردار سرتیپ پاسدار علی بلالی، مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با انتشار بیانیتهای راهبردی در گفت‌وگوی ویژه با شبکه خبری العالم، جزئیات دقیق دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران را فاش کرد. او با تأکید بر اینکه بومی‌سازی کامل صنایع موشکی و پهپادی و همچنین پراکندگی جغرافیایی زیرساخت‌ها، ضامن استمرار عملیاتی و مقابله موفق با تهدیدات است، نشان داد که این استراتژی، وابستگی به متغیرهای خارجی را حذف کرده است.

تبدیل بازدارندگی به اقدام فعال و مستقل

سردار علی بلالی تصریح کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از مرحله صرف بازدارندگی منفی به مرحله اعمال بازدارندگی فعال و تهاجمی منتقل شده‌اند. او بیان داشت که با توجه به محدودیت‌های منابع اقتصادی و مالی، نظام جمهوری اسلامی راهبردی را انتخاب کرده که در آن با استفاده حداکثری از امکانات بومی، بیشترین بهره‌برداری راهبردی صورت گیرد و دشمن ضربات نامتقارن و جبران‌ناپذیری متحمل شود. این مقام ارشد نظامی یادآور شد که اگر قدرت دفاعی بر پایه سلاح‌های وارداتی مانند هواپیماهای خارجی استوار باشد، به دلیل وابستگی به تأمین قطعات، قادر به ایجاد بازدارندگی پایدار نخواهد بود.

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پراکندگی جغرافیایی پایگاه‌ها در سراسر ایران

مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه تأکید کرد که پایگاه‌های موشکی در سراسر کشور، از شمال شرق تا شمال غرب و از جنوب شرق پراکنده شده‌اند. این زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در عمق زمین قرار گرفته و در برابر سلاح‌های متعارف دشمن کاملاً مصون باشند. نیروها می‌توانند در این سکوها مستقر شوند، آماده‌سازی‌های لازم را انجام داده و پس از شلیک، مجدداً به عمق پایگاه‌ها بازگردند تا عملیات خود را بدون وقفه ادامه دهند.

توانایی هدف‌گیری ناوهای متحرک آمریکایی

سردار علی بلالی با اشاره به دستاوردهای جدید اعلام کرد که ایران از توانایی هدف قرار دادن اهداف متحرک با استفاده از موشک‌های بالستیک دوربرد برخوردار است. وی بیان داشت که سردار رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، تأیید کرده‌اند که از این سلاح علیه ناوهای آمریکایی استفاده شده است. نتیجه این اقدام باعث شد تا نیروهای آمریکایی از منطقه خارج شده و به نقطه‌ای دورتر از برد این موشک‌ها منتقل شوند تا از خطر آسیب دیدن ناوهای خود در امان بمانند.

موشک بومی خلیج فارس و حذف وابستگی‌ها

این مقام نظامی توضیح داد که موشک بومی خلیج فارس با برد پانصد کیلومتر، دقیقاً همان مأموریت را بر عهده دارد که موشک دوربرد جدید ایفا می‌کند. این سلاح که برای بیرون راندن ناوهای آمریکایی از خلیج فارس طراحی شده، نشان‌دهنده توانایی ایران در تولید تسلیحات متناسب با نیازهای صحنه نبرد است. سردار بلالی خاطرنشان کرد که اگرچه موشک‌های زمین‌به‌زمین معمولاً برای اهداف ثابت طراحی می‌شوند، اما صنعت موشکی بومی ایران این محدودیت را کنار زده است.

هشدار به متحدان آمریکا و استقلال راهبردی

سردار علی بلالی با تأکید بر استقلال کامل راهبردی، هشدار داد که هر کشور یا نیرویی که به آمریکا در حمله علیه ایران کمک کند، می‌تواند هدف مشروع جمهوری اسلامی قرار گیرد. او تأکید کرد که بومی‌سازی کامل صنایع دفاعی باعث شده است توان دفاعی ایران به متغیرهای خارجی وابسته نباشد و این موضوع مهم‌ترین عامل بازدارندگی است. این استقلال راهبردی تضمین می‌کند که در صورت بروز هرگونه تهدید، ایران قادر خواهد بود با آمادگی کامل و بدون ترس از اختلال در تأمین قطعات، به دفاع از دستاوردهای انقلاب بپردازد.